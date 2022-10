+ ¿Rodolfo Elizondo protesta por replaqueo..?

“Rodolfo Elizondo, uno de los duranguenses más ricos de todos los tiempos, no teme que lo castigue Dios por protestar contra el replaqueo…”

Está bien que protesten, que bloqueen y que brinquen los que quieran para inconformarse contra el replaqueo, pero…que lo haga Rodolfo Elizondo, un hombre tan inmensamente rico, no encaja en ningún supuesto…..ESCÁNDALO.- Elizondo y su sobrina Paty encabezaron esta mañana una protesta en el Congreso del Estado precisamente contra el cobro de placas, pero pudiéramos jurar que ninguno tiene sus vehículos aquí como para molestarse…..ADELANTE.- Los demás, con algunas excepciones, está bien, que sigan protestando, tal vez les hagan caso, pero lo inadmisible es que se sume Elizondo, que tiene resuelta su vida económica y que se la resolvió a tres o cuatro generaciones posteriores. Aunque Paty no tiene la abundancia de Rodolfo, también se becó en el gobierno de Felipe Calderón, de modo que por ahí no va…..ASEGUNES.- Me gustaba más cuando el gobernador Esteban salía a hacer alguna propuesta y todo mundo se la respaldaba. Anunciaba algo y se lo reconocían, incluso antes de hacerlo realidad ya le estaban aplaudiendo. Ahora sugiere algo y pronto se lo echan en cara hallándole todos los lados malos. Yo tampoco estaba de acuerdo en el replaqueo, creímos que debió esperar unos meses para no acabar tan de sopetón como ocurrió con la confianza que apenas empezaba a crecer entre los duranguenses. Sugerimos una cosa y no les pareció, ni modo, pero pensamos que algo no está embonando en el engranaje estatal que es obligado reajustar. Es que, dicho con claridad, no se le puede meter la mano al bolsillo de la gente sin siquiera avisarle. A nadie nos gusta que nos vean la cara y en el caso parece que empezaron exactamente al revés, antes de compartir las intenciones con las potenciales víctimas, les dejaron ir el ramalazo sin saque y sin nada…..APROBADO.- La otra cara de la moneda la presentó ayer el alcalde Toño Ochoa, quien confió a los directores de los medios que se está estudiando la posibilidad de ajustar las tarifas del agua, y no precisamente para aumentarlas, sino para aplicar los cobros de acuerdo a los consumos. O sea, le aumentará a los que consumen, derrochan y desperdician el vital elemento, en tanto que a los que la cuidan, a los que no tendrán incrementos en los consumos, los cobros serán igual. No tendrán ninguna variación, de modo que no es correcto lo que ya se empezó a decir, que “aumentarán las tarifas del agua…”. Sí pagarán más aquellos que la usen, tiren o desperdicien sin medida, pero los otros no pagarán un centavo más. O sea que si usted no la cuida y le deja abierta la llave o sigue lavando el carro con manguera, ahora sí tendrá que pagarla, esa es la diferencia. Adelanta también el jefe de la comuna que empezará un operativo de cero tolerancia a la irresponsabilidad del motociclista, y se hará en virtud del exagerado incremento en accidentes con resultados fatales en que se ven envueltos, pues casi nunca llevan casco. La intención es obligarlos a usar el casco, tanto motociclistas como sus acompañantes, y si los sorprenden sin esa protección, les quitarán su vehículo y lo recuperarán hasta que presenten el casco. Nada tiene que ver con algún propósito recaudador o, explicado de otro modo, se están definiendo políticas protectoras para los más necesitados, se les obligará a usar casco pero no se les multará ni se les sancionará de ninguna manera como para demostrar que no es la recaudación lo importante. Si tras el llamado al uso del casco, por su propia seguridad, vuelven a las andadas, entonces sí se les aplicará un correctivo, pero ahora la intención es terminar con tanto accidente y con tanta muerte. Respecto al impuesto predial, que es uno de los ingresos más importantes para la alcaldía capitalina, se están revisando las tarifas para que paguen aquellos que no lo hacen, que a pesar de los tiempos siguen resistiéndose. La intención es no incrementar absolutamente nada, sino por el contrario, premiar a los contribuyentes cumplidos con descuentos importantes, particularmente para los más pobres, dado que ellos son los más cumplidos y por consecuencia serían los más beneficiados. Advertir a todos aquellos automovilistas que usan uno o dos cajones de estacionamiento las 24 horas del día, que van a tener que pagar por los espacios que ocupen. Se cobra en todas partes, y en casos como en Estados Unidos, que si un propietario deja por días su unidad ocupando un espacio, lo retiran con grúa, lo llevan al corralón y le advierten al dueño que no lo vuelva a hacer, dado que los espacios son para todos, no nada más para unos. Así será posible darle movilidad a la zona comercial de la ciudad que luego se vuelve imposible por la ausencia de espacios para estacionamiento. Recordar que en la Unión Americana todos los días pasa personal municipal, marca las llantas de los autos, y si a los días se advierte que no ha sido movido, será levantado por la grúa con todo el gasto que ello implica. Así es, para este anuncio el alcalde adelantó que ya se han pavimentado más de cien mil metros cuadrados, mucho más de lo proyectado en campaña y que se superará el millón de metros cuadrados para que los duranguenses tengan mejores calles y sientan el gusto de caminar por ellas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche tanto en web como en redes.

