+ Otro ladrón asaltó a los Alacranes de Durango

+ Marcó un penalty que solo vio el de negro

+ Y le quitó el invicto de 41 juegos a Alacranes

+ Fiscalías y contralorías no sirven para nada

+ Las trompadas que se dieron Pepe y Esteban

“Asaltó el árbitro a los Alacranes de Durango…”

Esto de los rateros, de los indecentes y cínicos, por donde quiera aparece. El árbitro que pitó el partido entre Durango y Celaya atracó a los ponzoñosos marcándoles un penalty por infracción que nada más él vio…..HAMPONAZO.- Es hampón porque con ese tiro de castigo le quitó un invicto de 41 juegos al equipo nuestro. La supuesta mano dentro del área está y estuvo dudosa, por tanto debió permitir que siguiera el partido. Obvio, a Celaya le cayó de perlas, pero…que se agarren porque los arácnidos son unos verdaderos perros en partidos de visita, nomás con que no los vuelvan a acuchillar en la cajetera ciudad y todo arreglado, veremos…..GASTAZO.- Los cientos o miles de millones de pesos que derrocha el gobierno en fiscalías anticorrupción, contralorías y otras diez oficinas inútiles, no sirven para maldita la cosa. Son cómplices o de menos alcahuetes…..FINGIDEZ.- Y por lo general no sirven para nada esas oficinas porque es el gobernador en turno el que designa a sus titulares, de modo que el funcionario le debe todo al patrón y a la hora de actuar se hacen sonsos, se van de vacaciones o voltean la revisión hacia otra parte…..LEYES.- Las leyes deben cambiar en la materia para que sea gente del pueblo la que integre esas oficinas, porque mientras las designe el gobernador persistirá la duda, y mire que hasta ahora las dudas han resultado positivas a la hora de que llega un nuevo gobernador. Lo correcto es que se cree una estructura ajena por completo al gobierno en turno para que sus componentes tengan dientes y actúen de inmediato y eviten los saqueos como el que acaba de pasar. Aunque, bueno, esto es una volada, una locura del que escribe que ni por asomo está proponiendo nadie en el gobierno, menos en la legislatura. De manera que las cosas se mantienen como hace 20 años, Durango sigue en riesgo de que vuelva a pasar lo que ha ocurrido en los últimos sexenios, que se llevan todo, se esperan a que prescriban los delitos y a la vuelta de un tiempo aquí tenemos de nuevo a los nuevos ricos, a los multimillonarios que antes no tenían ni en qué caerse muertos…..TROMPADAS.- Un día dijimos que entre Esteban Villegas y José Aispuro hubo un cambio de poderes terso, ordenado y muy amigable, pero saben qué, nos equivocamos, fue todo lo contrario. Se calentaron tanto las discusiones el día 14 de septiembre, unas horas antes de la asunción del primero, que en serio se trenzaron a mad.erazos, llegaron a un par de soplamocos, por lo bajito y todavía estuvieran abrochados de no haber sido por la intervención de los equipos de seguridad de uno y otro. Por eso José nunca llegó a la ceremonia de cambio de poderes y tuvo que abandonar el CCB precisamente por la puerta de atrás, por el portón negro que da a Armando del Castillo. ¡Qué vergüenza..!…¿Y por qué discutieron uno y otro mandatario? Por una simple razón: El güerito exigía al sanjuanero que a la hora de revisar las cuentas se volteara hacia otra parte, que lo tapara o que se hiciera tarugo y de ser preciso ni los recordara. Esteban, dicen los que vieron, nunca aceptó. Admitió cierto trato a su persona, si acaso, pero que no sería posible esconderlo todo, y que empezaría por la señora Elvira, que parece ser la principal saqueadora desde antes del cambio de poderes. La cerrazón de Villegas ofuscó al aún gobernador y quiso hacer valer la poquísima autoridad que aún le quedaba. Se arremangó la camisa y soltó un par de derechazos al sucesor que, por suerte, o por la habilidad al resbalar los golpes Esteban pudo eludir los dos obuses que le mandó el chaparrito, pero respondió con un derechazo a las partes blandas y un recto de izquierda al mentón del tamazuleño. En eso actuaron los equipos de seguridad y pararon los maderazos, pero no las mentadas, que se alcanzaron a escuchar hasta la colonia Santa María. Nosotros estamos un poquito soreques (sordos pues) y nada más percibimos la gritería sin entender los detalles, pero como se los cuento pasó, de modo que no hubo el relevo tranquilo y ordenado que esperaban y suponían otros, y por lo mismo Aispuro nunca llegó a la ceremonia en que era indispensable su presencia, a menos que haya sido el propio exgobernador quien dirigió las operaciones para cargar con los 4 millones y medio que se llevó en efe el Servicio Panamericano al domicilio de uno de los bandoleros que ahora andan a salto de mata. El millón 600 que le encontraron a Luisa N. es otra cosa, pero un día no muy lejano tendremos la cifra aproximada de lo que se llevaron los muy indecentes. Es que, por muy habilidosos que se hayan visto los pillos, en todo hay huellas. No es posible borrar tan grandes evidencias…..ACCIÓN.- Nuestros seguidores se comunicaron ayer por la tarde para informar que el exsecretario de educación Rubén Calderón andaba muy orondo en un súper surtiendo la despensa. Poca madere, en serio. Aunque imaginamos que ya trae más amparos que los que cargaba desde el mes pasado. Vaya desfachatez. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en cualquiera de las redes sociales, pues en todas somos líderes.

