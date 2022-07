Lamentable posible cancelación de la Fenadu

*Está dejando importante derrama económica a la entidad: Agencias

Cunde sobre la Feria Nacional de Durango (Fenadu) la amenaza de suspenderla si no se cumplen a cabalidad los protocolos de salud, principalmente el uso de cubrebocas, ya que hasta el 70 por ciento de los visitantes no está usando este implemento, informó Protección Civil del Estado.

Y es que ha sido visible cómo los visitantes, tanto locales como foráneos, no portan su mascarilla al interior del recinto ferial y el personal a cargo de la organización no ha hecho nada para impedirlo, de ahí a que la autoridad contemple emitir recomendaciones que, de no acatarse, llevarían a la suspensión.

Al respecto Héctor Zaragoza Solís, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Durango, señaló que sería lamentable que se presentara una cancelación de la Fenadu, ya que está dejando una importante derrama económica para el comercio local, que busca reactivarse tras la pandemia.

Reconoció que las estadísticas diarias que reporta la Secretaría de Salud del estado no son nada alentadoras, ya que día tras día el número de casos positivos sigue en aumento; “hay hoteles llenos, mucha activación en los servicios turísticos, sería lamentable tener que suspender la Feria por este tema”, aseveró.

Pidió a la población ser responsables y no olvidar usar los cubrebocas y el gel antibacterial, así como no acudir a la Feria en caso de tener síntomas de covid; “el tema psicológico también es importante, la Feria ayuda a la gente a desahogarse tras dos años de encierro, por eso mismo hay que ser responsables”.

