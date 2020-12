“Chicotito”

Países europeos han cancelado la Navidad

“Le tiemblan las piernitas a la autoridad cuando se trata de tomar medidas extremas, temen como si fuera veneno molestar a alguien…”

Juan Pueblo

Mientras en distintos países de Europa han cancelado, está bien dicho, cancelado, la Navidad, por los altos riesgos de una explosión de contagios por coronavirus, en México todo mundo se dispone a vivir sus fiestas como nunca…..ALERTA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió el lunes también los peligros durante las fiestas de fin de año y pidió a los mexicanos que nos quedemos en casa por 10 días. Creemos que no le hizo caso nadie, y todo mundo se volcó a las tiendas a asegurar los regalos…..TEMORES.- Es tal el temor de AMLO que asegura que se están haciendo preparativos para ampliar la capacidad en camas de los distintos hospitales dedicados al covid, al tiempo que se pide a la gente no vaya a las tiendas a menos que sea algo esencial, pero a la gente le vale un comino el riesgo de contagiarse. Las tiendas, y no se diga las departamentales, están atestadas de gente en busca de ofertas para cumplir en Navidad y Año Nuevo. Qué esperanza que aquí tomaran alguna medida de las usadas en Europa…..ALTO.- Países como Inglaterra, Alemania y una parte de España están por declarar cancelada la Navidad, o en los hechos están prohibiendo de manera total la movilidad durante las fiestas, que no se permitirán desplazamientos la tarde y noche del día 24 precisamente para evitar los festejos, el jolgorio y el exceso, porque los festejantes de Navidad serán los enfermos de mediados de enero y quizá los muertos del mismo mes. Acá, la situación está igual o peor que en aquella parte de Europa. La autoridad debía tomar medidas enérgicas a la altura de la circunstancia para evitar la aparición de más enfermos, pero a los gobernantes les tiemblan las piernitas cuando se trata de dictar medidas extremas. Le temen como si fuera veneno, a pesar de que se trata de proteger la salud de los demás, pero a los problemas mejor les dan la vuelta, al tiempo que se conocen los nuevos récords diarios de enfermos y de muertos. Lo más terrible es que siguen muriendo verdaderas eminencias en las distintas ramas de la medicina y otros están hospitalizados luchando por su vida, pero encima de todo eso sigue habiendo gente que se burla de la enfermedad y asegura que no existe, que es un distractor del gobierno…..TEMBLORINA.- Ojalá que nuestras autoridades nos dieran la buena nueva y cancelaran la Navidad como en Europa y obligaran a todo mundo a quedarse en su casa, pues es un hecho que entre los festejantes alguien llevará el virus, lo repartirá a todos y, de esos todos, varios estarán pidiendo auxilio médico en dos o tres semanas cuando mucho, y de entre esos varios morirán irremediablemente. Lo mejor para todos, porque es real la amenaza, es que no hubiese reuniones de ningún tipo durante los días que le restan al año, pero…así somos los mexicanos, que nomás por llevarle la contra al presidente López Obrador nadie se quedará en casa ni durante los diez días que pidió el mandatario y mucho menos durante las fiestas que se avecinan. Es casual que nos gusta hacer exactamente lo que se prohíbe como en la “ley seca”, nadie la respeta y por buena o por mala suerte a todo mundo se le antoja tomar algo de la mexicana alegría o si se trata de algo más fuerte, pues ¡salud…!…..BURLA.- No parece otra cosa, que una burla, la gestión que está haciendo el jefe de la nación para revivir a la aerolínea Mexicana de Aviación. O no sabe lo que cuesta revivir ese cadáver, o no le importa lo que tendrá que gastarse. Los aviones que usó la fallida empresa, tras diez años de paralización, están listos para el “kilo”, no para volver a los aires. No tenemos idea de cuánto daño pudieron acumular en estos dos lustros de inactividad, gracias al capricho del ajonjolí de todos los moles, Javier Lozano, secretario del Trabajo durante la administración de Felipe Calderón, quien en lo corto habría prometido a alguien que la empresa la cerraba porque la cerraba y, pues la cerró. Además mucho del personal, especialmente pilotos y sobrecargos, desde entonces forman parte de otras empresas del ramo en el mundo y, para juntarlos, va a ser una verdadera proeza. No es por desearle mal a nadie, pero creemos, como creen los expertos, que es preferible fundar una nueva aerolínea y que parta de ceros, quizá pueda tener mejores perspectivas en vez de levantar ese muertito que dejó tiradas sus naves por todas partes, con el consiguiente perjuicio, pero al final, ojalá que hagan algo a favor de toda ese gente que quedó en el desamparo, por desgracia los tiempos son los peores para la industria aérea en la que varias de las que tratan de levantarse siguen estando cerca de la quiebra, Aeroméxico, Volaris, Tar y otras, están trabajando con mil y uno problemas y con vuelos vacíos que lo único que advierten es la cancelación de las rutas y eso no le conviene a nadie. Amén de que por ahora no se antoja volar a ningún lado, dado que los riesgos de contagio están brotando por todas partes y no hay forma de repelerlos, excepto con la utilización de cubrebocas, careta, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial también constante y la sana distancia, que parece ser la fórmula más efectiva para evitar el virus. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

