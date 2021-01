“Chicotito”

No son buenas las noticias sobre la vacuna anti covid

Se incendió en la India laboratorio de AstraZeneca

USA vacunará a 100 millones de personas en 100 días

Durango apenas tiene unos cientos de vacunas aplicadas

Imperceptible la mentada luz del túnel que ven algunos

“Habrá vacuna hasta para los reporteros fifí…”

Andrés Manuel López Obrador

Nada más falta que un perro venga y nos humedezca las extremidades, con la vacuna del coronavirus, pues primero Pfizer anunció que suspenderá pedidos para llevarlos a otros países, luego renunció la responsble del programa, al tiempo Morena se agandalló el inmunizante y hoy, la planta productora más grande de vacuna se detruyó en un incendio…..NUMEROS.- Mientras, el índice de contagios y muertes, sigue ascendente e imparable, lo que nos advierte que el problema todavía se quedará con nosotros por mucho tiempo. No está ni tantito cerca la luz del túnel famosa que las autoridades ya ven, pero que nosotros no alcanzamos a percibir…..REALIDAD.- México está por alcanzar los150 mil muertos con 1 millón,700 mil contagiados. Durango reporta casi 28 mil positivos con 21 mil recuperados y casi dos mil fallecidos. Acá, los contagios se cuentan a un ritmo de 80 diarios, y aunque el llamado sigue presente para que nos quedemos en casa si no hay cosa prioritaria qué hacer, en la estricta realidad muchos piensan que esto ya se superó, que ya pasó el peligro y que ya podemos hacer vida normal, cuando la realidad dista mucho de eso, pero…nosotros ya nos hartamos de todos los días estar pidiendo que se laven las manos, que usen gel antibacterial y lo más importante, no quitarse el cubrebocas ni para dormir. Taparnos la boca y la nariz resulta determinante para rechazar o permitir el contagio, pero en fin, tenemos que sguir marcándolo, aunque se enfaden algunos de nuestros lectores…..MAQUILLAJE.- Los números que nos presentan a diario nuestras autoridades no se acercan ni un poquito a la realidad. Estiman los que saben que en los hechos, las consecuencias de la pandemia en México andan cerca de los 500 mil muertos por los más de 400 mil que ya lamenta la población en los Estados Unidos…..ACCION.- Ayer que asumió Joe Biden el mando en los Estados Unidos, refrendó su compromiso de vacunar a cien millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Se trata de un compromiso enorme, titánico, puesto que nada más para contar el biológico se cansa uno, qué no pasará para aplicarlo. Acá, van algunas 500 mil personas vacunadas, de los 136 millones de habitantes, y con la cancelación de los pedidos de Pfizer, la renuncia de la directora del programa, el agandalle de los morenos y el incendio en el laboratorio indúe, la población en general alcanzará la protección en unos 10 años, si bien nos va. En otras palabras, el proyecto de vacunación está todo hecho pelotas, los que tienen más saliva son los que se están vacunando, y en la realidad quién sabe cuándo nos tocará a los mortales no morenos, por tanto, es menester cuidarnos, protegernos de menos con el cubrebocas y careta, porque muchos, incluyendo al personal médico, se han contagiado por confiados. No se protegieron ante la presencia de algún enfermo y al final pagaron con su vida. Es el caso de los 15 dentistas que han muerto en fechas recientes precisamente por contagios con sus pacientes…..PRIORIDADES.- Surgen hoy nuevas protestas para exigir la vacuna, es el caso del Hospital del Niño, que hoy salen a la calle a pedir su inmunización, pero…el pero que ya sabemos. No hay vacuna. Vamos, no hay ni siquiera para el personal médico que está en la primera línea de batalla contra el covid, puesto que está llegando a cuentagotas. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá vacuna hasta para el personal de los hospitales particulares, incluyendo a los periodistas fifí pero…no preguntamos cómo, sino cuándo, porque toda esa gente, la de los hospitales públicos y privados, siguen expuestos al contagio, situación que está causando escosor en el gremio, toda vez que un positivo, por desconocimiento o por desinterés ya con el virus a cuestas, acude al primer hospital que encuentra. El personal no está debidamente protegido, pronto resulta contagiado, es decir, el riesgo está para todo el personal médico, tanto público como privado, y es a esa gente a la que hay que proteger antes que nada, pero…volvemos con la aburridora, vacuna no hay. Que se va a comprar otras vacunas ya en el mercado, pues que no la piensen mucho. No las vayan a comprar cuando nos moramos todos…..APROBADO.- El gobernador José Aispuro, consciente de la terrible circunstancia que viven los dueños de los salones de eventos, ha ordenado especial consideración a toda esa gente para ver la forma de ayudarles. Ojalá que el municipio y la federación hicieran lo propio, que hicieran una vaquita para echarle la mano a toda esa gente, prioritariamente a los más fregados, es decir, a aquellos que no tienen ninguna otra forma de percibir alguna ganancia tras 10 meses de inactividad, pero…del gobierno federal no es de esperarse nada. El jefe de la nación ha insistido que no gastará un peso en ayudar a la gente perjudicada por el coronavirus, pero algo que hagan los gobiernos locales sí que puede empujarlos en esta verdadera tragedia en la que estamos inmersos todos…..ORALE.- La doctora Laurie Ann Ximénez-Fivie, jefe del laboratorio de genética molecular de la UNAM, anuncia Salvador Borrego, está sacando al publico interesante libro sobre el coronavirus que titula: “Un daño irreparable. La criminal gestión de la Pandemia en México…”. Laurie Ann sabe más que usted y que yo de la pandemia, será por demás interesante conocer más la obra literaria y entender un poquito más de la desgracia por la que cruza la humanidad pero que por fallas nuestras se ha ensañado en México. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Duranto de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

