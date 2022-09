+ Renace con Esteban la esperanza de Durango

“La esperanza, que se creía ya perdida, renació con Esteban Villegas, que queda en posición de convertirse en el líder que requiere Durango…”

Juan Pueblo

La esperanza del pueblo ha renacido con la asunción al gobierno de Durango del Dr. Esteban Villegas Villarreal. “Recibo un estado catastrófico en lo económico, pero juntos vamos a entrarle con todo, para sacarlo adelante y nunca más dejarlo caer”…..PROMESA.- Se comprometió a que en su administración maestros, trabajadores de la salud y otros no verán recortado su sueldo y sus prestaciones. Los necesitamos entregados a la causa de Durango…..ÁNIMOS.- Me propongo un Durango -dijo- en el que los menores y los jóvenes se sientan acompañados durante toda su formación académica, deportiva y cultural; yo me la voy a jugar con ustedes, porque juntos sacaremos adelante a nuestra entidad…..RESPETO.- Valor es enfrentar la injusticia, defender a los más vulnerables…acompañar a una mujer violentada en su lucha para que jamás, ninguna, tenga que atravesar el dolor de un abuso, de un golpe físico o moral, emocional o intelectual…y permítanme detenerme en este punto, mi gobierno será un férreo defensor de la mujer. “Que nadie se atreva a tocar a una niña, una joven o mujer de cualquier edad, porque recibirá todo el peso de la ley…a la mujer se le cuida desde que nace y no permitiremos que toquen a una de las nuestras. Tendremos una entidad segura y con justicia, donde la coordinación entre las corporaciones de seguridad disminuya delitos, a través de la implementación de un modelo integral de prevención de la violencia y la delincuencia y donde precisamente la justicia…¡sí sea para todos…!…..ACCIÓN.- Hoy comienza la lucha por mejores condiciones, para que nuestro potencial competitivo detone el desarrollo económico en todo Durango, con el impulso para el desarrollo de las economías regionales, con capacitación, certificación y financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, agregando valor mediante la innovación, modernización y sustentabilidad, así como el detonante de los productos turísticos y la industria cinematográfica… porque Valor es aprovechar nuestros talentos, nuestras economías, salir adelante por nuestros medios, por nuestras vocaciones, porque valiosos son nuestros oficios, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestras familias… todo aquello que nos hace duranguenses… todo lo que tiene valor para nosotros… porque ¡el Valor es Nuestra Gente!…..COMPROMISO.- Amigas y amigos… lo diré una sola vez, porque soy un hombre al que le gusta empeñar su palabra y recogerla después con hechos, correspondiendo a la confianza y a la palmada en la espalda… lo diré una vez, porque no soy un hombre de pretextos, soy un hombre al que le gusta enfrentar las adversidades sin buscar culpables… porque para eso nos eligieron, para liderar los esfuerzos de un estado… con un proyecto sólido, que busque nivelar el barco ante una tempestad a todas luces, a la que no le vamos a esquivar la mirada ni tampoco voltear al pasado, porque nuestra gente no tiene tiempo ni ganas de excusas, porque tiene hambre de resultados”. Anotar que su dicho despertó una aclamación total de los presentes al grito de “Esteban, Esteban, Esteban…”, demostrando así que, aunque haya encontrado una catástrofe, está mirando hacia delante, para no distraerse mirando hacia atrás que no lo llevará a nada y que sin embargo sí le provocará pérdida de tiempo….. CATÁSTROFE.- Lo diré una sola vez… el reto es inmenso… el estado que guardan las finanzas es catastrófico… nuestra tierra está en números rojos, atraviesa por enormes dificultades y no será tarea sencilla… pero dejaremos el alma todos los días para estabilizarla, no descansaré hasta generar las condiciones para que Durango se recupere, y no estoy hablando de un largo plazo… primero lo urgente, que a nuestra gente no le falte nada, y luego los grandes proyectos. Nuestra gente necesita respuestas, necesita soluciones ¡y las necesita desde ya!… ¡A mí no me tiembla la mano, porque me la sostienen los sueños y las esperanzas de los duranguenses, y ellos, merecen respeto y certeza… y se las vamos a entregar!…..APROBADO.- Luego, como para reforzar su compromiso precisó: Lo diré una sola vez… el reto es inmenso… el estado que guardan las finanzas es catastrófico… nuestra tierra está en números rojos, atraviesa por enormes dificultades y no será tarea sencilla… pero dejaremos el alma todos los días para estabilizarla, no descansaré hasta generar las condiciones para que Durango se recupere… ¡A mí no me tiembla la mano, porque me la sostienen los sueños y las esperanzas de los duranguenses, y ellos, merecen respeto y certeza… y se las vamos a entregar!…..ADVERTENCIA.- MI Gobierno le pertenece a la gente, a las y los duranguenses… CERO TOLERANCIA a la violencia contra la mujer… CERO TOLERANCIA a cualquier tipo de corrupción… CERO TOLERANCIA al mal uso de los bienes del estado y de nuestro pueblo… TOTAL EXIGENCIA A LA TRANSPARENCIA y basta de burlas… no puede haber faltas de respeto, pocos viviendo como reyes sin trabajar y la mayoría batallando cada día…..OBJETIVOS.- Hoy frente a mi tierra, ante la gente hermosa de mi querido Durango, pero también frente a todo México, vuelvo a empeñar mi palabra y lo hago con total responsabilidad, para darlo todo, desde hoy, con esta histórica oportunidad de lograr el gobierno más social que hayamos tenido, y que, en seis años, ustedes puedan regresarme este compromiso, con mi palabra y su confianza intacta… Con voluntad, certeza y humildad, hoy asumo el reto y agradezco a Dios, a la vida, a mi familia, a mi equipo, a este bendito pueblo, a quienes desean que nos vaya bien y a quienes nos dan su mano y la estrechan. Soy Esteban Villegas Villarreal, gobernador constitucional de este hermoso estado, y estoy listo y dispuesto a trabajar por cada familia de nuestra tierra. Estoy listo para colaborar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con todos los alcaldes y alcaldesas, con las entidades vecinas y con las de toda la Federación, con los legisladores locales y federales. Anotar por separado que sobresalieron esta mañana en la toma de posesión los exgobernadores Maximiliano Silerio Esparza, Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera. José Aispuro brilló por su ausencia. Aparte, atrajeron todas las miradas el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el cantante Julión Álvarez y los integrantes de los conjuntos Primavera y Los Rieleros del Norte que esta noche amenizarán el primer grito de la independencia a cargo de Esteban Villegas. También estuvo Alejandro “Vandalito” Moreno, líder nacional del PRI, a quien, sin embargo, y a propósito, el maestro de ceremonias no lo mencionó para no provocar un desaguisado con el exgobernador campechano que no sale de un huracán cuando ya se metió en otro, y que mata periodistas de hambre, no a balazos….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en su defecto en las redes sociales, pues en todas somos líderes.

