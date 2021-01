“Chicotito”

La realidad del Covid difiere de nuestro optimismo

El inicio de año, los buenos deseos que abundan por todas partes y hasta los regalos, nos traen muy optimistas en la esperanza de que pronto hallemos la salida a este verdadero callejón sin salida por el coronavirus…..RIESGOS.- Ojalá que nuestras autoridades sanitarias orienten bien a la población, que nos indiquen la realidad en que estamos, el peligro de contraer la terrible enfermedad que tiene en este momento a millones de personas en Durango y el mundo con el Jesús en la boca…..GANAS.- No se trata de ganas ni de querer, la realidad es que los peligros los tenemos tocando a nuestras puertas o pendiendo sobre nosotros a todas partes que vamos. No confundirnos creyendo que por el inicio de un nuevo año y se fue la amenaza. Nada ha cambiado, todo sigue igual que el año pasado…..OPTIMISMO.- Ha trascendido información por demás positiva y que se agradece, como esa de que la Universidad Nacional Autónoma de México está por reiniciar clases presenciales, no obstante que hace unos días el ex secretario de educación Esteban Moctezuma advirtió que no hay condiciones para reabrir las aulas. Entonces cómo le harán para brincar el virus…..NUMEROS.- No obstante que para la Organización Mundial de la Salud, México registra un cierto descenso en los contagio, se sostiene como el país de más alta letalidad entre los 20 más afectados por la pandemia. La Universidad John Hopkins, la institución educativa en el mundo con el mejor manejo de los números de la enfermedad, asegura que México tiene un 8.8% de letalidad, lo que significa el doble de muertos que los de Irán, que es el país que más se le acerca en porcentaje. Es decir, en nuestro país mueren casi 9 personas de cada cien enfermas por coronavirus, algo que nada más sucede acá, a pesar de que el gobierno domó y venció a la enfermedad desde marzo pasado con estampitas religiosas y hasta una de un trebul de cinco o seis hojas. Es decir, bien bien no andamos, sino más bien todo lo contrario, y eso debe aceptarlo el gobierno ante su pueblo para que se cuide realmente, porque en los números de fallecidos se advierte el relajamiento generalizado que parece no preocupar a nadie en la esfera oficial. La Asociación Médica Británica, según revelan hoy los diarios del Grupo Reforma, advierte que “El negacionismo” del gobierno de México ha resultado en un control de la pandemia que califican de “desastroso”. “A pesar de tener una de las peores cifras de muertos en la pandemia, el gobierno de México se negó a ordenar confinamientos o epandir las operaciones de prueba y rastreo. El resultado ha sido devastador tanto para los médicos como para los pacientes…”…..AMENAZA.- Aparte, en varios países Europeos están registrando un tercer repunte de los contagios que tiene alarmada a la comunidad científica internacional, puesto que el virus ha reaparecido y con más fuerza. En algunos han aparecido cepas nuevas que incluyen un mayor poder mortifero que está elevando de forma sorprendente los números de fallecimientos y, como aquí el señor Hugo López Gatell no quiere cerrar los vuelos internacionales, sobre todo los procedentes de Inglaterra, Alemania, España e Italia, obvio que hay que esperar también acá esos nuevos rebrotes, aun cuando en Durango, y en México, no hemos superado la primera emergencia, seguimos montados en ella o no se ha podido diferenciar la primera de la segunda oleada y ahora, por lo que se ve, tampoco tendremos oportunidad de ver una tercera etapa, pues no ha terminado la primera…..S.O.S..- Esta mañana, recibimos información por demás desagradable en la que se precisa que un conocido nuestro anduvo peregrinando esta madrugada para que lo atendieran en algún hospital de la localidad, que lo aceptaran y en todos lo despacharon a su casa. No hay camas para recibirlo y eso, es por demás lamentable, porque seguimos en la etapa en la que los pacientes tienen que morir en casa por la saturación hospitalaria. Si eso, que por desgracia ya no destaca nadie en ningún medio, no nos hace repensar un poquito las cosas y evitar salir a la calle, entonces ya nada nos retendrá en el lugar más seguro para cualquiera, como es la casa…..TORMENTA.- Apenas ha resuelto una candidatura, la de Guerrero a favor de Felix Salgado, pero Morena resiente ya las reacciones de los suspirantes que, advierten que pelearán por todas las vías posibles para quedarse, pero de mantenerse la que parece un “dedazo tricolor” se armará el corredero de gente que, van a necesitar quién cierre la puerta. Resumido lo que sucede en Guerrero, nos advierte que mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, toda vez que el proceso para seleccionar a los otros 14 aspirantes a gubernaturas apenas inicia y en todos los casos hay tiradores a los que les vale la “línea” de Palacio Nacional. Están primero sus aspiraciones y luego las del señor presidente. Es todo esta tarde, con la que arrancamos el año, pero mantenemos nuestra invitación a informarse en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

