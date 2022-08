+ Fueron 260 muertos en los desmanes del fin

+ Uno que hubiese sido sería mucho sin duda

+ Hubo quienes acusaron a medios de alarmistas

+ Aunque fue evidente, se trató de terrorismo

+ Que le den una “carrilla” de esas a Calderón

“Las vaciladas de los muchachos de la normal J. Guadalupe Aguilera son carrilla, no es para tanto…”

Rubén Calderón Lujan

La síntesis de los periódicos del Grupo Reforma suma 260 muertos en el saldo de los desmanes registrados en distintas ciudades del país. El gobierno dice que no son tantos, que si acaso 195, pero…cinco que fueran, son muchos…..BARBARIE.- No obstante el desgraciado saldo de los incidentes de viernes, sábado y domingo que alcanzó varios cientos de muertos, todavía hay quien culpa a los medios por el “escándalo” que se hizo sobre algo que no daba para tanto…..TERRORISMO.- Existen sobradas razones para considerar los hechos como verdaderos actos bárbaros, terrorismo puro, en el que pagaron con su vida esas 260 personas que murieron y sin saber las razones o las culpas…..CALMA.- Anotar que, sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación inicialmente hablaban de algunos quince muertos, pero…no hay tal, el número de bajas alcanzó la cifra anotada que, por donde se le vea, es una inconfundible tragedia respecto a la que hay algunos detenidos, que serán juzgados y quizá liberados por no ser los responsables de la barbarie…..BARBARIDAD.- Y si hablamos de barbaridad, sin duda, la que respondió el secretario de Educación Rubén Calderón Luján cuando los reporteros le preguntaron sobre las “novatadas” de la normal rural J. Guadalupe Aguilera. Se refirió a los hechos como una “carrilla”, algo así como una vacilada de los muchachos a la que tienen derecho, sin importar que volvieron a poner en riesgo la vida de varios aspirantes a ingresar al plantel de La Granja, sin olvidar que hace cuatro años esas “carrillas” mandaron a la tumba a Ronaldo Mujica, un muchacho de 19 años por el que su familia todavía está esperando justicia. Obvio, la respuesta llegó de todas partes, los que leyeron esa nota se volcaron en redes pidiendo que le hagan una “carrilla” de esas al funcionario para que sepa de qué estamos hablando. Y, eso de que su parentela tiene plazas con extraordinarios sueldos quizá sin desquitarlos de ninguna forma, aunque hayan concursado para ganarlas y hayan demostrado su “capacidad”, es legal, pero también inmoral, puesto que quién podrá negar que quienes hicieron esos concursos no fueron a hacerse patos para que los jovencitos resultaran aprobados. No, qué mal por el contador Calderón y sus cómplices, se despacharon con el cucharón más grande, como creemos sucedió en otras dependencias y por eso el gobierno no tiene dinero para cumplir con sus compromisos mínimos. Eso, en serio, ¡no se vale..!……..CORRECTO.- Muchos automovilistas han reaccionado de la mejor manera al brutal impacto de un auto particular contra una patrulla estatal. Aquí hemos marcado que no es la mejor manera como se colocan a las entradas de la ciudad. Cruzan las patrullas sobre la cinta asfáltica y si alguien se descuida o pestañea por la noche, indefectiblemente ha de estrellarse contra los vehículos policiales, al final son los paganos, las patrullas. El del sábado no es el primer percance en su tipo, van muchos en los que incluso han resultado muertos policías, pues los automovilistas se los encuentran de pronto, cuando ya no pueden frenar. Tienen que idear otra forma, la que sea, para conseguir que los manejadores detengan la marcha de su unidad, porque de lo contrario los encontronazos seguirán produciéndose en lo sucesivo…..S.O.S…- Un segundo motociclista se resbaló y derrapó en su jaca de acero en el punto fatal ubicado frente a este periódico. Otro el sábado había caído de forma estrepitosa y quedó maltrecho por la velocidad que llevaba, y no habían pasado 24 horas cuando otro intrépido repartidor de comida volvió a sufrir las mismas consecuencias. Habíamos sugerido que tapen las vías del tren, o los pedazos de vías que quedaron ahí de manera inexplicable, pues por esa calle no volverá a pasar un tren ni por descuido. Entonces para qué las dejaron, y por qué no tapan los huecos que olvidaron rellenar. Olvidémonos ya de esta administración, seguramente eso están pensando los actuales funcionarios, aparte del fondo para el retiro, y sobre todo que el gobierno de José Antonio Ochoa venga y le ponga remedio al asunto…..AUXILIO.- Mucha gente acostumbra levantarse temprano en el rumbo de las Lomas, del Parque y Sahuatoba, y hace ya varias semanas que el alumbrado público es letra muerta en varias de sus calles. En serio qué indolencia municipal tan ofensiva, pues varios vecinos aseguran que la zona está en tinieblas desde hace mucho y parece que también se dejará en manos de Ochoa aunque, mientras, los acostumbrados a ejercitarse temprano salen de sus casas con el Jesús en la boca y no saben si regresarán…..ALTO.- Ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador no venga pronto a Durango, pues según el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a donde va el jefe de la nación lleva toneles de lluvia como para llenar la presa El Cuchillo, una de las más grandes de México con la que piensan darle agua a los regios en el futuro inmediato. Es que acá, ante cualquier lluviecita, los baches se convierten en cráteres, y los cráteres en pozos, por eso. Bueno, es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

