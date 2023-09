+ Una mancha más para el tigre Aispuro

+ Lo inmiscuyen en súper robo a SEGALMEX

+ Junto a Silvano Aureoles se clavaron 1,687 millones

+ El trato discriminatorio en Palacio Federal

+ Reforma detalla cómo fue el súper hurto

“Fin-fan-fun, desaparecieron otros 1,687 millones de pesos de SEGALMEX…”

Magia pura

Los diarios de Grupo Reforma publican hoy detalles sobre los convenios signados por los exgobernadores Aispuro, de Durango, y Aureoles, de Michoacán, mediante los cuales “esfumaron” 1,687 millones de pesos de SEGALMEX…..BOTÍN.- Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República detalla a reporteros de Reforma sobre los convenios que firmaron en Zacatecas en 2020 tanto Aispuro como Aureoles…..NUMERALIA.- Precisa el testigo protegido que el 9 de enero de 2020 tanto Aispuro como Aureoles firmaron en Zacatecas, frente al director general (no se precisa si fue el expriista Ignacio Ovalle Fernández) pero sí que Durango y Zacatecas se sumaron al programa lechero de SEGALMEX, que constituyó el más grande fraude federal que se haya descubierto en todos los tiempos, pues nada más en la oficina hallaron un faltante de 17 mil millones de pesos, que prácticamente es más del doble de lo que se birló en “La Estafa Maestra” de Rosario Robles, ya que a ella la apresaron por alrededor de 7 mil millones de pesos…..FRAUDE.- La cosa es que en la susodicha ceremonia en Zacatecas, José y Silvano se comprometieron a entregar determinadas cantidades de leche, a veces líquida y a veces en polvo, pero ni uno ni otro entregaron nada por los 1,687 millones a que se comprometieron. La moraleja, no cerremos este penoso asunto, mantengámoslo abierto como para seguir sumando sorpresas a la ya vulgar ratería perpetrada contra los gobiernos estatal y federal. Advertir que la investigación está en marcha, que se están integrando las distintas carpetas y por consecuencia todavía no hay conclusiones precisas, pero que adelantan que esos pudieron ser otros delitos incurridos por el exgobernador innombrable…..VIALIDAD.- Una mujer murió ayer por la tarde sobre la vialidad Manuel Gómez Morín (Vialidad Central) en brutal choque provocado por descuido, confusión o desconocimiento del sistema vial, además de los daños totales de los dos vehículos de reciente modelo que se vieron inmiscuidos. Tras el lamentable episodio muchos se han preguntado si son cuatro carriles por qué no se destinan dos para ida y los otros para venida. No somos expertos en la materia, pero…quizá bien estudiado el caso sería procedente, justo para evitar alguna confusión, sobre todo a quienes no conocen la vialidad. En el video que publicamos, de instantes antes del encontronazo, se advierte que quien conducía el auto rojo, al parecer la víctima, intentó dar una vuelta a la izquierda, como para transitar hacia al poniente o para tomar otro rumbo. Ojalá los expertos estudien bien el tema y saquen la mejor conclusión que, para nosotros, no estaría del todo mal…..MENTIRAS.- Asegura una amiga de mi abuelita que hubo de acudir a lo que era el Palacio Federal, que ahora es un trochil o cosa parecida con fritangas de todo tipo. Iba concretamente a CONDUSEF a buscar aclaración del porqué aparece en Buró de Crédito y, llegando, un vigilante le indicó: Ve aquella ventana abierta allá mero arriba, allá es CONDUSEF, y nos va a disculpar, pero el elevador hace años que es cosa muerta. Y nos cuenta también que, como le urgía la constancia, se resignó, empezó a subir y llegó a la oficina correspondiente media hora después y desecha de las rodillas. En las afueras de la “Ventanilla Única” hay tres banquitas, que fueron su salvación. Esperó el tiempo suficiente mientras pasaba la crisis de las rodillas y cuando ya tuvo frente a sí al responsable, pidió copias del INE, de Pasaporte y de cualquier otra identificación con fotografía (nada más faltó el acta de nacimiento de la bisabuela) y…no llevaba la última copia. “No se preocupe, le dice el atento empleado, váyase al Naranjero que está aquí en la cuadra siguiente y sáquele la copia, mientras yo le voy avanzando sus trámites”. En su mare, dicen que dijo la amiga de mi abuelita, y ahora cómo jijjos de la tiznada le hago para ir hasta allá y sobre todo para volver a bajar y subir los quinientos escalones que son hasta el octavo piso (nada más son cinco niveles, pero a ella le parecieron ocho) el caso es que, providencialmente, estaba un jovencito que buscaba también un trámite y pudo ver la escena que sin pensarla dos veces se ofreció a ir por la copia mentada, lo que sucedió. Mientras, nuestra incógnito personaje se puso a leer los posters que están justo a un lado de la “ventanilla única”, y se clavó más sobre uno que habla más o menos de lo siguiente: “La edad es sinónimo de experiencia…”, y así un bonche de diez excelentes intenciones: “Yo también cuento…”, “Ya no aguanto mucho tiempo en la fila, todo me empieza a generar ansiedad”, “Si me ayudas, acabo más rápido y me puedo ir a descansar”, “Que contigo me sienta protegido…” y así frases bien perronas, pegadoras, pagajosas y a veces hasta parecen la mera verdad, porque todo es una vil y ofensiva mentira. Es que, aparte, asegura que le citaron para las 8:00 horas “lo más temprano posible”, porque si llega más tarde ya no se le atenderá. En el primer filtro de seguridad no dejaron pasar a nadie, pues no había nadie en la oficina. Allá a las 8:45 se les dio la autorización de subir, pues ya había llegado uno de los empleados. El caso es que estuvo hasta minutos antes de las 10:00 horas y justo a esa hora arribó otra de las empleadas, así como que en su tiempo oficial y entonces empezó a acelerarse la atención. Sostiene que ayer fue hacia las 13:00 horas y que rápido la despacharon: “uhh no, esto ya no se ve hoy, se tendrá que ver hasta mañana, pero bien tempranito…”. No quisiera saber cómo carajos le hará alguien de la tercera edad, un lesionado, un recién operado o alguien en silla de ruedas. No manchen, qué porquería de atención al contribuyente. Ahora, que no hay elevador, pues no es culpa de la gente, es culpa del responsable del edificio y en un momento dado debería instalar la oficina en la parte baja, donde no haya que subir esos mil escalones. La próxima vez que salude al presidente López Obrador le voy a platicar cada hijez de la tiznada por la que tiene que pasar todo contribuyente que requiere algo de CONDUSEF, CONAGUA y otras oficinas que están ahí, ¡van a ver…cabezones!…..TRISTEZA Otra terrible noticia nos acompañó esta mañana el desayuno, la muerte del periodista Benito Ortega, un día, el que escribe estuvo de secretario de redacción en EL SOL y me mandaron a Héctor Hernández y Benito Ortega para que escogiera cuál se quedaría en redacción. Me preguntaron y decidí por los dos: Nunca me equivoqué, los dos fueron grandes periodistas hasta el día de su muerte. Saludos a ambos hasta donde vayan, en el entendido de que por ahí nos volveremos a encontrar. Descanse en paz, Benito Ortega Hernández. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp