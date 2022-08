+ Los diputados locales están como el cohetero

+ Un pecado rechazar matrimonio igualitario

+ Morenistas se sacan sus trapitos a asolear

+ Volaris sienta en “tablas” a sus pasajeros

+ Cuestionan nominación de Karla Obregón

“Antes volar en avión era algo cómodo para viajar. Hoy es un martirio, sobre todo yendo con Volaris”

Juan de las Cuerdas

Triste el papel de los diputados locales ante el matrimonio igualitario. Quedaron poquito más atrasados que el cohetero, pues no aprobaron la controversial ley, les está yendo como en feria, pero de haberla aprobado les habría ido mucho peor…..CONTROVERSIA.- Los diputados tienen la obligación de escucharlos a todos, y en ese episodio tuvieron que oír a los que respaldan la preservación de la familia como la célula básica de la sociedad. No encontraron razones de peso para ir en sentido contrario…..TENDENCIAS.- Las tendencias en el mundo, sin embargo, están encaminadas a la aprobación del matrimonio entre iguales, que es precisamente el ala opuesta a la conservación de la familia. La discusión eterna por la razón que pretextan unos y otros, y sobre lo que no podemos opinar. ¡Estamos atados de manos…!….TIEMPO.- Serán el tiempo y la razón los que nos indiquen hacia dónde debe caminar la sociedad, qué es bueno y qué es malo de las comunidades diferentes. No somos quién para juzgar…..ESCÁNDALO.- Antes que resolver el problema de inseguridad la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, lo ha enturbiado todo con su pedido público al crimen organizado que no le cobren derecho de piso a los inocentes, que se lo cobren a quien no les ha pagado. O sea, cómo, pues todos pensábamos que esos grupos existen en otras partes y no en la fronteriza ciudad. El caso es que a la afirmación de la jefa de la comuna se ha sumado el senador Jaime Bonilla, de Tijuana y exgobernador del estado, quien al ver la confesión de parte pidió la intervención de la autoridad superior para poner orden, y sobre todo que la presidenta explique qué sabe de los cobros de piso, dado que eso confirma los acuerdos que ella tiene con las bandas criminales…..LASTRE.- Lamentable por donde se le vea a las conclusiones del gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dado que si algo sabíamos es que están desaparecidos, que lo más probable es que estén muertos y que el Estado tuvo mucho qué ver en ese episodio negro en la historia reciente de México. Pues sí, pero…¿y qué con eso? ¿Quiénes hicieron el trabajito, también la milicia?…..APROBADO.- Ayer Vicente Fox propuso que los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón se reúnan con AMLO en Palacio Nacional para tomarse una foto, que sería histórica y marcaría el inicio de nuevos tiempos de reconciliación nacional. El jefe de la nación tocó el tema en Tijuana esta mañana cuando le preguntaron los reporteros sobre la petición foxiana. Asintió en la reunión, incluyendo a Calderón, que se creía no lo invitaría por ser quien más ha discutido con la actual administración…..TIZNADERAS.- Son muchos los que bajan de los aviones echando chispas, sobre todo los de Volaris, que de pronto y sin ninguna justificación empezaron a reducir los espacios entre asientos y cambiar aquellos asientos algo cómodos por unas tablas casi casi pelonas en las que nadie puede sentarse. Es un caso injusto para los viajeros, sobre todo para los que tienen que viajar más de dos horas, pues son dos horas de verdadero sufrimiento por escoger esa aerolínea. Es decir, como Volaris nos está despreciando a pesar de que le pagamos hasta el último peso, vamos a cambiar de aerolínea. Quizá sea más caro volar por Aeroméxico, pero tal vez es preferible a tener que ir “congelados” durante todo el vuelo por la falta de espacio para poder moverse algo hacia delante, hacia atrás o a los lados. Antes Volaris ofrecía los vuelos más cómodos, pero de pronto, sobre todo tras la pandemia, empezó a reducir espacios para meter un asiento más por línea, pero sacrificando la comodidad de los viajeros…..MOLESTIA.- Los diputados eligieron ayer a la próxima presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nominó a Karla Obregón Avelar, que es una chica inteligente, preparada, pero…era empleada del mismo Congreso del Estado. Entre los participantes en el concurso respectivo se dice que el nombramiento estaba cantado, que los dados iban cargados. Ojalá que a esa crítica ella responda con eficiencia y energía a la hora de defender los derechos humanos de los duranguenses…..PELIGRO.- Los automovilistas deben entender que las llantas patinan cuando se frenan enmedio de la lluvia, o con el piso mojado. Es obligado reducir la velocidad por razones obvias, toda vez que la circunstancia en el manejo no es la misma. Obliga incluso tomar una distancia mayor respecto de los vehículos de adelante, pero como muchos ignoran ese consejo todos los días están produciéndose encontronazos de leves a delicados en los distintos rumbos de la ciudad, entre los que han quedado muchos lesionados. Eso que sea la razón para evitar la velocidad y la conducción riesgosa. ¡Así sea..! 