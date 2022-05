+ “Malito” Moreno une a periodistas, pero en contra

+ Su florido vocabulario da la vuelta al mundo

+ Tienen que “enfermarlo” antes del quebradero

+ Periodistas tenemos otra forma de “matar” políticos

+ Viene la 4T con todo a catapultar a Marina Vitela

“Oyeme fabrón, no me olvides en tus notas y tus comentarios. Miéntame la madre de ser preciso, pero no me olvides…”

Algún político despistado

Alejandro “Malito” Moreno está logrando lo que quizá no pudo hacer nunca un político en México: Unir a los periodistas, pero en su contra. Se pasó de grosero con los reporteros, como también se había ido de la boca con empresarios a los que extorsionó el año pasado…..HOCICÓN.- Se quizo hacer .endejo el día que sugirió que se mate a los periodistas de hambre. Entonces dijo que las grabaciones habían sido “editadas” y que en realidad nunca dijo lo que sí dijo. Salió esa tarde con que “Para mí, siempre ha sido preferible que se excedan los periodistas…”, pero ni él se lo creyó…..TOMALA.- Moreno, el líder nacional del PRI, aun, quizo sacarse del compromiso asegurando que los diálogos que salieron de su boca fueron creados, y que nunca dijo lo que se aseguró. Hoy, ya se le olvidó su primer argumento y endereza sus acciones contra Renato Sales, el fiscal de Campeche, a quien acusa de haberle grabado las conversaciones con el equipo de espionaje que compró el pasado gobierno federal. O sea, lo que dicen que dijo, sí lo dijo, y parece que no podrá demostrar que no lo dijo, porque las grabaciones son reales. Ilegales, si usted gusta, pero reales, que es lo más lamentable….EPALE.- Y quizá le asista algo de razón a “Malito”, en aquello de matar a los periodistas no a balazos, sino de hambre, aunque…y seguramente lo sabe el muy ilustre saqueador de Campeche, los periodistas tenemos otros datos: Lo peor que le puede pasar a un político es que lo ignoren los periodistas. El desdén de los medios es el peor veneno con que se pueda encontrar un político como él. No es gratuito recordarle lo que dijo una vez un presidenciable: “Oyeme fabrón, no me olvides en tus notas y tus comentarios. Miéntame la madre de ser preciso, pero no me olvides…”. Nosotros no responderemos con una grosería peor a la que le obsequió ayer Claudio Mercado, quien le mandó hasta la Ciudad de México un escandaloso recuerdo a su madrecita por haber dicho lo que dijo…..ANDALE.- El asunto se esparció ya por la República, donde la mayoría de reporteros se han unido. Están dispuestos a unificarse sin proponérselo para partirle su mare al dirigente nacional priista, pero no partirsela a balazos, sino ignorándolo, y cuando utilice el micrófono, apagar grabadoras, teléfonos y cámaras para no recoger absolutamente ninguna mentira del barbaján ese, a quien como dijimos antier, ya le están buscando la salida. Su mejor aporte al PRI y a los partidos que integran la alianza Va por México es alejarse del tricolor. No lo merece el partido que tanto ha dañado a los mexicanos. Es en serio, si quiere en este momento ayudarle a los candidatos de la alianza, primero tiene que callarse y enseguida irse de vacaciones, a donde guste, pero alejarse lo más posible de la actividad política, sin teléfono y computadora para que no pueda seguir metiendo su cuchara. Su presencia es veneno para los aspirantes al triunfo este primer domingo de junio…..FALSO.- Anotar, porque también debemos decirlo, que ayer en redes sociales muchos priistas salieron a solidarizarse con el tal “Malito”, sugiriendo que las grabaciones que están en las redes son falsas y que tarde que temprano saldrá la verdad. No manchen, la verdad ya la sabemos, el rústico ese ya lo era desde que dejó Campeche. Salió del gobierno dejando encampanados y endeudados a la mayoría de los constructores, comerciantes y prestadores de servicios, y no porque no tuviera dinero la administración, sino porque al muy ilustre hombre se le puso “pasarles la charola” por los años que estuvo su gobierno dándoles obra y otras concesiones. Ahí está la grabación en la que también sugiere darles una “.erguiza” a los que se opongan a su estilo…..GOLONDRINAS.- Los priistas tienen que mandarlo de vacaciones ya, con la urgencia necesaria para que no dañe más al PRI. Su toxicidad no debe aparecer más, y menos presentarse en los actos políticos de los aspirantes al triunfo en primer domingo del mes entrante, el caso de Esteban Villegas, porque terminará hundiéndolos…..APROBADO.- Recordarán que a principios de semana les adelantamos que venía la plana mayor morenista al cierre de Marina Vitela, y ha quedado plenamente confirmada la visita de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores (segunda vez en quince días); Claudia Sheimbaun, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Mario Delgado, lider nacional de Morena; probablemente regrese el Secretario de Gobernación, Adan Augusto López y la señora Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del presidenteAndrés Manuel López Obrador. Pues bien, todos llegan el sábado, directamente a Gómez Palacio, para el cierre de campaña primero allá y luego, el domingo, acá, de Marina. Sobra decir que al presidente López Obrador le interesa mucho Durango, ganar nuestra entidad para entrar a balloneta calada al norte de la República, aunque…ninguno de los ilustres visitantes podrán votar, por lo que desconocemos hasta dónde pudiese servirle a Marina tan finas personalidades, y para lo que veremos qué opina el candidato Esteban Villegas, que para los que lo ignoran, está más presto que un calcetín para ganar el primer domingo de junio…..MENTIRA.- Lo que también se dijo a principios de semana, que el gobernador José Aispuro ya tenía asegurada embajada, lo aclaró el propio mandatario. Explicó que ni había pedido y ni le han ofrecido ninguna representación diplomática. Los que saben tejer fino en este tipo de cosas creen, y dicen, que si el jefe del ejecutivo estatal se va de embajador, entregará Durango a Marina. Eso dicen…..ORDEN.- Temprano, en su mañanera, el jefe de la nación aseguró que este fin de semana va a Culiacán, quién sabe a quién irá a saludar por allá, y de ahí se pasa a Durango. Eso dijo temprano, pero minutos más tarde alguien sugirió que la visita de López Obrador se pospone hasta pasadas las elecciones, que sería lo más correcto, porque de otra forma los mal pensados creerán que viene a promover el voto por Marina…..VACANTES.- Humberto Rosales Ronquillo, presidente del Colegio Médico de Durango está muy contento por las plazas que prometió el presidente López Obrador a los médicos en los distintos rincones de Durango, para contrarrestar la próxima llegada de médicos o pasantes cubanos. El caso es que, varios profesionales de la medicina interesados en dichas plazas aseguran que intentaron entrar al portal que disque tiene tales plazas, y no puede ni abrirse. Cuáles plazas, pues? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo, en Facebook (Meta) o en cualquiera de las redes sociales, de las que seguimos siendo líderes.

