“En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos…”.

Mario Benedetti

Esta mañana, luego de estar ausente en los medios por varios meses, el secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina, difundió un video en el que asegura que la administración saliente intentará cumplir el total de sus compromisos de hoy a mañana…..ESPERANZA.- Las palabras del funcionario estatal trajeron un poco de calma y esperanza a la incertidumbre y zozobra que había generado en distintos sectores de la producción que incluso ya veían perdida su inversión…..ORDEN.- Díaz Medina hizo circular una grabación en la que sostiene que, aunque ha sido difícil cumplir con los compromisos contraídos, se está haciendo un último intento para dejar saldadas la mayoría de las cuentas pendientes. Solamente se heredarán compromisos institucionales, como es la propia deuda eterna y algunos adeudos puntuales de la administración. Insistimos, la promesa del titular de las finanzas estatales trajo un poco de calma ante la desesperación de muchos al ver que fenece el gobierno del doctor José Aispuro Torres y nadie salía a aclarar la situación, por lo que no pocos llegaron a pensar que su deuda se perdería con el fin del actual gobierno, pero…lo dijo con claridad Díaz Medina, eso no va a suceder…..CUENTAS.- Sin embargo, la cuenta regresiva empezó en el momento mismo de difundir el mensaje del funcionario, dado que, en el supuesto, el saliente gobierno tiene hasta mañana miércoles 31 de agosto para saldar esas cuentas, y tiene hasta las cero horas, dado que el año fiscal termina mañana y no habrá posibilidad alguna de hacer ningún movimiento económico más para estar en condiciones de entregar la administración el 15 de septiembre……APROBADO.- No hay mal que dure cien años, dicen no pocos sobre la administración edilicia que por fin llega a su término. No obstante el confeti que solitos se echan los funcionarios municipales, hay una gran decepción de la ciudadanía por la pobreza de resultados y el notable cuestionamiento de distintos programas de gobierno. Saben nuestros lectores a qué nos referimos, y que no es necesario profundizar de nuevo, puesto que el gobierno entrante está recibiendo cuentas mochas y sospechas muchas sobre los manejos económicos de distintas oficinas. Aparte, en su momento gente cercana a Toño Ochoa ha asegurado que el entrante jefe de la comuna es amigo del saliente, pero que de ninguna manera está obligado a tapar el quebradero, por decirlo de alguna forma…..REPITEN.- En los mentideros públicos barajan una serie de nombres de personas que pueden acompañar a Ochoa en distintos cargos, algunos hasta repetidores, pero…serán contados con los dedos de las manos. Aunque Toño no ha prometido nada respecto a los repetidores, pues ese fue un lema de campaña de Esteban Villegas, quien incluso habrá de considerar a algunos repetidores. Entre los principales funcionarios que tendrá la siguiente administración municipal están: Ignacio Orrante, Yscar Espinosa, Rosy Ascensio, Ismael Blanco, Gina Campuzano, Jovani Rosso, Jorge Pérez, Ivet Esparza, Jaime Mijares (suplente) Mauricio Olguín, Ever López, Elizabet Arvisu, José Luis Carranza, Alejandro González. Faltan algunos, o muchos funcionarios de primero, segundo y tercer nivel, pero ya no habremos de esperar mucho para conocerlos, mañana o pasado, a más tardar …..PELIGRO.- Ayer, por unos 10 centímetros no atropellé a un muchacho frente al museo Bebeleche. Frené a tiempo y le cedí el paso a pesar de que tenía yo el verde del semáforo. El jovencito caminaba hablando por teléfono en altavoz, medio se enteró que debía frenarse para permitir mi paso, pero se siguió, le valió sombrilla que el semáforo le marcara rojo, pero…yo estaba a la izquierda de la calle, de modo que por mi derecha venían otros vehículos que a este caballero también le valieron. O sea, para no hacerla tan larga, por poco y lo matan, pero tal vez ni se enteró por ir hablando por celular. Quién sabe si algún día entenderemos del riesgo de caminar o manejar al tiempo de hablar por teléfono, pues pocos perciben que al hablar por celular y caminar o manejar uno pierde la noción de las cosas, ni idea tiene de qué hace aunque vaya su vida de por medio, como me pasó ayer aun teniendo el verde del semáforo, un descuido de otro estuvo a punto de causar una tragedia de proporciones irreversibles…..AVANCES.- No pocos consideran que el terrorismo desatado en México marca la peor época de la estabilidad social de todos los tiempos. Nunca antes tuvimos los episodios violentos que han sacudido a distintos estados de la República, y el señor presidente dice que todo es consecuencia de lo exagerado de los medios, que nosotros inflamos los resultados de la desgracia que está castigando al país y a los mexicanos. O sea, somos nosotros, los periodistas, los culpables de lo que está pasado en el país debido precisamente a la exageración que empleamos para reseñar el terror aparecido en distintas zonas de la nación, por lo que intentan reducir la libertad de periodistas y medios para informar sobre ese tipo de cosas. O sea que, alguien quisiera que en vez de hacer una reseña puntual de los hechos, como es nuestra obligación, que digamos otra cosa, como sucedió en días pasados cuando incendiaron el país, pues al final hubo 260 muertos, y algunos medios no pasaron de cinco bajas, dentro de algo por de más equivocado y pasalón…..HIJECES.- Ojalá nunca se enteren los padres de los deportistas amateurs en Durango que la directora del Instituto del Deporte, Ana Karen Ávila, y su ayudante, están representando a Durango en el mundial de voleibol. Nada le dejará el viaje de las funcionarias estatales ni a ellas ni a Durango, pero allá andan, mientras acá no tienen más que para mandar en autobús a las delegaciones deportivas a Tijuana o a Yucatán, y eso a veces, porque en la mayoría de los compromisos “no hay”. Así es. 