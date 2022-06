“Chicotito”

+ No tengo compromisos con nadie: Esteban

+ Excepto el acuerdo con el pueblo, insiste

+ Sigue la pasarela virtual de suspirantes

+ También designará Villegas al jefe policiaco

+ Le están llenando el morral al próximo alcalde

“Ya circulan varias quinielas sobre quiénes alcanzarán “hueso” en la próxima feria. Apuéstale, mi rey…”

Juan Camaney

El domingo, tras advertir que nadie repetirá en el próximo gobierno, al menos hasta el tercer nivel, Esteban Villegas dejó por demás claro que llegará a la primera magistratura sin compromisos con nadie, excepto con el pueblo, al único que se debe…..APROBADO.- O sea que, por más que le sonrían y se le atraviesen al próximo mandatario, será muy complicado que alguien alcance “hueso” nada más por su linda cara. Irán, repitió Villegas, los más capaces, los más honestos y los más entregados al trabajo y con una hoja de servicios intachable…..ORDEN.- Sucede siempre para estos episodios, cambio de gobierno, que los aspirantes se desbocan y se enloquecen por lograr el saludo y la sonrisa del ganador, pues en ellos irá muy posiblemente el amarrar cargo, aunque…repetimos el dicho del mandatario entrante: Calificarán nada más aquellos personajes que garanticen la movilidad y el desarrollo de Durango. Es que, no pocos están ya adelantando la “quiniela” en la que se aventuran a apostar por unos u otros personajes, aun cuando es mucho muy pronto, muy temprano para esas especulaciones. Es un tema exclusivo de Villegas Villarreal que quizá lo comparta o lo comente con su esposa Marisol y alguien de su equipo cercano, pero que nadie más tendrá acceso al listado que debe anunciar a más tardar el 15 de septiembre, o antes si las selecciones están ya definidas…..REGLAS.- Será también el gobernador electo quien definirá a los jefes de las policías estatal y municipal. Quizá haya cortesía del gobernador hacia el municipio para permitirle un listado o una terna, para abreviar, sobre los prospectos a la policía preventiva, pero el que decidirá quién se quedará es exactamente el entrante mandatario, pues el gobernador es también el jefe inmediato superior del titular de la policía del municipio de la capital. Y, en dado caso, también jefe de la policía de los municipios por donde va pasando si es que se trata de alguna visita o gira de trabajo. Vamos, en el caso de la capital pudiese incluso rechazar una y hasta tres propuestas, pero en caso de llegar a ese extremo será el gobernador quien diga la última palabra. Es facultad suya nombrar al jefe policiaco del lugar de su residencia, en este caso, el municipio de Durango. ¿Estamos?…..ALARMA.- Muchos se están pitorreando, por decir lo menos, de las medidas anticovid dispuestas por los gobiernos estatal, federal y municipal, a pesar de que la quinta ola de contagios y muerte está tocando nuestras puertas. La pandemia -decíamos- no se ha ido, no ha terminado, no ha sido controlada. Tuvo un ligero descenso, pero nunca se fue. Aquí sigue y sigue como espada pendiendo sobre nuestras cabezas. No importa lo que diga Hugo López Gatell, pues se concluye que ese señor (científico según AMLO) es un completo ignorante en la materia, dado que en días pasados se atrevió a vaticinar el fin de la quinta ola, cuando apenas va empezando, y para evitar una sorpresa es obligado regresar al lavado de manos constante, al uso de cubrebocas, adoptar la sana distancia y, aunque parezca estorboso, abstenernos de asistir a lugares concurridos. Aparte, si ya nos alcanzó la terrible enfermedad, reaccionar rápido y de inmediato acudir al médico y no esperar a que pase el tiempo para empezar el tratamiento adecuado, porque el tiempo es definitivo en el control o el agravamiento del coronavirus…..DUDAS.- Y por si las dudas, de menos seguir protegiéndonos para cerrarle las puertas a la enfermedad. No hay otra forma de cuidarnos que impidiendo el paso del virus a nuestro organismo. Depende de nosotros, de nadie más. Ni siquiera de las autoridades, porque ellos marcan los riesgos y muchos de nosotros lo tomamos a broma, a juego, pensando que es algún chiste jocoso del funcionario…..AVISO.- En este momento se está analizando la posibilidad de continuar con la organización de la Feria Nacional de Durango 2022, pero nada nos dice que los riesgos de cancelación ya fueron superados. Por el contrario, ante el crecimiento en contagios y decesos de los últimos días, el peligro de suspensión está más vigente que nunca…..AUXILIO.- No es nuestro ramo, pero tampoco choca con nada el acudir a nuestros lectores en donde quiera que se encuentren para ver cómo podemos ayudar al pequeño Kristel Alvarado, de 12 años de edad, que le acaban de descubrir una serie de graves padecimientos del corazón y requiere de todo nuestro apoyo. Quienes tengan alguna forma de echarle la mano a su madre Yaz Encerrado, pueden comunicarse con ella en el teléfono 6771024781. Anticipadas gracias a todos…..HERENCIA.- Siguen echándole piedritas al morral de José Antonio Ochoa. Hicimos público ayer la alcantarilla hecha pedazos y convertida en una trampa mortal para los automovilistas, y justo cuando hacíamos la gráfica cayó una camioneta en la parte más dañada. No faltaron los acomedidos que ayudaron a sacar del atorón el vehículo, pero…también eso tendrá que resolverlo el próximo alcalde, porque los de ahora siguen ahorrando para el retiro. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en cualquiera de las redes sociales, pues de todas somos líderes.

