“Chicotito”

Vaya que nos encanta el chisme, dijo ACF

Que en la noche se virlaron 2 mil vacunas

Ya se aplica en el personal de salud local

Son primero ellos, los más expuestos

Mientras sigamos cuidandonos o en casa

“Ninguna razón existe para pensar en la destitución del presidente Donald Trump”

Mitch McConnell

Todavía no amanecía cuando alguien quería paralizar al mundo porque, “durante la noche se robaron poco más de dos mil vacunas anti covid del cuartel Francisco Villa…”……CHISMES.- Armando del Castillo decía que en Durango una de las más socorridas aficiones es la del chisme, y que cada que lo repite alguien le pega otra parte para hacerlo “más creíble”. La vacuna contra coronavirus es quizá el elemento más vigilado y protegido en México. No creemos que se hayan robado una sola…..CONFUSION.- El cuento vino en virtud de que alguien asegura que llegaron 6,800 pero que amanecieron 4,800, aunque no hay la menor duda de que hayan amanecido las que llegaron, pero alguien se montó en la confusión y de ahí sacó que se robaron dos mil…..ALTO.- Nada más sacado de onda que la posibilidad de que alguien se las robe, toda vez que el inoculante tiene que estar a punto de la congelación, de lo contrario se daña. Esa es una de las razones por las que se ha dispuesto la protección con que se está distribuyendo por el país y, según conteos, hay doce personas, entre funcionarios de salud, soldados del Ejército Mexicano y miembros de la Guardia Nacional vigilando que el inmunizante se mantenga en la temperatura correcta y que, al final, se aplique a quien se tenga que aplicar. Hoy mismo, tempranito, se administró varios miles entre el personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla al covid. Son los médicos, enfermeras, químicos, camilleros, asistentes y otros los que más requieren la vacuna y es a ellos a los que se está privilegiando en el arranque del programa. Anoche, durante nuestra transmisión sobre la llegada de la vacuna, algunos internautas estaban exigiendo que así como se ha dispuesto la protección primero al personal más vulnerable, el que hace frente al problema, se proteja a todos los trabajadores de los hospitales. Algo absurdo, puesto que hay hospitales que no tienen nada qué ver con la pandemia. Y en eso estamos de acuerdo, en que sean primero los trabajadores de la salud concentrados en la atención al coronavirus. Luego, cuando se les proteja a todos, entonces sí que se aplique a los demás trabajadores hospitalarios, pero por ahora la prioridad son los más vulnerables. El resto de la población, eso tenemos que entenderlo todos, será vacunado cuando se haya protegido a médicos y enfermeras. Y luego, algo que debe saberse, es que una vez protegidos los trabajadores de la salud la protección al resto de la población será prioritariamente a la gente de mayor edad, y cuando se haya inmunizado a los viejos, entonces se protegerá a los demás en función de la edad, por lo que es razonable entender que a los jóvenes se les vacunará más o menos en dos años, así está programado. Mientras, la circunstancia nos precisa que tenemos que seguir cuidandonos, de no haber otra quedarnos en casa la mayor parte del tiempo, y aun en casa, usar cubrebocas frente a gente externa, lavarnos las manos constantemente y adoptar la sana distancia. Tenemos que hacerlo así para vencer a ese invisible y poderoso enemigo que sigue azotando al mundo…..APLAUSOS.- Se colocó ayer la primera piedra del nuevo edificio de la Cruz Roja allá por el bulevar Patoni. Ojalá que ahora sí se coloquen las demás piedras, porque resulta que, y en eso tienen razón. Ayer platicando con varios socorristas de los que nos ahorramos el nombre para evitar repercusiones, nos recordaron que los dos últimos gobiernos de Durango encabezaron hasta cuatro ceremonias en las que se hizo la fintas de la piedra encantada y, aunque en un par de ocasiones se aseguró que ya se tenía el dinero para seguir hasta la terminación del inmueble, nunca se colocó la segunda y ahí siguió abandonado el terreno, que de pronto apareció con merma, pues ya no es el mismo terreno que se había dispuesto para el caso. Habría que aclarar quién se birló el terreno y si se puede, sin que se piense mal, se aclare dónde y quién se quedó por error con el dinero que se dice ya estaba disponible para el arranque y terminación de la obra. O sea, ya chale con las primeras piedras no…?…..SALVACIÓN.- Todo hace suponer que Mitch McConnnell, líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, salvará a Donald Trump del juicio político y destitución que está exigiendo la cámara de representantes por haber alentado la invasión del Capitolio el miércoles pasado. Mitch, compañero de partido de Trump no ve necesario convocar a una reunión extraordinaria para decretar la destitución, que sería la puntilla a la alocada carrera política de Donald iniciada precisamente cuando arrancó su gobierno. Los demócratas no quitan el dedo del renglón de destituir al mandatario por su responsabilidad en las consecuencias de la incursión violenta, que va en 6 muertos y 18 policías lesionados, además de decenas de detenidos. Los demócratas dicen que a pesar de los 7 días que le restan al actual gobierno, es necesario sentar un precedente enérgico para que no vuelva a suceder, pero…ya estamos muy cerca del 20 de enero. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

