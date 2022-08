+ Otro muerto por el mal estado de caminos

“Entonces, se confirma la tragedia, otra, en las minas de carbón de Coahuila…”

Juan Sin Miedo

Un jovencito murió anoche en horrible choque registrado en las afueras de Canatlán, pero intuyen muchos que todo se debió a lo estrecho de las carreteras y a la necesidad de ir haciendo “eses” para eludir los hoyos…..MUERTE.- El de anoche, cierto, es uno más de los lamentables decesos que se registran en la entidad precisamente a consecuencia del pésimo estado de los caminos…..AUXILIO.- Gente del norte del estado asegura que la carretera Francisco Zarco, que inicia en La Granja y termina en Tepehuanes, está abandonada a la buena de Dios desde hace tiempo. Además de angosta, está plagada de baches que es imperioso tapar, pero taparlos bien, con material de calidad que soporte de perdido las próximas lluvias, pero debido a que en la mayoría de los casos es “tierrita” con lo que los rellenan, a la siguiente lluvia vuelven a agujerarse, igual como sucede en nuestra capital…..VERGÜENZA.- La presa Santiago Bayacora, que es dueña de un paraje hermoso, de una vista inigualable, debía ser una de las más visitadas de la entidad, pero no lo es debido a que la carretera a La Flor, que es una por las que se puede llegar, está convertida en una vergüenza. Son más hoyos que pavimento y, luego, alguien miró hacia allá y ordenó que se repavimentaran unos cuantos kilómetros, solo que lo hicieron un tramo sí, otro no, un tramo sí, otro no. De modo que de nada o de muy poco sirve lo que emparejaron, si el siguiente espacio se quedó como estaba, todo agujereado. Con decirles que el camino de terracería de la carretera a la presa, unos dos o tres kilómetros, está mil veces circulable, sin hoyos. Con piedras y grava, pero parejo, lo que no pasa en el camino a La Flor, que utilizan muchos de los vecinos de poblados al sur de la capital y hacia los distintos puntos de Mezquital. Ahora entiendo por qué tanto accidente en esa vía de comunicación, pues no hay semana que se vaya en blanco. A veces mínimos, solo con heridos, pero en esa carretera los accidentes son de cuatro y cinco muertos, pues los choferes han de ir serpenteando para eludir los hoyos, y luego no se percatan que en sentido contrario viene otro vehículo y es cuando vienen las tragedias como la de anoche de Canatlán. Lo más lamentable es que al inicio del actual Gobierno Federal el señor presidente aseguró que, en lo sucesivo, la inversión federal se haría directamente, no se triangularía como antes a distintas dependencias, y por lo que al final era una mínima parte lo que llegaba del dinero al terreno de los hechos, en este caso las carreteras. Pues, ya entró en su recta final la administración y las carreteras, al menos las dos anotadas, están para dar vergüenza, pero como alguien tiene la necesidad de viajar y recorrerlas, ahí están los lamentables accidentes…..TIRO.- Alejandro “Vandalito” Moreno advirtió ayer aquí que hay “tiro” para 2024, que la Alianza va por México volverá a integrarse, que volverá a ser la pesadilla del Movimiento de Regeneración Nacional. No lo dijo, pero quienes le oyeron abrieron la posibilidad de que el que no podrá estar será él, pues entre lo que le achacan está su odio a los periodistas y la posible comisión de diversos delitos que, en otra circunstancia debía estar tras las rejas. Insiste el exgobernador campechano que todo es falso, que es la consecuencia al rechazo a la reforma eléctrica que propuso AMLO el año pasado, y que un juez ya le había dado la razón jurídica para que no se estén difundiendo esos audios, particularmente debido a la forma como se grabaron, dado que ese también es un delito, la grabación ilegal, pero por si eso no fuera suficiente, volvió a asegurar que son audios editados, fragmentos de distintos discursos, algo que los jueces al parecer ya confirmaron, que hay ilegalidad en la grabación, aun cuando el contenido de las grabaciones está en discusión, pues sostiene que se trata de un trabajo de edición de muy buena calidad que sin embargo intenta dejarlo al nivel de hampón. Mientras, otro exgobernador, o casi, Omar Fayad, que está por dejar la primera magistratura de Hidalgo, ya se metió a la disputa de la dirigencia nacional del PRI y exige resultados o empezará la batahola, así lo dijo…..APLAUSOS.- El mexicano Checo Pérez logró el segundo lugar e hizo el 1-2 para su equipo. Pudo ganar el primer lugar el tapatío, pero lo más probable es que desde la zona de pits le hayan ordenado que esperara a Max Verstapen para que se afianzara el campeonato mundial como ocurrió. O sea, el mexicano mostró a propios y a extraños que tiene con qué alzarse con la victoria. El problema es que la escudería Red Bull es la que manda y, aunque se equivoque, vuelve a mandar, y ordenó que Checo se rezagara al segundo para que volviera a coronarse su coequipero Verstapen, y bueno, es el trabajo de equipo y, si Checo se siente bien, nosotros también debemos sentirnos bien, pues desconocemos todo de lo que hay en los pits, no podemos opinar a la distancia. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

