“Chicotito”

“Los jubilados y pensionados debían desaparecer, gastan el dinero de los niños y jóvenes. No sirven para nada…”

Carolina Muñiz

Una verdadera revolución ha armado en redes una tal Carolina Muñiz, que en alguna parte del país, al parecer Veracruz, escribió pestes contra los jubilados y pensionados y sugirió desaparecerlos porque no le sirven al país…..CARGA.- Acá

-dice en su desafortunado comentario- los jubilados son una carga, son gente que está al vicio y no aportan nada al país, por qué debemos pagarles, tendríamos que quitarles ese beneficio, deberían desaparecer…..ESTUPIDEZ.- Es la misma conclusión estúpida que hizo hace unos años un ministro de salud de Japón, quien propuso eliminar a todo el vejestorio que nada más está consumiendo el oxígeno, alimentos y espacios de los niños y jóvenes…..PENDEJEZ.- No tenemos idea de quién sea esa tal Carolina Muñiz, y tampoco si en realidad existe o se trata de algún cobarde escondido en ese nombre para pedir la eliminación de todos los viejos, que nada más sirven para gastar los dineros de los gobiernos…..CALMA.- Sea quien sea esa niña, joven o señora, u otros, se advierte a leguas que escribe nada más porque tiene cuenta en redes, pero ha de ser una ignorante de gran calado, puesto que debe saber que las pensiones y jubilaciones se pagan con dinero que aportó la persona en su tiempo laboral. Nadie le está regalando nada. Es dinero que el propio trabajador ahorró desde su época laboral. En muchos casos hubo trabajadores que pudieron ahorrar más y por eso tienen buenas pensiones, pero no es que hayan tenido mucha suerte ni nada por el estilo. Lo que reciben ahora retirados lo ahorraron en su momento…..ORDEN.- El que escribe es jubilado y, pues le queda un poquito el saco. Solo que, el que escribe fue víctima de uno de los verdugos que siempre ha tenido la delegación del IMSS. Yo, con 55 años de cotizaciones fui pensionado con 1,300 semanas, pues el encargado del hachazo, un tal licenciado Tébar, no encontró más semanas cotizadas. O sea, para pensionarme, con 55 años de cotizaciones, apenas, muy forzado alcancé la pensión, por poco y ni siquiera alcanzo el retiro, pues en el número de semanas cotizadas apenitas, pero muy apenitas, logré la autorización de mi pensión. Eso sí, con la aclaración del tal Tébar de que, si había alguna reclamación al número de semanas, luego se revisaría y se modificaría sin ningún problema. A la semana siguiente que acudí precisamente a revisar las dichas semanas, el verdugo hizo bien su papel, nunca volvió a recibirme y me quedé con mi lujosa pensión de 5,500 pesos mensuales, que no me sirven ni para las aspirinas. O sea, la tal Carolina está creyendo que los jubilados y pensionados son estorbos para los niños y jóvenes. Ni por aquí le pasa la idea de que todos los retirados estamos recibiendo una limosna de lo mucho que aportamos al crecimiento de este país, aparte de que el país es lo que es porque ya nos sobamos la espalda bien y bonito todos los jubilados y pensionados. Ojalá se le aclare a esa muchachita en qué consisten las pensiones y jubilaciones para que no vuelva a hablar a lo pendejo, aun cuando ya en las mismas redes le pusieron en su puritita torre la explicación correspondiente, además de que, lo más posible es que ella no tenga padres, tíos, abuelos, etc., que necesiten de una pensión para sobrevivir. No me queda ninguna duda de que la pandemia nos ha apendejado a muchos y a otros los ha desquiciado de tal forma que, como esa niña, pida la desaparición de los jubilados y pensionados. Lo malo es que la idea se la vende al presidente Andrés Manuel López Obrador y le pide que en vez de darle ese dinero a los jubilados, cuya mayoría lo gasta en vicios y otras tarugadas, lo reparta entre niños y jóvenes, que lo necesitan más que los viejitos esos. Poca mare, diríamos nosotros, pero para consuelo de las mayorías, ya pusieron en su lugar a la mujer esa, esperando que pida disculpas, haga silencio o se esconda, porque no se la acaba por tan grande estupidez hecha pública…..REGISTROS.- Eso de registrar a los sesentones o más para la vacuna, desde luego que es táctica dilatoria y levantamiento de otro censo de engañabobos para la próxima elección, puesto que vacunas no hay. Se requieren de menos cien millones de vacunas y apenas han llegado unas cuantas, para no decir que unas 600 mil. Otra vez, el que escribe es de esos sesentones y sí, quiero vacunarme, pero…¿dónde, cuándo? Si a estas alturas ni siquiera se ha inmunizado a todo el personal médico, que es el que más requiere de la protección. ¿Cómo le harán para inocular a los que se inscriban? Qué bueno que colapsó en las primeras horas la página para los registros, pero…aunque nos apuntemos, no hay vacuna. Esa es la gran verdad. Le creo más al gobernador José Aispuro, confío más en el biológico que comprará la administración estatal. Ojalá adquiera una de las más efectivas y con menos dudas que la Sputnik, que aunque ayer festinaron que pasó del 91% de efectividad, sigo teniendo mis dudas. Me espero mejor a la vacuna estatal. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

