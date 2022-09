+ Quiebra de Durango no es culpa federal

+ La 4T siempre envió recursos a tiempo

+ Anima el optimismo de Esteban Villegas

+ Mando Especial da resultados en La Laguna

+ Expertos desdeñan origen de tanto suicidio

“La ruta para el desarrollo de Durango es clara, por ahí nos iremos…”

Esteban Villegas

Ninguna culpa tiene el Gobierno Federal en la quiebra de Durango, afirmó esta mañana en Gómez Palacio el gobernador Esteban Villegas, algo que ya nos habían repetido los morenos, y entonces, ¿dónde quedó la bolita?…..SUMAS.- Si Pitágoras no miente, el gobierno pasado se botó cerca de los doscientos mil millones de pesos en los seis años anteriores, y ni así tuvo la posibilidad de cumplir con los compromisos mínimos, pues cómo. ¿Usted cuánto hubiera podido hacer con ese dineral?……CULPAS.- Sí, Totoy y compañía quisieron culpar en distintas ocasiones a la Federación, pero cuantas veces lo hicieron los cuatroteros les restregaban en la cara que los dineros no nada más se enviaron a tiempo, sino de manera anticipada y más de lo que nos correspondía. Por eso nuestras cuentas hacen un gran total de casi doscientos mil millones de pesos, cifra que gastaron nadie sabe en qué, porque la obra insignia de la pasada administración, el puente encantado, se le debe al constructor, dado que lo avanzado fue lo que le invirtió el encargado de la obra…..ALTO.- Mucho atrajo la atención la afirmación de Villegas de que pronto dará un diagnóstico completo de cómo está el gobierno, de qué se pueda hacer o si no se puede hacer nada y si podrá hacerse algo, pero que no volverá a tocar el tema, pues resulta más preocupante lo que habrá de hacerse que estar persiguiendo posibles irregularidades, algo que sin embargo alertó a la gente y no pocos creyeron que Esteban había exonerado de manera anticipada al pasado. Ojalá no sea lo que piensan algunos, que es arrancar con un “borrón y cuenta nueva”, porque…de ser así, el pagano va a ser el propio Villegas Villarreal. La sociedad se ha manifestado en las redes sociales y no está de acuerdo en que se perdone al pasado sin siquiera haber hecho un arqueo…..LEYES.- No obstante, el pueblo ya sentenció: Culpable. El gobierno pasado, de acuerdo a la Ley de Dios, pasa a colocarse en el primer lugar de los gobiernos fallidos en la historia reciente de Durango. Sostuvo una lucha muy cerrada con la administración de José Ramírez Gamero para aclarar cuál fue el peor gobierno de la historia y, en las benditas redes sociales, ha quedado claro que el más lamentable es el reciente, no obstante el enorme dineral que pudo manejar…..APLAUSOS.- Advertir que también convenció a la fanaticada el anuncio de Villegas sobre la creación de dos grupos de expertos en el manejo económico, uno en esta capital y otro en la Ciudad de México atendiendo la gestión ante la Federación, lo que ha convencido al mandatario de que a pesar de los pesares, de la deuda eterna y de la quiebra total en que halló la entidad, en un corto período de tiempo habrá de aplicarse una serie de métodos para superar la pésima imagen que tiene nuestra entidad en el plano nacional y no solo eso, sino que le ha dado elementos para pensar en un crecimiento importante en los tiempos venideros. Cuánto se tardará, no sabemos, pero Esteban está convencido de que pasará y muy pronto. Qué bueno, por él y sobre todo por los duranguenses…..APROBADO.- Una buena de la región lagunera sobre el mando especial: La presencia del Ejército en las calles de La Laguna; Torreón, San Pedro, Matamoros, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo ha repercutido directamente en la disminución marcada de hechos delictivos de toda índole y, lo correcto es que se continúe con la presencia de la milicia en la zona urbana, comentó esta tarde el gobernador en gira por la región…..MALO.- Omar Gómez Trejo renunció ayer a la Fiscalía para el caso de Ayotzinapa por una serie de diferencias con el manejo del espinoso caso, pero sobre todo por la anulación ilegal que se hizo en el escritorio de numerosas órdenes de aprehensión contra mandos militares, y porque otras instancias se estuvieron brincando las trancas del exfiscal, y ni siquiera le avisaban de lo que iban a hacer. O sea, para no irnos muy lejos, cada vez estamos más distantes de conocer la verdad, que sin embargo dominan muchos y que no han compartido. ¡Así es!!!…..ÉPALE.- Todo mundo habla de los males mentales, de los montones de suicidios que se registran en Durango, en México y en el mundo, e incluso se hacen comparaciones de cómo anda nuestra entidad con lo que ocurre en otras partes, pero…a pesar de que lo hemos marcado en distintas ocasiones, los expertos siguen buscando la aguja en el pajar. Platicamos a ustedes del ciclo de conferencias organizado por la Fundación Telmex en el Auditorio Nacional donde Nick Tram, uno de los fundadores de Tik Tok, reconoció abiertamente que son las redes sociales las que han engendrado muchos de los suicidios en el mundo. Tram lo acepta y advierte que ya se está reaccionando. Tarde -dijo- pero se está reaccionando precisamente para evitar que alguien más muera por las “benditas redes”, y sobre todo para que cometan actos absurdos que acaban con la vida. No tenemos elementos para contradecir a Nick, pero los expertos no terminan de entender el origen del problema y atacarlo de inmediato, buscar en las redes sociales la manera de que niños, adolescentes y adultos no entren a materiales virtuales delicados y peligrosos. No es algo sencillo, de eso estamos ciertos, pero también de que algo debe hacerse a la voz de ya. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en cualquiera de las redes sociales, pues en todas somos líderes.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp