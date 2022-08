+ Sospechan que invadieron el parque Sahuatoba

+ Hay varios fraccionamientos medio dudosos

+ Obvio, alguien fingió demencia y construyeron

+ Sí, que bajen los dineros para partidos políticos

+ Una vergüenza grande nuestro centro histórico

“No existe bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante con poder…”

Ronald Reagan

Antier que se publicaron fotografías de los límites del Parque Sahuatoba le parecieron muy sospechas a la gente, pues poco les faltó para que construyeran al centro del parque. Los “dueños” no pueden demostrar la propiedad y, pues, quizá construyeron en lo ajeno…..RAREZAS.- O mejor dicho, ya están adentro del parque, pero se aprovecharon de algunos “errores” de algún funcionario para levantar el gran proyecto, pero adentro del paseo, por lo que algunos creen que no construyeron porque les vino en gana, sino porque alguien les autorizó, y nadie hizo escándalo…..ALTO.- Tienen que intervenir las autoridades entrantes o salientes pero a la voz de ya y obligar a los invasores que respeten la propiedad de todos los duranguenses, amén de que el que construye en terreno ajeno, ajeno se queda, dice el dicho…..BILLETES.- Otra conseja popular dice que “piensa mal y adivinarás”, y no faltan quienes creen que alguien de muy arriba dio el visto bueno para esas construcciones indebidas que le han restado un buen espacio al lugar donde se ejercitan a diario los atletas de distintas ramas. Y como seguimos pensando mal, un algo nos dice que quien se hizo de la vista gorda se ha de haber cuajado con una buena billetiza, pues de qué otra foma. Por eso decimos que alguien como nuestra Legislatura debía mandar a investigar cómo están las cosas y que aclaren si los “vecinos” del Sahuatoba realmente son dueños o se valieron de una invasión para sentirse “dueños”. Si es así, de inmediato que cese la construcción y que lo avanzado se tire para recuperar lo que nos pertenece a todos, como se hizo con el adefesio que levantaron una vez los empresarios…..APROBADO.- Solemos pocas veces estar de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en ocasiones decide puras ocurrencias y así nos está yendo, pero esta mañana sugirió que se recorten los dineros que se destinan al Instituto Nacional Electoral, que se economice en todo lo posible. Y encuentra el jefe de la nación que los organismos electorales locales están sobrando. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, que México o los mexicanos no tenemos por qué estar pagando a los políticos para que hagan su carrera escalando distintos puestos a costillas nuestras. La política, en la mayor parte de los países en el mundo, la costean los mismos candidatos, y de acuerdo a su bolsillo es lo pobre o lo ruidoso de una campaña. Es un extraordinario propósito para aprovechar mejor los recursos. El jefe de la nación sugiere para economizar la reducción en los gastos, la desaparición de los institutos electorales locales, pues nada justifica su inclusión en el gasto desproporcionado que ello implica. Así debía ser en México, que el que quiera azul celeste, que le cueste. Que si alguien pretende hacer campaña, que la haga con dinero de su propio bolsillo, y que los recortes al INE sean en serio, que le quiten todo lo que dilapidan o se roban muchos lobos con piel de obeja. Aprobamos la desaparición de tanto gasto electoral, aunque…el día que se propuso reducir el cincuenta por ciento de las prerrogativas electorales a partidos, los primeros en rajarse fueron los del Movimiento de Regeneración Nacional. Se ausentaron de la sesión en la cámara y con eso prmitieron que todo siguiera como hasta ahora, con gastos a manos llenas y fuera de cualquier lógica. Así cómo… ¡Así no se puede…!!!…..REACCIÓN.- El alcalde Jorge Salum reaccionó visiblemente molesto al comentario de una persona que se queja del estado fatal, por decirlo de alguna manera, del pavimento de la ciudad, y si me apuran, del primer cuadro de la ciudad. Hace rato pasé por Aquiles Serdán e Hidalgo y vi un cráter que si no me fijo ahí hubiera quedado mi suspensión. Pregunta Salum que, particularmente, a qué baches se refiere la ciudadanía, y ella con mucha amabilidad le responde: “El problema está en toda la ciudad, para donde voltee están los “cráteres” que se han profundizado de forma increíble en las últimas lluvias. Lo triste del caso es que los últimos 10 alcaldes de la capital han perdido en eso del pavimento. Los “baches” son intapables, son tantos que parece que nunca serán reparados, pero eso pasa por una sola razón: El pavimento es de lo más corriente, no resiste la primera lluviecita y vuelve la cantaleta de siempre por la que, insistimos, han visto su suerte los últimos 10 ediles. Y bueno, ni para qué meternos con la periferia capitalina, dado que en no pocas partes hay episodios chuscos como ese que publicamos ayer en primera plana donde un niño es sorprendido con “caña”, anzuelo y toda la cosa como “pescando” en un enorme bache por ahí en la ciudad. Por otro lado, ya comentamos que una buena parte de los fraccionamientos Lomas del Parque y Lomas del Sahuatoba están a oscuras desde hace varios meses. Ya sabemos que la gente del municipio no nos lee ni por descuido, por eso no se han enterado, pero hombre, háganlo por los demás ciudadanos, sobre todo por los cientos o miles de atletas que tienen que salir por la madrugada a ejercitarse, pues van por la calle tirando mentadas que es un contento, pero tampoco les hacen caso. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

