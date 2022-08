Gran premier de “Caras Vemos, Corazones Disparejos”

La Cineteca Municipal de Durango perteneciente al Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) será sede de la Premier del Cortometraje “Caras Vemos, Corazones Disparejos” dirigido por Omar García Santana, dicha proyección se realizará este viernes 19 de agosto, a las 18:45 horas.

Es importante mencionar que este cortometraje formó parte de la selección oficial del FICDU 2022, así como de la selección oficial del 13° Festival de Cine Mexicano 2022, del Lift Off Global Network, del First-Time Filmmaker Sessions 2022 y recientemente forma parte del First Nations Film and Video Festival en Estados Unidos.

En la sinopsis se muestra la historia del amor imposible de Adriana y Rodrigo, ella ha sido utilizada por sus padres como carnada para atrapar a un hombre con dinero, el apego a sus creencias religiosas y el sentimiento que crece día a día hacia Rodrigo la hacen sufrir por lo que se gesta alrededor de la ambición de su familia.

El cortometraje mexicano de drama producido por Gahel Casillas y Omar García en 2022, tiene como productora a la Compañía Kjeta Producciones. El reparto está integrado por: Adriana Alexander, Carlos Hernández, Cameron Vargas, Judith Gaucín y Óscar Miranda.

