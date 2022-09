+ Ruidajo por supuesto viaje de Arturo Díaz M.

+ Ni siquiera hay una investigación en curso

+ Niega el gobierno la veracidad de la nota

+ No hay bitácora de salida en aeropuertos

+ Quizá no robaron, pero dañaron a mucha gente

“Y si no se llevaron nada, por qué no dan la cara…”

Juan Pueblo

Arturo Díaz Medina está en su derecho de viajar a Europa, Asia o África, nada se lo impediría, puesto que no existe ni siquiera una investigación en su contra. No hay razón en lapidarlo antes de investigarlo, justo lo que está sucediendo…..REGLAS.- Trascendió temprano de boca de Víctor Rubén Hernández Guerrero que “Totoy”, como identifican sus amigos al exsecretario de Finanzas, temprano se embarcó en un avión particular en viaje a Europa. Luego se aseguró por otras vías que se cateó su domicilio, que, en pocas palabras, va huyendo de la justicia…..LÓGICA.- Ante el crecimiento del rumor, la oficina de prensa que virtualmente dirige Víctor Hernández Fuentes (hijo de Víctor Rubén Hernández Guerrero) hubo de emitir un comunicado en el que paró de sopetón el linchamiento colectivo que había despertado la afirmación del segundo. Negó que se haya cateado algún domicilio, puesto que en el caso de Díaz Medina ni siquiera existe una investigación, mucho menos una conclusión de que efectivamente se haya robado algo, de modo que el viaje de Totoy no tiene nada de malo si ni tan siquiera está siendo investigado…..ASUETO.- Merecido lo tendría don Arturo, después de seis años de intenso y extenso trabajo por Durango, trabajo que sin descanso realizó las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El descanso lo tiene sobradamente ganado, no seamos ingratos. Por el otro lado sería una gran descortesía de Totoy al nuevo gobernador Esteban Villegas Villarreal, puesto que él debe estar a la mano para aclarar algunas dudas que vayan saliendo en la nueva administración. Investigamos las bitácoras de vuelos privados de varios aeropuertos del país y tampoco está registrada ninguna partida temprana al viejo continente, a donde pudo viajar desde la semana pasada o ayer, por qué tendría que ser hoy. También es posible salir a cualquier ciudad de los Estados Unidos o de otro país, pero la realidad es que nadie está investigándolo en este momento, por lo que no habría ninguna razón para viajar, y menos si va huyendo, como dijeron temprano, porque en estos momentos no tendría por qué correr…..ORDEN.- No es correcto dejar volar la imaginación, porque luego cada quien le pega su parte, y aunque no sea real no pocos afirmarán haberlo visto cuando abordó la nave. La regla precisa que primero ha de investigarse, y si se comprueba que hubo irregularidades en el manejo económico, entonces pasará a ser sospechoso, pero solo hasta entonces, y aquí la mayoría están procediendo al contrario, ahorcándolo antes de comprobarle algún delito …..PARADAS.- Aclarando paradas diríamos que de ninguna manera lo estamos defendiendo, ni a él ni a nadie del pasado gobierno, porque con sus marrullerías quebraron a un amigo nuestro y lo dejaron sin dinero y endrogado con medio mundo y, ahora, de su empresa que tenía ya no le queda nada, mientras por el otro lado siguen subiendo de tono las sospechas. El caso de ayer es distinto, a la asesora técnica la agarraron con las manos en la masa. Llevaba un millón y medio de pesos que al final no supo por qué estaban en su auto, del que aseguró que pertenece a la dirección de ingresos del gobierno, o sea, ahí está confirmado el hurto. No hay sospechas, la agarraron infraganti, pero en el caso de los demás hay que esperar a que se haga una investigación que, dicho sea de paso, no se está haciendo a pesar de las peticiones ciudadanas para que metan a todos a la báscula, y como no hay nada más que el asunto de Luisa “N”, tenemos que esperar a ver si se investiga y, si se investiga, a ver cómo salen los funcionarios, aun cuando por el caso de ayer puede deducirse, como lo escribimos, que ¿si una funcionaria de tercera o de cuarta, pudo sacar sin problema más de millón y medio de pesos, en efectivo, tan honestos los demás que ellos no cargaron con nada? Las benditas redes sociales están sirviendo a muchos dolidos para cargarles todas las pulgas al pasado y los más rápido sacan por conclusión que en todas las oficinas hubo saqueo de los que se fueron, y en casos hasta fijan cifras de lo mal habido, pero…repetimos por enésima vez: Mientras no haya una investigación concluyente no se puede suponer que tal o cual funcionario se robó esto o lo otro. La cuestión es que Totoy no ha salido a ninguna parte, al menos de algunos aeropuertos mexicanos, está medio perdido, quizá en alguna cabaña en la sierra que le prestó algún acomedido…..MERECIDO.- Además, no seamos injustos. Es que tanto Totoy como toda la bola trabajaron tanto en los últimos seis años que merecido tienen un descanso en donde sea. Lo malo sería que anduvieran vacacionando con dineros de los duranguenses. Pero, repetimos, no está confirmada por Fiscalía la supuesta salida de Díaz Medina, y tampoco es cierto que se haya cateado su domicilio. Sin querer decir que fueron unas blancas palomas los que dirigieron el gobierno de infeliz memoria. Se pasaron de lanza en los manejos de los recursos públicos, pues dispusieron de ellos con las patas, por decirlo elegantemente, puesto que partidas debidamente etiquetadas simple y sencillamente se las llevaron para solventar otras tareas. No pagaron los créditos que les concedieron y quedaron debiéndole a medio mundo, la mayoría de cuyos acreedores cayó en la quiebra y en la imposibilidad de volver a juntarse con su dinero y volver a producir algo. Aun cuando tampoco esos datos nos precisan que hayan sido un montón de ladrones en fuga…..APROBADO.- Excelente la designación de Ixtel Carmona como jefa de prensa del Congreso. Es una verdadera dama que respeta a todo mundo y todo mundo la respeta a ella. Así hasta da gusto tratar con gente seria, profesional y madura. ¡Aprobado! WhatsApp