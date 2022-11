+ Va en serio la persecución de saqueadores

+ 2,300 carpetas de investigación por meningitis

+ También se está buscando a los súper ladrones

+ Gobierno sigue rentando edificios de Elvira

+ México-Argentina, ojalá no pase del partido

“México y Argentina chocarán mañana por tres puntos, ojalá que terminado el partido las cosas regresen a la tranquilidad…”

Juan Pueblo

Tan en serio es la persecución de los saqueadores que hay cientos de carpetas de investigación y no se detiene ninguna, de las que varios están ya tras las rejas…..APROBADO.- Es la respuesta del gobernador Esteban Villegas al clamor generalizado de acción respecto a los que dejaron temblando la administración estatal pasada y endeudado a medio mundo, pero…como ha dicho el mandatario, esto apenas empieza, está arrancando…..PERDÓN.- Es que no pocos habían sospechado y dijeron que la decisión de Villegas es fingir demencia, voltear hacia otra parte y dejar pasar la grandísima infamia, y lo mismo piensan del brote de meningitis que, parece ser, todo fue creado, provocado por manejos sospechosos e insalubres de los anestésicos. Hay culpables y también serán castigados…..CÁRCEL.- Esto es, que la energía del gobierno de Villegas Villarreal se está notando ya, se advierte en el descomunal e increíble número de carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General en el estado, con lo que se demuestra que no hay perdón ni olvido, que ahora sí, los asaltantes van para adentro. Esteban lo ha repetido muchas veces, que no tiene por qué disimular absolutamente nada, que si alguien se pasó de listo, chica le viene, y es en serio. No es de dudarse, muchos ya no están aquí, pero…los están citando, si no se presentan a aclarar como penosamente tuvo que regresar Dorita González 150 mil pesos al sistema de agua de Canatlán, los indiciados tendrán que explicar por qué se llevaron tanto y para qué, puesto que en finanzas nunca se pagó a nadie, se guardaron los dineros municipales dentro de algo por de más lamentable e ilegal que todavía puede generar acciones penales por separado, que las está generando, y bueno, si se presentan y explican, bien, pero si no se presentan, van a ir por ellos hasta donde estén, quizá sea esa la razón por la que salió el run run de que vieron por aquí a Totoy, a Calderón, a Velasco, a Palencia, etc., etc., aunque los dos últimos ya rindieron cuentas y salieron quebrados, fueron internados en el centro de rehabilitación social No. 1…..MENINGITIS.- Sobre el infeliz brote de meningitis, por lo pronto hoy no ha muerto nadie, pero tampoco es descartable que sigan muriendo. Las condiciones en que se hallan las sesenta y tantas enfermas son por sí solas lamentables y el pronóstico es por de más catastrófico. Entonces, el problema es serio para este gobierno. Tan serio que ya se han integrado 2,300 carpetas de investigación, de modo que no es asunto perdonado u olvidado. Villegas hizo lo que tenía que hacer, avisar a instancias superiores y del Gobierno Federal le han enviado la ayuda necesaria para identificar el origen y poder atacarlo, aunque como se trata de algo único en el mundo, no terminan de aclarar el punto de partida y los enfermos siguen igual o peor de como llegaron al puesto médico. Entonces, todavía no hay conclusiones sobre el brote, hay sospechas, pero por sospechas no se puede detener a nadie. Se están esperando conclusiones de laboratorios internacionales para entonces sí decidir quiénes son los culpables y accionar por consecuencia, pero…también tendrán que pagar, que en nada consuela a quienes ya perdieron a su ser querido, a quienes dejaron a esos niños a sufrir en este mundo, pues van a pagar, sin desconocer que el problema viene del infeliz sexenio de pesadilla que acaba de terminar…..CINISMO.- Muchos preguntan cómo es posible que el mismo gobierno estatal siga rentando edificios propiedad de la señora Elvira. El gobierno del saqueo ya terminó y de menos debían dejar de rentarle o de pagarle a la señora señalada como una de las más grandes saqueadoras, si no es que la más, que pasó por el gobierno anterior…..SOSPECHOSISMO.- Y al tiempo, se corre la versión de que el incendio detectado en la torre V1 no tuvo otro propósito que desaparecer las pruebas de muchos delitos del pasado, entre otros del sector salud. Vaya usted a saber. Muchos incrédulos sostienen que estamos hablando del único edificio inteligente que hay en Durango, que debió apagarse ante las primeras chispitas, pero no fue así, la lumbre pronto se generalizó y consumió lo que tenía que haber consumido. Incluso, hablan los que saben, que se tienen videos de quién empezó la quema. Vaya usted a saber. Eso sí, los investigadores estatales están ya profundizando precisamente en las sospechas que cobran vida entre los chismarajos urbanos, pero que marcan aquello de que cuando el río suena agua lleva…..CALMA.- México y Argentina chocan mañana temprano en Qatar. El partido se ha calentado sobremanera entre los seguidores de ambas oncenas. Ojalá que no pase de gritos y sombrerazos, pero que no se llegue a algo más lamentable, porque al final de cuentas no es más que un juego en el que, sí interesa que gane nuestra selección, pero reconocer que los argentinos son superiores, hombre por hombre, respecto a México, aunque los argentinos deben entender que los mexicanos van a tratar de vencer a los grandes. Se puede si se quiere, porque van once contra once y aunque tengan al mejor del mundo, o a uno de los dos en estos momentos, los aztecas deben vender cara la derrota y tratar de hacer la chica por tercera vez en el certamen para eliminar a los sudamericanos. Así sea. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, donde seguimos liderando.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp