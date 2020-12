“Chicotito”

El presidente AMLO pide nos aislemos ooootra vez

Tarde interviene el mandatario en la pandemia

Ojalá le escuchen los mexicanos casi enfiestados

Saturados hospitales de Ciudad y Estado de México

Aunque el señor presidente no usa el cubrebocas

“Tardó el presidente Andrés Manuel López Obrador para sugerir algo bueno sobre la pandemia. Ojalá no sea tarde y lo ignoren los mexicanos, muchos ya enfiestados…”

Juan Camaney

Ojalá los mexicanos escuchen al presidente Andrés Manuel López Obrador, que pide nos quedemos encerrados en casa por los próximos diez días para evitar la saturación de los hospitales. Aunque es un poco tarde el llamado, ojalá funcione…..ÉPALE.- Sorprendió el jefe de la nación llamando a evitar salir a la calle si no es necesario, porque eso debió hacerlo allá por marzo o abril. El problema es que en ese tiempo se la llevó chacoteando y llamando en los hechos a desobedecer las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud…..S.O.S…- Sí, la petición de López Obrador es consecuencia de la saturación al cien por ciento de los hospitales en el Estado de México, y del 98% de los puestos médicos de la Ciudad de México, de otra forma quizá ni se acuerda de la pandemia, cuando durante meses distintos científicos mexicanos, no Gatell, le estuvieron pidiendo que hiciera algo, que pidiera a sus seguidores se quedaran en casa para evitar la expansión del virus. Es bueno el llamado, pero se hace cuando estamos por llegar a los 120 mil muertos y todo mundo se refiere a él cuando protesta por el cubrebocas, pues si el mandatario no lo usa, por qué hemos de usarlo nosotros. Muchos de ahí se han agarrado para no usarlo o mal usarlo, pues lo traen de “mascada” o de adorno en el cuello, aunque de esos imitadores muchos ya están muertos…..HIJECES.- La semana pasada el señor Gatell, actor de moda en la televisión mexicana, volvió a las andadas al repetir que no está del todo convencido de la utilidad del cubrebocas, y que da igual si se usa o no se usa. No entendemos el papel de ese subsecretario de salud, puesto que la Organización Mundial de la Salud acaba de pedir a los líderes mundiales que aconsejen a su pueblo que usen el cubrebocas, que utilicen el gel antibacterial o se laven las manos cuantas veces sea necesario. Y este señor vuelve a darle la razón a López Obrador, que insiste en ir contra el consejo internacional de protegernos, y no solo eso, sino que en sus giras por el país olvida la sana distancia y se mete entre la muchedumbre. Quién sabe hasta dónde le escuche su pueblo a AMLO, puesto que pide que nos cuidemos e insiste en no utilizar el cubrebocas, incluso en pedir a quienes se le acerquen que se quiten el trapito. Ojalá lo escuchen, porque muchos de los que insisten en ir contra la razón están muertos o están agonizando, y en los barrios, colonias y pueblos toman como ejemplo a AMLO que a la fecha no ha utilizado el cubrebocas y no se ha enfermado…..ABSURDO.- Estuve este mediodía en un negocio de allá por la salida a Parral en donde ninguno de los empleados, ninguno, trae cubrebocas. Preguntamos a una de las trabajadoras por qué no llevan el trapito y risueña y todo respondió que sí, que sí lo usan en determinadas ocasiones. Vaya ignorancia o mevalemadrismo en el que, coincidentemente, en una empresa se les resbala. No traen el trapito ni los jefes, mucho menos los empleados, como creyéndose que están blindados contra el terrible mal que está cerca de alcanzar los 120 mil muertos, cuando los pronósticos de Gatell fueron de 6 mil, si acaso 8 mil, y en un estado catastrófico, 60 mil, pero la cifra ya se dobló, y el señor alegremente sigue sumando bajas…..CARCAJADAS.- Legisladores panistas han demandado tanto a Gatell como al presidente López Obrador por la catástrofe que ha golpeado a la sociedad mexicana, pues hablar de 120 mil muertos no es cualquier cosa. Son fallecimientos que han alcanzado prácticamente a todas las familias en este país y, si no se hace algo efectivo de aquí a la próxima primavera, seguiremos todos en riesgo, pues calculan que para marzo habrán muerto de menos otras 80 mil personas, aunque, el gobierno se burla de los panistas…..CALMA.- La vacuna, por desgracia, no termina de aterrizar. Ya se están aplicando en Rusia, Estados Unidos y Reino Unido no obstante que en las primeras aplicaciones aparecieron varios casos de complicaciones alérgicas en las personas y temen que las consecuencias se generalicen, lo que confirma que el medicamento no se perfeccionó, pero de la misma manera temen otros que el inmunizante provoque otros males mucho más graves y de por vida. Rusia pide a México oportunidad de hacer diversos ensayos entre los mexicanos, es decir, los rusos quieren tomarnos como sus conejillos de indias. Experimentar con nosotros para tratar de perfeccionar su estudio de laboratorio. El gobierno mexicano no se ha manifestado sobre el particular aunque la duda empieza en que no hay razón para tratar de hacer experimentos en otras partes, por qué no se hace prueba entre la población rusa, o por qué proyectar a México, cuando también aquella nación tiene gente potencial de contraer la enfermedad, o que nos digan por qué nos quieren hacer semejante favor, así como estamos estamos bien. Que nos traigan la vacuna cuando la tengan debidamente terminada y no que vengan a terminarla acá exponiendo a quienes se les aplique a no sabemos qué consecuencias. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp