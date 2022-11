Estrella Morales Nájera busca subir al podio

La duranguense compite en Basquetbol y Danza Deportiva, ambas sobre silla de ruedas

Con 18 años de edad, Estrella Guadalupe tiene ya una considerable experiencia como seleccionada duranguense en el máximo evento que organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Paralimpiada Nacional.

“Tengo tres años practicando deporte, comencé en danza deportiva al conocer a una persona que me invitó y a partir de ahí llegué al Instituto a practicar también basquetbol, yo no conocía nada de esto de los deportes y la verdad ahora estoy muy contenta con lo que hago, si bien es cierto a veces me cuesta mucho, me canso, pero estoy satisfecha”.

En anteriores ediciones de la Paralimpiada Nacional, Estrella Guadalupe Morales Nájera pudo competir en las dos disciplinas que practica, Basquetbol y Danza Deportiva, ambas sobre silla de ruedas, para el compromiso del 2022, con sede en Hermosillo, Sonora, únicamente lo hará en el deporte ráfaga y contará con todo el apoyo de la actual gobernanza encabezada por Esteban Villegas Villarreal quien ve al deporte adaptado como una prioridad.

“Nos estamos preparando muy fuerte para la próxima Paralimpiada Nacional que va a ser en noviembre en Hermosillo, Sonora, espero que nos vaya muy bien, que nos colguemos una medalla porque para eso entrenamos duro con Raúl Arellano Mijares. Me siento feliz, con más energía y más fuerte”.

Al final, la basquetbolista sobre silla de ruedas exhortó a niños y jóvenes a que se atrevan a practicar algún deporte, ya que, dijo, es muy padre, es muy divertido puesto que conocen muchas personas de diferentes partes del país y por supuesto se hacen de nuevos amigos, reconoció que al inicio cuesta pero al final terminarán enamorándose de lo que hagan.

