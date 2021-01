“Chicotito”

Vacunas se compran con dinero del pueblo, no de los políticos

Gonzalo se adorna y adorna a AMLO con vacunas

Y eso que partidos no quisieron poner un quinto

Ese perro quiere hueso, diría mi tía, y es cierto

Donald Trump puede caer en cualquier momento

“Muchas gracias señor presidente Andrés Manuel López Obrador por haber comprado la vacuna para los mexicanos, muchas gracias. Le debemos la vida…”

Algún lambiscón del rumbo

Alguien debe decirle a Gonzalo que la vacuna contra el coronavirus se compra con dinero del pueblo, con dinero producido por todos y cada uno de los trabajadores mexicanos. Los partidos políticos no pusieron un quinto, o me equivoco?…..OPORTUNISMO.- Alejandro hizo circular ayer un panfleto o mamotreto, como se le quiera llamar, en el que agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador haber enviado las primeras vacunas, pero no es eso lo más gacho, sino que montado en el sobado gandallismo petista, termina adjudicándole a su partido el haber logrado la vacuna, como si ellos la hubieran creado o comprado con dinero de su bolsa…..ORDEN.- No obstante que el propio presidente López Obrador pidió en días pasados que no se politice la vacuna y menos que se aproveche para tratar de llevar agua a su molino partidista, pero quién sabe dónde estaba Gonzalo, porque el muy ilustre señor acabó haciendo ayer exactamente todo lo contrario a lo que les encargó el jefe de la nación…..CALMA.- Y, ya montados en gastos, digamos que la vacuna se compró, como ya dijimos, con dinero producido por los mexicanos, y no por los políticos, y al final, la decisión de comprar la vacuna es potestad y hasta obligación de un gobernante al que nada se le tiene que agradecer, puesto que el hecho está entre sus obligaciones. La cosa sería distinta si la vacuna la hicieron o la compraron con sus propios recursos, con dinero sacado de su bolsa. Aparte, subrayar que cuando el propio presidente pidió una parte de las prerrogativas de los partidos políticos para las vacunas, todos se hicieron muu, nadie oyó y hasta se tapaban las orejas para no escuchar. Ah, pero hoy tanto Gonzalo como otra bola de oportunistas aprovecharon la barata para levantar la mano y querer acomodarse hacia las próximas ferias del hueso…..EPALE.- Son los estilos, las fórmulas, los secretos políticos de Gonzalo para levantar la mano y decirle al pueblo cuánto lo quiere y cuáno está dispuesto a dar la vida por la gente. Es la misma estrategia que ha venido usando desde la primera vez que fue candidato, de lo que ya hace un chorro de años. Una vez se la compró la gente, lo hizo presidente municipal, pero hasta ahí, no volvió a votar por ese partido ni en sueños. Es senador, sí, pero “ganó” gracias al hartazgo de la gente, que ya quería un cambio y votó por todo lo que era o parecía moreno, pero ya lo vimos en la pasada contienda municipal, donde obtuvo una buena votación, pero quedó un poco alejado del triunfo, la lógica, porque la gente ya no se traga sus engañifas como esa fanfarronada de salir a adjudicarse los méritos de la vacuna. Qué nos pasa, que estamos tontos como para ignorar que se compra y se seguirá comprando con dinero de todos. El día que los políticos saquen de su bolsa, y ni siquiera de las prerrogativas, porque aun esas siguen siendo dineros generados por el pueblo, ese día tendremos que agradecerles algo, que no nos vengan a ver la cara de pen..tontos…..DOLOR.- Hoy, mientras tanto, buena parte del pueblo llora la muerte del extraordinario neurocirujano Guillermo Burciaga Alvarado. Un médico de una extraordinaria calidad humana que dejó huella en cientos o miles de duranguenses, a quienes pudo regresar la salud y reactivarlos a la productividad. Por desgracia, no pudo con su propio problema causado por el coronavirus, cuyo deceso, aunado a la muerte de otros once profesonales de la medicina de las distintas especialidades y de inmejorable calidad humana en Durango, nos demuestra con absoluta claridad cuánto estamos expuestos los demás seres humanos y nos confirma que es necesario mantener las medidas de protección bien conocidas. Que no debemos bajar la guardia y distraernos, particularmente mientras no estemos vacunados. El peligro de contagiarnos sigue estando presente en todas partes a donde vamos, y aunque para muchos sigue siendo un cuento, a nosotros que nos valga. Mantengamos el uso del cubrebocas, de la careta de ser preciso, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial o alcohol puro. La vacuna es una esperanza muy sólida de que podemos vencer a esta calamidad, pero…todavía falta mucho como para cantar victoria…..APROBADO.- El postulante Hugo Rosales Badillo hizo buenas las predicciones de los analistas que veían en el futuro inmediato su aparición en busca de una posición política. Ayer ser registró para ir por la diputación del cuarto distrito con sede en esta capital, de modo que va en serio. A ver quién es el trinchón que se quiera enfrentar al abogado cuya imagen ha crecido más en los últimos tiempos precisamente durante la pandemia, pues ha tenido que meterse a la defensa de decenas o cientos de trabajadores despedidos y a todos, o al menos a la mayoría les ha logrado una importante liquidación, cuando los patrones los echaron casi a patadas y sin un quinto. No le pierdan la huella al ex jefe de la división de estudios superiores de la FADER…..PAREDÓN.- Está echada la suerte del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. La cámara de representantes decidió finalmente someterlo a juicio político que puede desencadenar la destitución en las próximas horas. Los legisladores norteamericanos mayoritariamente consideran a Trump un peligro serio para la unión americana y el mundo, y es menester quitarle el control de la nación más poderosa sobre la tierra e impedir que siga causando problemas en el mundo. Muchos advierten la caída de Trump no para sacarlo del gobierno, sino para impedir que vuelva a buscar la reelección, como mucho ha amenazado…..ORALE.- Salta la liebre en la clínica 1 del IMSS. El cuerpo médico se inconforma por la logistica usada en la aplicación del inmunizante, pues hay una primera línea de médicos para atender a enfermos con Covid, pero en ese hospital como en los demás, no hay una línea divisoria entre los contagios, no hay parte donde se pueda marcar la existencia o la inexistencia del virus, y en eso, tienen razón. Están expuestos todos, y hasta lo que sabemos, todos serán vacunados, incluyendo hospitales particulares, a medida que siga llegando el inoculante. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.



