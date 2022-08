+ Cinthya Hernández le puso mocos al atole

La regidora Cinthia Hernández nada más fue a echarle mocos al atole a la sesión solemne en que el alcalde Jorge Salum hizo su último informe. Aguó la fiesta de fea manera antes de sonar las fanfarrias…..RATONES.- Aseguró que como nunca antes han pasado por las oficinas municipales decenas o cientos de “aviadores”, o personas que no hacen nada, pero que sí cobran como si trabajaran y mucho…..SAQUEO.- Cinthia se mandó, asegurando que en la administración municipal saliente (le quedan 9 días) se armó la Real Fuerza Aérea Municipal en la que navegan cientos de corruptos, y aseguró a los cuatro vientos que el comandante en jefe de ese grupo privilegiado es el arquitecto Rodrigo Mijares, primo de Jorge, a quien se le atribuyen numerosas irregularidades que le han redituado ingresos fabulosos, más cuantiosos que lo que gana Salum. Pero, Cinthya se refirió nada más al saqueo en la Dirección Municipal de Obras Públicas, que pasará a la historia como la más corrupta por el esquema conocido de los “moches” en donde no se conseguía una obra, por pequeña que fuera, que no dejara un efe y por adela, aunque al final no se le diera la obra al cooperante. Todo empezó a desgranarse con la denuncia del líder perredista, Miguel Lazalde, quien aseguró que Mijares le exigió una gratificación de 10 millones de pesos por cierta obra capitalina a conocido constructor, pero…el problema es que el profesionista ni obtuvo el contrato y ni se volvió a juntar con el dinero. O sea, también esa fue política de la oficina de “lo caido caido”, y lo que queda en la buchaca no sale ni por accidente. Lo que advierte de la posibilidad de que se “concursaban” las obras, se les bajaba el “moche” a todos los que se interesaran, y ahí quedaba. No se les daba el contrato ni se les regresaba la inversión. Algo mucho más gandalla que lo conocido, pues cómo, que a pesar del cochupo no había ninguna seguridad de la obra. Pues así es todavía en estas horas en Obras Públicas…..OLVIDO.- Cinthya preguntó durante su intervención en qué quedó el rateriaje perpetrado en todas las oficinas. Asegura que en el informe Salum nunca mencionó la sorprendente “desaparición” de más de 40 mil lámparas de vapor de sodio que estaban en bodega desde el gobierno anterior, lámparas que, por cierto, ya están alumbrando distintos barrios, colonias y calles de ciertas ciudades del país y que, obviamente, no costaron nada. Se sabe que Salum tampoco mencionó en su informe la aparición de sucursales de la Real Fuerza Aérea Municipal en casi todas las dependencias edilicias. Tenemos nombres, pelos y señales de muchos de esos aviadores, como también los tiene la maestra María de Lourdes López Salas, coordinadora de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, pero…hasta ahora no se sabe de la acción del área jurídica del municipio para obligar a los “aviones” a regresar el dinero mal habido y si no se ha hecho mucho menos habrán de recuperar lo bien gastado. Hoy mismo se está enviando un documento a la maestra López Salas para que investigue cierto nombre, como para saber si en realidad trabajó en Obras Públicas o era otro de los que cobran sin trabajar. Pide el funcionario solicitante que se investigue tal nombre para saber si consta en tarjeta los horarios de entrada y salida del trabajo, además de las funciones específicas que realizaba…..MONTÓN.- La regidora Hernández también pidió por ahí explicación a lo que se dice que en Comunicación Social se dio entrada a una serie de paginitas de reciente creación, con unos tres seguidores cada una y de manera sorprendentemente puntual recibían el pago casi en el momento en que se presentaba la factura. No pocos dicen que para esos casos hay que pensar mal, y acertarás, dado que hay asuntos de medios “fantasma” que nada más el director Benjamín Flores conoce. O sea, para lo que llevamos reseñado, sí que saquearon las arcas municipales “como nunca antes se hizo” puesto que nos faltan otros temas igualmente irregulares que pasaron en los últimos tres años en el gobierno capitalino…..APROBADO.- O sea que la regidora Hernández, igual que nosotros, tiene otros datos muy diferentes con los que estará haciendo ruido durante la administración de José Antonio Ochoa. Sorprende que la edil haya mencionado tema tan escabroso sin ninguna consideración. Antes, los gobiernos priistas y panistas negociaban con los rebeldes como Cinthya para que guardara silencio durante la sesión y que no le echaran mocos al atole, pero como en la administración saliente no hay operadores políticos, sino más bien mucho gandalla, nadie tuvo la ocurrencia de saber qué carajos haría Hernández durante la malograda fiesta del adiós. La casi culminación del “Año de Hidalgo” que esta vez se aplicó pero a lo bestia, para que gane el amigo. 