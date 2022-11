+ México, virtualmente eliminado, no soñemos

+ Ganar a Arabia no garantiza nada a los verdes

+ Aparte, ya ganaron a Argentina, no es un flan

+ Aparece Esteban, calma efectos de meningitis

+ Nadie ha olvidado, ni olvidará el saqueo estatal

“Seremos implacables contra quien causó la meningitis…”

Esteban Villegas

No seamos ingenuos, México está virtualmente eliminado del mundial de Qatar. Las alineaciones con que ha salido en sus dos partidos han sido para perder, no esperemos otra cosa. Y ni sueñen creyendo que ganan a Arabia Saudita, porque aunque ganaran no les asegurará nada…..FUERA.- Los federativos mexicanos nunca debieron permitir que Gerardo Martino siguiera al frente del equipo cuando se supo que tendríamos enfrente a Argentina. El resultado deja muchas dudas en las que hablan de haber entregado el partido, y tiene lógica, pues El Tata se regresa a Argentina, y donde aparezca en México se lo recriminarán de fea manera, mientras allá lo tratarán como héroe…..ACCIÓN.- Finalmente el gobernador Esteban Villegas dio la cara. Salió a atajar los miles de mensajes críticos en los que le emplaza a hacer justicia a las consecuencias de la meningitis, y está bien su mensaje, pero…alguien cree que trató de echarle todo a una sola persona y, para lo que se ha dicho, hay muchos envueltos en el ruin negocio. Villegas dice que todavía no se termina la investigación, pero…de qué tipo de investigación estamos hablando y quién la está haciendo, puesto que los expertos enviados por la Secretaría de Salud se regresaron a México desde hace una semana y ellos, desde el primer momento, afirmaron tener el dato de dónde, cuándo y cuántos. Y no dijeron que irían a tratar de aclarar algo más. Vamos, la gente está pidiendo la presencia de los responsables, que los traigan estén donde estén, y mientras eso no suceda, por muy implacable que sea la declaración estará faltando el siguiente paso…..ORDEN.- Por una parte, pero por la otra, nada más estamos hablando de la meningitis, que suma ya 16 muertos (un hombre entre las mujeres) y, acorde con el pronóstico de los facultativos, sigue habiendo muertes cerebrales que nadie acepta. Admitir que nosotros, como medio de comunicación, quizá hemos tratado la información con ligereza, sin pensar en los familiares, pero si se ha hecho un conteo y se han dado pelos y señales del problema es para que la autoridad entienda la gravedad del caso, como parece que Esteban lo ha captado, aparte de que como médico sabe que la meningitis en Durango fue creada, queriendo o sin querer, ha resultado un verdadero monstruo, y lo decimos así para que la respuesta estatal sea igualmente contundente, pero no para mofa de los resultados. Por el contrario, nosotros, que nada tenemos que ver en el problema, lo sentimos como nuestro, lo creemos amenaza para todos, que cualquiera que llegue a requerir una cirugía puede terminar en esa terrible muerte cerebral y, por lo menos en nuestro caso, lo hemos repetido desde el principio, no quisiéramos que muriera nadie más. No queremos que muera nadie más. Qué bueno que se les está brindando una atención de primer nivel, pero mientras sigan muriendo las personas contaminadas, la respuesta sigue quedando trunca…..REACCIÓN.- Este miércoles, los familiares de las personas fallecidas harán una marcha para exigir más acción. Creen que todo va muy lento y sospechan que es para permitir que el tema se diluya y nos entreguemos al mundial de futbol…..APROBADO.- El problema de la meningitis es absoluta prioridad respecto del saqueo del pasado gobierno. Nadie lo ha olvidado y ni se va a olvidar, por si alguien le estaría apostando a la memoria de la gente. Eso pueden darlo por hecho, dado que en el jurado popular (las redes sociales) se le carga la mano a la meningitis, pero no dejan de lado el dineral que dicen se llevaron los que andan de vacaciones. No se ha olvidado ni se va a olvidar, aunque aparezcan tragedias como la que nos ocupa y nos preocupa. Recordar que en los primeros días del gobierno de Esteban lo dijo con absoluta claridad que no se dedicaría exclusivamente a la persecución de los ladrones, que el asunto quedaba en manos de la Fiscalía y de las fiscalías anticorrupción y que él se dedicaría a buscar los dineros que le ayuden a su administración a salir adelante, y con eso nos quedamos, de modo que el olvido no pasa por la mente del mandatario estatal, para que no se hagan bolas…..CALMA.- Sobre lo que está subiendo de tono respecto del incidente en el que supuestamente Lionel Messi pisoteó la camiseta de México para pitorrearse del país hay que tomarla con sus debidas reservas, porque un jugador tan grande no va a ser tan .endejo como para distraerse en cosa tan estúpida. No obstante, podemos asegurar que, amén de lo que haga o pueda hacer el argentino en lo que resta de Qatar, el mejor de nuestros días sigue siendo Cristiano Ronaldo. La superioridad en futbol es manifiesta en cada juego, en cada partido. La diferencia con el chaparrito Messi es inconfundible, y por eso, Cristiano sería el principal aspirante a igualar o superar al verdadero rey del futbol, Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé. Messi, si hizo ayer lo que aseguran que hizo, se rebaja a nivel del suelo que quiso limpiar con nuestro jersey. Maradona, disculpen, pero fue un buen jugador que acabó destruido por la droga, que tampoco es para burlarnos, sino lamentarlo, pero por ese pequeño prietito se atoró en su posibilidad de igualar a o’rey. Vamos, para que no se calienten, el primero es Pelé, el segundo Cristiano y el probable barbaján queda en tercer lugar. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, www.contactohoy.com.mx la que sigue marcando tendencias en la información del brote de meningitis y de muchos otros, como es nuestra costumbre.

