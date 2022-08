+ Indecentes, cuídense, escóndanse o váyanse

+ Toño no será “tapadera” de nadie, de nadie

+ Hizo un compromiso y habrá de cumplirlo

+ Alfonso Romo empina a la suertudota 4T

+ Confunden a Danny Alvez con Supermán

“Hoy, me queda claro que he sido parte de un gobierno que hará historia como la peor administración de los últimos cien años…”

Alfonso Romo Garza

Cuídense, escóndanse o váyanse los que no hayan respondido a la confianza del alcalde Jorge Salum, dado que el presidente entrante José Antonio Ochoa le hará la prueba del polígrafo a todos. Sí, dije a todos…..ÓRALE.- Alguien que operará cerca del entrante asegura que Toño más o menos tiene un aproximado de lo que hizo cada quien, y que no será tapadera de nadie. Trátese de quien se trate…..APLAUSO.- Lamentable, claro, porque eso obligará a José Antonio a chocar con Jorge cada vez que revisen el proceder de los distintos funcionarios, y para empezar les someterá a la prueba del polígrafo, y quien no la pase, chica le viene, por eso decimos al principio: Cuídense, escóndanse o váyanse, porque parece que viene parejita la guadaña…..ACCIÓN.- Toño, por cierto, arrancará su administración aterrizando la principal oferta de campaña, de los primeros cien días de gobierno. Ofreció muchas cosas y, ahora, se dispone a cumplir en la medida de lo posible. Veremos y diremos. Ochoa tomará posesión de la alcaldía capitalina en una semana, el miércoles 31 a las 10:30 horas en especial ceremonia a realizarse en el Auditorio del Pueblo, que lucirá sus mejores galas para la ocasión. Inicia un nuevo gobierno en el que los duranguenses confían mucho. Esperan que se salga del común y en tres años rendirle buenas nuevas a los capitalinos. Toño tiene todo preparado para lograrlo, pues sabe que su carrera política no termina en la alcaldía y pudieran venir mejores cosas, pero bueno, eso se visualiza ahora sin bases, sin elementos. Las bases y los elementos se irán consiguiendo a medida que pase el tiempo. ¡Así es!…..GOLONDRINAS.- “No solo no desconoce la enorme corrupción que se está dando, la aprueba y la consiente…”, dice del presidente su exjefe de la Oficina, Alfonso Romo Garza…..TÓMALA.- Y sigue: “Sí hay una Mafia en el Poder, la encabeza el presidente y la operan Ricardo Salinas, Bartlet, los López Beltrán y el hermano incómodo (Pío) que además son muy necios y muy cínicos”… “Es muy complicado explicarle a una persona cómo funciona la economía, a alguien que no ha sabido lo que es un negocio, una empresa y las fuerzas que operan para que estas funcionen”…..ÓRALE.- “Explicarle a él y que decida la señora es desesperante. Para él la clave es no dejar de “maicear” a los ignorantes, ahí está la base de su proyecto”, siguió diciendo a la revista Proceso en su última edición el influyente empresario Romo Garza…..AÑICOS.- Alfonso fue el primer jefe de la oficina de la presidencia del actual gobierno. Sabe exactamente cómo se tejen las cosas hacia adentro de la administración y, como podemos ver, puede opinar con conocimiento de causa sobre las cosas, y difícilmente habrá alguien que le contradiga. Por tanto, la arenga guerrera de “No robar, no mentir y no traicionar…” pasa a convertirse en un mero eslogan que una vez engatusó a muchos, a ver cuántos caen en la segunda…..BILLETES.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su fiscal Renato Sales, traen del pescuezo a Alejandro “Vandalito” Moreno y no lo sueltan, a pesar de que la Suprema Corte quiso protegerlo amparándolo contra la publicación de la morenista. Ayer, trascendió que el exigente Alejandro compró al “cach” dos autos McLaren por los que pagó alrededor de 20 millones de pesos siendo gobernador, claro. Aparte “Vandalito” ya tenía otra gran colección de autos únicos en el mundo, que no tenía cuando asumió la gubernatura. La gobernadora Sansores advierte que faltan muchas más revelaciones que pondrán al líder priista como el verdadero “vándalo” que es, razón por la que seguimos creyendo que pronto le darán las gracias por la buena o por la mala…..APROBADO.- Se realizará aquí el XXV Congreso Nacional Ordinario de la CNC que preside Ismael Hernández Deras, por lo que deducimos que será aquí los días 26, 27 y 28 de agosto el relevo del duranguense. No sabemos quién está apuntado a suplirlo o si le seguirá de frente por la vía institucional. ¿Qué le dejará el evento campesino a Durango? Importante movilidad en los distintos hoteles y restaurantes de la localidad, además de una nueva dirigencia campesina a nivel nacional…..ADIÓS.- El gobernador José Aispuro entregó vía su secretario Jorge Mojica el resumen de su último informe que habrá de presentar ante los duranguenses en días posteriores, pero sobre todo dando cumplimiento a la regla de detallar al pueblo lo que se hizo o se dejó de hacer en la feneciente administración…..PATADAS.- Ayer olvidé comentar que en la goleada del Santos al Pumas de la UNAM Danny Alvez fue abucheado por la afición universitaria, como si el brasileño fuese el responsable del equipo. Una ingratitud del tamaño del mundo de esos aficionados, pues si algo podemos decir es que ni Cristiano Ronaldo o Messi lograrían cambiar la suerte del equipo universitario. Son una bola de maletas, y Danny no puede solo, aunque quisiera no es ni será el responsable de los resultados. ¿Estamos? 