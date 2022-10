+ Choferes no conocen reglas de los caminos

Muchos automovilistas no entienden que en caminos de dos carriles y un tercero imaginario hay que hacerse a la derecha para permitir que un tercero rebase por el centro. Por eso no cesan los accidentes con resultados fatales…..INSPECCIÓN.- Hemos recorrido ese tipo de carreteras, como la Durango-Parral, la Durango-Zacatecas y la súper carretera a Mazatlán y seguimos viendo a choferes que no se hacen a su derecha ni por accidente. Eso conductores son los que siguen causando las desgracias en el camino…..CONSEJOS.- Y, lo hemos relatado, ellos no saben, no entienden o no quieren aceptar que el que va rebasando tiene el derecho y que hay que abrirnos para que evitar una colisión, pero tampoco hay autoridad alguna que se preocupe por el problema. Pasan los tiempos y no aparece un anuncio en el que se indique cómo ha de manejarse, sobre todo la ley esa no escrita de que lo ancho del camino permite bien un tercer carril inexistente por el que se puede rebasar en cualquiera de las direcciones…..VOCES.- Ojalá que quien lea este comentario lo platique con sus cercanos, sobre todo con aquellos que conducen vehículos a motor, dado que al no entender la regla máxima de esas carreteras se exponen y exponen a sus acompañantes de forma por demás inocente. La historia cuenta de muchos encontronazos registrados en el mero centro de la carretera, lo hemos repetido infinidad de veces, entonces se confirma que ninguno de los choferes se hicieron a la derecha, ni por cuidar su pellejo lo hicieron y eso es muy lamentable, porque sobra decir que muchas muertes se produjeron sin saber qué ocurrió o por qué sucedió el encontronazo. Está por ahí un video en el que alguien va en uno de esos caminos escandalizado y gritando “esos desgraciados se me echan encima. No entienden que vamos a chocar, infelices…”. Pero el muy ilustre amigo nuestro es de los que estamos hablando, de los que no saben lo más mínimo de cómo transitar en esas carreteras, que por igual existen aquí como en distintas partes de los Estados Unidos, aunque los encontronazos de aquel lado son cosa rara, porque allá los conductores sí saben y si respetan esa regla. Sintetizando: No esperen que alguien les avise cómo transitar en esos caminos, nada más respeten al que va rebasando por el centro, háganse a su derecha y asunto terminado…..URGENCIAS.- El gobernador Esteban Villegas anunció ayer que se reordenará el Sector Salud, y qué bueno. Mejor momento no pudo existir para tomar cartas en el asunto, pues las instituciones del Sector Salud padecen un cáncer terminal que en poco o en nada le ayudan a los enfermos. No son los hospitales oficiales alguna opción de salud para nadie. Un enfermo crónico es enviado, lo mismo en el 450 como en el IMSS e ISSSTE a ocho o diez meses para la siguiente consulta. Ninguna de las instituciones tiene los medicamentos que requieren los paciente y miren que tanto en el IMSS como en el ISSSTE los enfermos o pagan cuotas o ya pagaron lo que tenían que pagar para recibir un servicio que no existe, y que por lo avanzado de ese cáncer difícilmente habrá de levantarse a pelear…..ALTO.- Las compras con tarjetas de crédito son elevadamente socorridas en México. Los pobres por lo general acudimos a ese plástico para aliviar nuestras carencias, aunque luego ahí andemos con el Jesús en la boca. No nos parece que tiendas como Sears promuevan el uso de las tarjetas, cuando los mexicanos fregados ya estamos hasta el cuello con ese tipo de broncas. No se vale, a menos que ofrecieran alguna ventaja para el cliente que en realidad le ayude a brincar los problemas, pero eso no existe. La PROFECO debe actuar y condicionar ese tipo de anuncios, como también debe intervenir en los anuncios que promueven el alcohol. Esos anuncios, cosa de ver la ley, están prohibidos en medios masivos, aunque la promoción de la chela le aparece a uno hasta en el baño…..LETRAS.- Estamos a punto de terminar el libro “El Rey del Cash” de Elena Chávez. Falta conocer todavía algunas cosas que hasta ahora se mantienen en secreto, pero por lo pronto ya se nos montó la duda. Ojalá fuera una mentira, que los hechos demuestren otra cosa, pero…en la realidad es mucho de lo que estamos viendo. Y lo más preocupante, la salud del jefe de la nación, pues ha sido muy comentado el incidente de hace días en el que se le olvidó el tema que estaba tratando en la mañanera, pero lo peor, que eso le ha sucedido con frecuencia y eso es por de más peligroso para la nación. En esas condiciones no tiene la capacidad para atender los problemas nacionales y mucho menos internacionales. Ojalá que las circunstancias exijan se haga del conocimiento público sobre la salud del mandatario, que es un derecho de los mexicanos para entender hasta dónde alcanzarán las proyecciones del jefe de la nación y cuánto podrá ser alcanzable. Hoy, Gina Campuzano echó pestes contra el mandatario y su errática forma de dirigir al país. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O bien, en cualquiera de las redes sociales, donde seguimos siendo líderes.

¡Saludos a todos..!

