+ Suman ya 50 migrantes muertos en tráiler

+ Hay 22 mexicanos, no se sabe si son de aquí

+ Ni siquiera en la frontera fueron descubiertos

+ Ni un animal hubiese hecho lo de San Antonio

+ Circulan nombres de suspirantes al gobierno

“Gané la Presidencia Municipal de Durango. El tribunal debe darme la razón…”

Gonzalo

Sube a 50 muertos y unos 15 deshidratados graves el saldo del encierro en el tráiler que quizá recorrió todo México, cruzó la frontera norteamericana y…ninguna policía pudo evitar la gran desgracia…..CRUELDAD.- Quién sabe qué estómago se requiere para hacer lo que hicieron ciertos animales, con perdón de los animales, claro, con esas personas que no tenían otra aspiración que la de buscar un mejor nivel de vida para sí y sus familias, pero hay mucho mar de fondo en la terrible tragedia que obliga, más que las lamentaciones del gobierno, ir por algo más. Por los policías que seguramente fingieron demencia para permitir el libre tránsito por nuestro país, porque para haber circulado sin problema tuvieron que repartir importantes cochupos a los señores “representantes de la ley”…..BESTIAS.- Y por el otro lado, los infelices responsables de ese traslado, ya que no hay más posibilidades de negocio, si ese fuera el caso. Ábranles las puertas para que ventilen el hacinamiento en que los llevaban y que en dado caso se muevan las potenciales víctimas de acuerdo a lo que Dios les dé a entender, pero no nada más los abandonaron a su suerte, sino que se aseguraron de que no salieran, como no pudieron salir hasta que alguien pudo escuchar los esfuerzos de los desesperados migrantes, pero ya era mucho tarde, pues ya habían muerto cincuenta de ellos y quedaban vivos unos cuantos. No se vale eso, ningún animal lo haría, y menos tratándose de seres humanos que, a nadie agredieron, que quizá por un acuerdo eran llevados no al “sueño americano”, sino al matadero. Y, “que no me vengan que la ley es la ley”, como dijo alguien por ahí, pero en la catástrofe están metidos los honestísimos e incorruptibles agentes fronterizos. Sus escáneres gigantes con los que checan el contenido de las cargas camioneras de nada sirvieron para detectar a sesenta y tantas personas. Entendemos que en torno al caso hay una bien organizada banda en la que están metidos desde los más piojitos de la frontera hasta los más encumbrados funcionarios migratorios. Esperamos que nuestras autoridades hagan lo propio y que las vecinas nos sorprendan con la detención de todos los infelices que han causado dolor y muerte en decenas de familias de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y otras partes…..PLANES.- El desbordado problema de los suicidios en Durango no ha motivado más que lamentaciones de personas y grupos, oficiales y extraoficiales. Reuniones y mesas de trabajo van y vienen, pero no pasan a los hechos. No les importa mucho llegar a algo concreto. Estos días, no pocas personas se han quejado ante nosotros de la hipocresía que envuelve este penoso problema. Aseguran haber ido al DIF en busca de alguna orientación, pero que ahí los dejan sentados y si acaso les piden el teléfono para llamarles en la primera oportunidad y nunca les llaman. Ayer hubo una junta en la que las autoridades concluyen que el problema es de todos, desde los más modestos hasta los más importantes ciudadanos, y es cierto, todos tenemos algo que aportar al problema, pero mientras los medios de comunicación sigamos llevando ese absurdo conteo de inmolaciones, el problema no cederá. Mucho lo hemos comentado que en Contacto hoy no publicamos suicidios, pero de nada sirve, los demás medios hasta echan las campanas a vuelo para sumar el suicidio número 200. Lo peor que pueden hacer los periodistas y los medios es eso, contar y sumar, porque está científicamente comprobado que entre los que atraviesan por una crisis, al ver el número, invariablemente se animan a ser el siguiente. Los suicidas, dicen los expertos, siempre avisan mucho tiempo antes de sus intenciones de acabar con su vida, por tanto, nadie les escuchó, nadie les atendió, nadie les ayudó. Es un problema de todos, ciertamente, todos podemos hacer algo para contenerlo. En Contacto hoy mantenemos nuestra decisión de no informar de suicidios, ojalá que los demás medios, sobre todo nuestros competidores, se abstuvieran también de publicitarlos. Es lo peor que puede hacerse para combatir ese problema, y estamos prestos para ese y otros sacrificios, porque se trata de un problema que nos atañe a todos, que nos afecta a todos y que nos golpea a todos. Ahí está nuestro ofrecimiento…..ALTO.- No sabemos si su oferta de traer gente nueva a su gobierno, de Esteban Villegas, de que no repetirá nadie de la administración estatal saliente incluye a los que empinaron a Jorge Salum, pero por lo pronto ya andan por ahí promoviéndose. Esteban no está aquí, anda en México. Ya lleva varios días tocando puertas en la capital y regresará hasta que traiga cosas positivas. No sabemos de dónde o quién sacó o palomeó nombres de los que suspiran por una beca de seis años, dado que no pocos están temiendo que el próximo gobierno se integre con exempleados de pasadas administraciones, de modo que esos, desde luego que no repiten, pero llegarán con las mismas mañas. ¿Será? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, o en cualquiera de las redes sociales. En todas somos líderes.

