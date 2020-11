“Chicotito”

Sobra decir que el covid está fuera de control

Es la casa el único punto seguro para todos

Muchos siguen en la calle como si les pagaran

Inglaterra multa con 10 mil libras a renegados

Murió hoy el Lic. Juan de Dios Castro Lozano

“Si no entienden por la buena, tendrán que pagar 10 mil libras esterlinas (12,800 dólares) quienes no se cuiden…”

Boris Johnson

Sobra decir que la pandemia por el coronavirus está fuera de control no nada más en México, sino en buena parte del mundo, pero… en nuestro país, y sobre todo en Durango, la autoridad sigue siendo por de más consecuente…..RUEGOS.- Mientras en Durango y en otros estados los gobiernos piden, de favor, y hasta suplican a la gente que se quede en casa, que no salga más que a lo esencial, cuando debían tomarse medidas enérgicas para evitar la expansión del virus…..TEMORES.- Acá, el gobierno de los tres niveles le pide de favor a la gente que no salga a la calle si no tiene algo urgente qué hacer, mientras en otros países la policía está haciendo entender a la gente privándola de su libertad, pero en infinidad de casos han llegado al extremo de multar a los que incumplan las medidas…..BOLSILLO.- Inglaterra, por decir algo, acaba de disponer una multa de 10 mil libras esterlinas, que son 12,800 dólares americanos para todos los que sean sorprendidos en la calle sin una razón valedera. Australia recientemente había sorprendido al mundo al imponer una sanción de 5 mil dólares americanos a los renegados, y así por el estilo. India, durante mucho tiempo mantuvo a la gente en sus casas, pero a punta de leñazos, por decirlo de alguna forma, por desgracia la multitud se ha impuesto a la policía y los resultados no se han hecho esperar, aquel país es uno de los tres con más muertos en el orbe, precisamente debido a esa rebeldía social que creen hacer lo mejor, cuando en infinidad de casos van solitos al matadero…..ENERGÍA.- Acá, nuestras autoridades han tomado medidas duras para tratar de mantener a la gente en su casa, pero nomás no terminan de lograrlo, de ahí la proliferación y multiplicación de contagios y muertes. Claro que mucho del problema es de las personas, de la gente, no de la autoridad, porque la autoridad dispone una cosa y la gente hace otra a pesar de que en esa desobediencia va de por medio su vida y la de los suyos…..CAMBIO.- Acá, el gobierno acaba de disponer modificaciones al semáforo rojo epidemiológico, pues a partir de mañana ya se puede comprar y vender alcohol en todas partes, pero mantiene la prohibición de que abran gimnasios y otros negocios no esenciales pero sí deportivos que sirven para distraer un poco a la gente que tiene encerrada desde marzo pasado…..COMERCIO.- También ha dispuesto la autoridad la apertura de una parte del comercio precisamente para bajar la presión de los comerciantes que exigían la autorización o se arriesgarían a abrir aun contra la prohibición. Es decir, no hay empatía y mucho menos consideración para lo dispuesto por el gobierno, cuando ha trascendido que la mayoría de los países que han salido mejor librados de la pandemia ha sido por la obediencia de la gente, por la interpretación de las medidas tal cual ha dispuesto el gobierno. Acá, por desgracia, el comercio en general venía apenas saliendo de una etapa letal para las distintas actividades en la que muchos comercios cerraron para no volver a abrir. Ahora, con el nuevo semáforo rojo indefinido, y sobre todo ante la ausencia de clientes, muchos otros negocios como Best Buy en México, pero olvidémonos de los grandes comercios, sino de infinidad de negocios pequeños que estaban sobreviviendo de milagro, con este nuevo cierre, viene la debacle y el gobierno no tiene forma alguna de ayudarles a salir del mal paso…..PELLEJO.- Acá, el problema somos los distintos sectores sociales que no entendemos, no aceptamos a pesar de que se trata de medidas que buscan nuestra salud, nuestro bienestar. Aunque parezca repetitivo debe insistirse que los hospitales dedicados al covid-19 están saturados, por momentos han sido rebasados a pesar del optimismo del Gobierno Federal. Es que, habrá hospitales no saturados, pero tampoco tienen mucho qué ofrecer a la sociedad, de ahí que la mayoría de los enfermos son enviados a su casa a ver si se componen con paracetamol y otros medicamentos, pero si no mejoran, pronto tendrán que acudir al hospital, no obstante que los expertos han insistido en que si alguien presenta los síntomas del coronavirus, que son inicialmente dolor de cabeza, tos, dificultades para respirar y otras, de inmediato acudan al hospital, porque si dejan que avance el mal cuando quieran reaccionar ya será demasiado tarde, como ha sido demasiado tarde para más de 102 mil mexicanos muertos, mal contabilizados, puesto que hay quienes insisten en que la realidad de la pandemia nos habla de más de 300 mil decesos, toda vez que la mayoría de esos fallecimientos tuvieron alguna relación con el coronavirus…..ORDEN.- Es el caso de la decisión última de nuestras autoridades que han ordenado el cierre de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y de los templos de la Santísima Virgen de Guadalupe en Durango para evitar las aglomeraciones de años anteriores. Pues ya hay gente protestando a pesar de que todo mundo sabe que la decisión no tiene ninguna dedicatoria más que buscar que no haya más contagios en las romerías acostumbradas para el 12 de diciembre donde las aglomeraciones llegan a tres o cuatro personas por metro cuadrado, y eso sería catastrófico si se permite tanto allá como acá…..ADIÓS.- Nuestro abrazo solidario a todos los que sobreviven al Lic. Juan de Dios Castro Lozano, identificado por algunos como el último “Caballero de la Política” en Durango. También abrazamos a la Lic. Rosario Castro Lozano, su hermana, por habernos dispensado su amistad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos: www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

