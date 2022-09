+ Ya se fue de Durango José Aispuro Torres

José Aispuro, exgobernador de Durango, ya se fue de la capital. Temprano tomó uno de los vuelos hacia la Ciudad de México. No pudimos identificar la bitácora, pero…ya en aquella urbe se puede brincar hacia cualquier parte del mundo…..RUIDAJO.- No me la crean, si gustan, pero temprano amaneció en el mentidero el cuento de que en cualquier momento puede caer alguno de los muchos culpables de la quiebra estatal. Lo saben tanto Aispuro como Totoy, porque se los dijeron, que de no aclarar el rumbo de ciertas partidas, más de uno pueden pasar a la cárcel en cualquier momento…..APUESTAS.- Y por si no lo saben, en los centros de análisis político de Durango (vulgo cafés) están subiendo las apuestas respecto a quién puede ser el primero en pasar a engrosar las filas del Centro de Readaptación (?) Social, pero dicho por los que saben, por donde se le rasque sale la pus. ¿Usted a quién le va?…..SORPRESA.- Sí fue una sorpresa para nosotros encontrarnos que esta mañana, en el área de “busines class” (clase negocios) de uno de los vuelos matinales viajaba Aispuro solo y su alma. Vamos, ni Elvira le acompañó. Nadie sabe a dónde viajaría después de la Ciudad de México, pero como dicen, ya estando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la mano en la cintura es posible embarcarse a cualquier parte del mundo donde descansar después del ingrato trabajo encabezado en los últimos seis años. El exgobernador, con el viaje faltó al compromiso de permanecer aquí por un tiempo prudente como para ir aclarando las irregularidades que se vayan encontrando, aunque…repetimos: No hay una investigación concluyente que nos revele alguna anomalía, no es posible tacharlo de fugado ni nada por el estilo, aunque sí existía el compromiso de esperar aquí algunos meses para estar a la mano y aclarar algo de lo que se vaya hallando…..QUEBRADERO.- Esta mañana platicamos con alguien que formó parte del proceso entrega recepción que nos confió, aunque no nos autorizó a compartirlo, que es tal el tiradero que por cualquier lado que se le busque se hallarán razones para detener a cualquiera de los que tuvieron alguna responsabilidad en la fallida administración. Será esa la razón por la que los compañeros de viaje del Dr. Aispuro lo vieron cabizbajo (ya no mirando a la cara) meditabundo y concentrado en el piso del avión. Y en eso estábamos cuando nos llegó la nota de que exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas encabezados por Arturo “N” y José Alberto “N” están gestionando amparos de la justicia federal. No sabemos, ni idea tenemos si se trata de Totoy y alguno de sus cercanos, pero…es mucha coincidencia en cuanto al nombre. Repetimos, ya lo sabe Totoy y quizá de ahí el amparo, hay muchos lados por donde se les puede echar el guante, mucho antes de lo que se supone y, para acabarla de completar, son muchos los sospechosos. Insistimos, no han trascendido los resultados de alguna investigación como para suponer por qué se amparan Arturo “N” y José Alberto “N”, y no estamos seguros de que sean los mismos que estamos pensando, pero un algo nos dice que los sospechosos son los mismos de que estamos hablando, y que pronto veremos el implacable brazo de la justicia manotear sobre la mesa…..SILENCIO.- Es el caso del Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura, que presenta un movimiento inusitado en los últimos meses que habla de más de cincuenta millones de pesos. El dinero a que nos referimos son los billetes que ponemos usted y todos cuando los depositamos ante un juzgado para responder por algún negocio. Son dineros sagrados que no deben tocarse, y mucho menos “desaparecerse”. Es entonces cuando muchos se explican por qué le dieron las gracias al extitular del Poder Judicial, desalojó la oficina y no opuso la más mínima resistencia, a pesar de que de acuerdo a la carrera judicial pudo quedarse otros diez o quince años impartiendo justicia. Total que, las cosas han amanecido este jueves color de hormiga para los exes, que ahí de a poquito están sintiendo la dureza en la mano de Esteban Villegas y quién sabe hasta dónde llegue, pero he de confirmarles que más de uno no puede conciliar el sueño producto de sus rapacerías creyendo que la justicia se voltearía para otro lado y les permitiría lo que en el argot criminal es “jale limpio”, pues en los mundos bajos se dice que “jale limpio no admite reclamación”. Justificantes estúpidos, si usted quiere, pero entre maleantes es ley que suele respetarse. El caso, sin embargo, parece caminar por otra senda en la que Villegas está resuelto a encabezar los esfuerzos de los duranguenses, pero de forma diáfana, limpia y pura, y de ninguna manera convertirse en “tapadera” de nadie. Bueno, se habla tanto de la circunstancia que imposible sería anotarlo en una sola columna. Traemos otros datos importantes que, ahí con el paso de los días, se los iremos compartiendo, verán que se quedarán con los ojos cuadrados. Un adelanto sería, algo así rápido, decirles que entre José Aispuro y Esteban Villegas sostuvieron un amistoso cambio de ideas el día 14 de septiembre en el CCB en el que hubo hasta mentadas de menta y, de no haber sido por la gente de seguridad de uno y otro, se hubiesen dado de mad.erazos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, ¿les parece?

