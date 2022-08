+ El saneamiento que presume Jorge Salum

+ Nosotros, como AMLO, tenemos otros datos

+ Aunque, estamos en el “Año de Hidalgo”

+ El “tiro” en Morena arrecia en las alturas

+ Basural en el río afuera de Nombre de Dios

“Saneamos las finanzas, y limpiamos las raterías…”

Jorge Salum del Palacio

Saneamos las finanzas, acabamos con los aviadores, se terminaron los “moches” en inspectores y obras públicas, etc., etc., rezan como frase pegadora los anuncios espectaculares del alcalde Jorge Salum, pero…nosotros tenemos otros datos…..ROBADERA.- La saliente administración municipal, contra la idea del jefe de la comuna, fue un conjunto de robaderas sin llene que deja varios “nuevos ricos”, con nuevas propiedades aquí, allá y acullá…..IMAGEN.- Salum del Palacio llegó a la Presidencia Municipal con un respaldo popular extraordinario, mucho mayor que el de otros políticos, pero…se dejó rodear y mangonear por varios indecentes y ya se imaginará usted, y no se diga en el afamado y nunca bien ponderado “Año de Hidalgo”…..ORDEN.- Tenemos otros datos, porque nunca más se supo nada de las más de 40 mil luminarias de vapor de cuarzo que sospechosamente fueron retiradas del servicio cuando tenían algunos meses de instaladas. O sea, ¿dónde quedaron o quién las vendió y en cuánto?…..CAMPAÑA.- Y no es por echarles a perder la fiesta de la desfachatez en que metieron al municipio para entregar a la administración entrante, pero se fueron grandes. Hay los que dicen que ante los primeros meses de ausencia del alcalde debido a alguna afectación en la salud, no pocos “vivillos” se adueñaron de la situación y convirtieron aquello en un verdadero municipio Montesori, en el que cada quién hizo lo que quiso, y ante la ausencia de vigilancia muchos se llevaron lo que pudieron, cualquier cosa de valor, de un peso hacia arriba, no dejaron títere con bonete. Lo bueno es que ya se van y que los duranguenses no pierden la esperanza de que José Antonio Ochoa meta orden pronto en el quebradero que le dejarán en todas las oficinas, dado que en varias de ellas todavía aparecen distintos “aviones” recibiendo su beca sin ningún problema, y…lo más lamentable, que es posible que pasen la prueba del ácido y los toleren hasta el nuevo gobierno, pero…allá Toño Ochoa…..ALTO.- No le seguimos, porque no hay caso, está aclarado que en el municipio ni nos leen ni nos ven. Ignoran que existimos, pues a pesar de los botones tan grandes que les hemos puesto de muestra, todavía salen a hablar de honestidad y pureza. No se vale, pero así se las gastan…..TIRO.- Hay “tiro” en el Movimiento de Regeneración Nacional, pues entre sus élites no terminan de ponerse de acuerdo, y por el contrario, cada vez son más fuertes los mad.razos entre ellos que incluso se están brincando de forma malagradecida al presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay respeto entre ellos, y ni siquiera al jefe de la nación, de modo que sigue habiendo “tiro” y quién sabe cómo llegarán a la siguiente elección. John Ackerman dice: El soberbio clasismo y cinismo del ITAMita socio de NXIVM quien se ostenta como “presidente” de @PartidoMorenaMx es simplemente inaceptable en un partido de izquierda. De todos modos “Juanito” me llamo, hoy y siempre, pero para vergüenza de nuestro (y aparece una foto con Mario Delgado, presidente, al centro). El dicho de John es la respuesta al recuento que hizo Delgado a las elecciones distritales de hace días en las que aparentemente Ackerman obtuvo una votación tan baja que quedó en “Juanito”. O sea, se están pegando con todo y siguen apareciéndole lumbritas por todos lados al cuestionado presidente Mario Delgado. Son tantos los insurrectos al interior de Morena que se las cobrarán a Mario llegado el momento, lo que advierte hasta de la posibilidad de reventar cualquier proyecto sucesorio de la Presidencia de la República. Esto es, que es por de más preocupante lo que pasa allá, que es lo mismo que pasa acá, pues acá están pidiendo también la expulsión de Marina Vitela, cuando en todo caso ella fue víctima de las marranadas que le hicieron sin querer queriendo desde su “cuarto de guerra”. Son muchos los culpables de la derrota, ya lo dijimos muchas veces, pero nadie acepta su culpa. Todos andan buscando la manera de lavarse la cara sin mojarse las manos, y eso no es bueno para las “corcholatas” encabezadas por Marcelo Ebrard Casaubón y Claudia Sheinbaum. Bueno, tampoco para Adán Augusto López, aunque…muchos perciben la posibilidad de que la lucha final por la candidatura morenista sea en los dos que han encabezado todos los sondeos, Marcelo y Claudia…..VERGÜENZAS.- Visitamos ayer los alrededores de Nombre de Dios, o más bien el rumbo de Urajan, ahí frente al Club Campestre y, la verdad, nos llenó de vergüenza lo sucio que están las orillas del río. Vergüenza porque invitamos a unos amigos de California y no hallábamos qué explicarles, pero…nos llenó de pena. Ojalá que el municipio y las distintas empresas turísticas que están haciendo su agosto en el turismo vean el basural que tiene el río y las pocas ganas que quedan de ir uno a pasar el rato. Ayer tratamos de hacer un reporte desde el lugar, pero lo resbaladizo del terreno y la escasa señal celular nos echaron a perder la intención, pero nos regresamos todos apenados con nuestros invitados, la verdad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. Seguimos en todas las redes siendo líderes, en todas.

Muchas gracias

