Duranguenses naranjas en la toma de decisiones

Ambiente Político por Eduardo Serrano

Aunque es uno de los perfiles mejor posicionados en las encuestas, en días pasados Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, manifestó su decisión de no participar en la contienda de la sucesión presidencial, estremeciendo al Ambiente Político, al argumentar que de ninguna manera se convertiría en el artífice de la división del bloque opositor que se enfrentaría en las urnas al poderío de Palacio Nacional. El alcalde emecista refirió que aspirar a la presidencia de la República, debe ser porque le conviene al país, y no solo a unas personas, ya que es una responsabilidad tremenda en la que no se debe apresurar a nadie, porque, luego, la gente es la que sufre por los malos resultados. Colosio Riojas consideró en su reflexión también a su familia para tomar esa determinación, y por supuesto, a su equipo de trabajo, con el que viene construyendo paso a paso un proyecto que si bien es cierto, no se dará en el 2024, va madurando como fruto para ser cosechado por el Movimiento Naranja en el 2030.

En medio de toda la controversia que giró entorno a su decisión, el equipo de Luis Donaldo vio prudente el que se haya decidido por desechar las invitaciones y presiones a contender por la “Joya de la Corona”, dedicándose mejor a preparar el territorio para seguir avanzando en el huerto del Ambiente Político, a fin de que la cosecha electoral sea abundante, siendo éste el principal objetivo de Movimiento Ciudadano. Precisamente, dentro de ese equipo regiomontano, se encuentra Ricardo Navarrete Reyes, duranguense con amplia trayectoria como funcionario en gobiernos priistas y asesor de gobiernos panistas en diferentes entidades, ahora considerado uno de los más cercanos a Colosio Riojas, por ser parte fundamental en la estrategia de “Nearshoring” para Monterrey, pero además, construyendo relaciones con personas clave dentro del partido Naranja, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien se mantiene a la fecha, en la lista de los presidenciables más fuertes por MC.

Ricardo Navarrete Reyes no ha necesitado hacer alarde de sus relaciones al más alto nivel, por el contrario, ve de forma cautelosa, cómo otros personajes se desviven por enviar “señales de cercanía”, con “selfies”, y no con trabajo. Y es que, curiosamente, varios duranguenses radicados en otras partes de la República, han crecido en la política a partir de sus capacidades operativas y sus habilidades de gestión, así como Navarrete Reyes. Tal es el caso de Francisco Franco Soler, quien opera temas importantes para Movimiento Ciudadano, manteniendo una notoria cercanía con la dirigencia nacional y liderazgos como Juan Zavala y Jorge Álvarez Maynez, demostrando que conserva su talento como lo hacía antes de que se incorporara a las filas Naranjas, en el activismo social y en la función pública como director de Medio Ambiente, donde Pancho Franco, dejó huella indiscutiblemente.

El propio Martín Vivanco, coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, maduró fuera del territorio que lo vio nacer, y regresó a enfrentarse en una contienda altamente polarizada, de la cual surgieron frutos que se ven en la Fracción Naranja coordinada por Alfredo Varela en el Cabildo capitalino. Efectivamente, en MC, la decisión de Colosio Riojas no lo es todo, hay que observar a los duranguenses que están inmersos en la toma de grandes decisiones, como Ricardo Navarrete Reyes y Pancho Franco, quienes además, pueden involucrarse en la construcción de alianzas para una efectiva operación gubernamental, y, ¿por qué no?, también para ganar elecciones.

