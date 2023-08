+ Maru almacena libros de texto en Chihuahua

+ Aparte, ordena reciclarlos y quitarles la basura

+ Libros se repartirán, pero no entre los alumnos

+ Grupos religiosos protestan aquí contra libros

+ Ebrard echa pestes contra Claudia Sheinbaum

“Libros de texto sí se repartirán, pero no entre los alumnos…”

Rolando Cruz García

Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, no nada más prohibió el reparto de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, sino que ordenó se hicieran nuevos libros en los que borren las supuestas graves alteraciones de que son objeto…..TÓMALA.- La mandataria del vecino estado le puso el cascabel al gato al desobedecer al Gobierno Federal y ordenó se almacenen, se impriman nuevos libros en los que se les limpie de la carga marxista y cuatrotera que se dice contienen…..CALMA.- Mientras allá, en la vecina entidad, están ardientes las broncas libreras, acá se sobrecalentaron los ánimos y grupos religiosos se apersonaron ante el secretario de Educación Guillermo Adame. Le exigieron medidas enérgicas para que los libros no lleguen a los niños en el entrante ciclo, o de lo contrario tramitarán un amparo de la justicia federal para ir de la mano con Chihuahua en el propósito de frenar la entrega de la propaganda socialista…..PRESIÓN.- Sin resolver nada, porque el gobernador Esteban va por otro carril, Adame se dio por enterado del aviso del grupo que atendió esta mañana, pero como no pudo responder satisfactoriamente a los inconformes, le adelantaron que de no detener el reparto de los libros buscarán el amparo de la justicia federal para sumarse a Chihuahua e impedir por cualquier vía que los libros adoctrinadores lleguen a las manos de los pequeños…..JUSTICIA.- “Lo que deben procurar esos grupos religiosos es que la justicia se aplique en los curas y sus superiores católicos que tanto promovieron la pederastia en todo el país”, les respondieron en redes algunos. Empezando por el cardenal Norberto Rivera. O sea, no entendemos qué tiene que ver la pederastia con los nuevos libros de texto. Claro, es un movimiento político que está creciendo en México ante la cercanía de un proceso electoral de la magnitud del que tendremos en 2024 en el que se elegirá un presidente, seis gobernadores y miles de diputados y senadores…..RETOS.- No tenemos la menor idea de dónde y cómo terminará este desaguisado en el que el presidente López Obrador retó a la Suprema Corte de Justicia a que los jueces o ministros se atrevan a frenar el reparto de los tan paseados libros, libros que fueron declarados ilegales por el alto cuerpo colegiado. Quién sabe si cabrá la cordura en alguien como para evitar que la sangre llegue al río, pero mientras más se acerca el inicio del ciclo escolar más se calientan las cosas….ORDEN.- Rolando Cruz García, subsecretario de Servicios Educativos, advirtió que se repartirán los libros a las escuelas, pero no se entregarán a los niños hasta que se resuelva el amparo que se tiene tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O para mejor entender las cosas, los libros circularán por todo el país, pero no se entregarán a los pequeños hasta que lo resuelva la corte…..BAJAN.- El Frente Unido por México ha reducido a tres su lista de aspirantes a la candidatura presidencial: Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel. Ayer quedó fuera Miguel de la Madrid. Subrayar que entre los tres sobrevivientes hay una diferencia enorme a favor de Xóchitl. Le saca un mundanal de puntos a Paredes y Creel. Es tal la diferencia favorable a la senadora panista que para no pocos es definitivo el puntaje de X, aunque todavía falta un segundo y hasta un tercer corte que será necesario para sacar al mero trinchón o trinchona. Según la última encuesta telefónica, Xóchitl lidera con 51%, Beatriz con 18% y Creel con un alejadísimo 17%. Estarán en Durango en las próximas horas, tendrán encerrona con periodistas como para mostrarse y mostrar sus posibilidades en la contienda. Salvador Borrego, uno de los mercadólogos más confiables de México, nuestro colaborador por cierto, asegura que en su encuesta que considera la proyección electoral para comparar distancias, Xóchitl registra con un 54.4%, Beatriz con un 18.3% y Santiago con 21.8%. No entendemos por qué andan haciendo promoción en grupo, dado que al final resultará elegido quien muestre los mejores números, por lo que el Frente se expone a que empiecen a pegarse entre ellos, si no es que ya lo están haciendo…..ESPERANZA.- Miguel Mancera, aunque no calificó ni al primer corte, se dice inconforme con la decisión del Frente Amplio por México, ya tramita un amparo de la justicia federal que, de proceder, pudiese echar abajo todo lo avanzado, aun cuando en el supuesto las reglas inscritas ante el Instituto Nacional Electoral son las mismas que están en marcha y en las que han saltado nada más y nada menos que los de menor puntuación. El caso es que la esperanza de Mancera está puesta toda en el amparo. No descuidemos el asunto porque, como decimos, pudiese venir a ponerle mocos al atole…..TOMATINA.- Está en todo su apogeo el desmadere en el Movimiento de Regeneración Nacional por el acarreo y notables gastos de promoción de Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard exigió a la dirigencia nacional que frene a Claudia, porque su proceder está fuera de los acuerdos firmados, solo que…parece que nadie ve ni escucha al carnal. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp