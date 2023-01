Natural inconformidad por pago de impuestos: Diputado

Es natural que haya inconformidad por algunas medidas que se tomaron en el tema de recaudación de recursos para el Gobierno del Estado, como fue adelantar el replaqueo y aumentar algunos impuestos, pero también es importante que se actúe contra quienes hicieron mal uso de los recursos estatales, además de concientizar a los ciudadanos sobre el pago, pues mucha gente evade este tema aunque tenga los recursos para cumplir sus obligaciones, señaló el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.

Al referirse a señalamientos que se han hecho con respecto a estos temas en el presupuesto estatal que fue aprobado por el Congreso del Estado para el próximo año, el legislador puntualizó que hay mucha gente que evade el pago de impuestos, a tal grado que en ocasiones los empresarios dicen que sale mejor ser informal que estar en la legalidad.

“Hay gente que evade, muchos vehículos circulan sin placas en todo el estado, no traen ni las del registro del padrón vehicular, que son de procedencia extranjera, ni los vehículos nacionales las portan”, dijo el diputado, al recordar que en el municipio del Mezquital, en la cabecera municipal ha observado a muchas personas que traen sus sombreros de 50 o más equis, sus botas y andan bien vestidos, pero sus vehículos no tienen placas, por lo cual consideró que el Gobierno del Estado tiene que ser más duro, no cobrar siempre a los mismos, sino ampliar la base tributaria.

Al mismo tiempo, recordó que la sociedad sabía que en el 2025 se tendría que hacer cambio de placas, por lo cual solamente se adelantó, aunque reconoció la resistencia ante esta medida, para manifestar que también se pide a los ciudadanos “hacer un esfuerzo por la situación de Durango, ya no alcanza con lo que tiene, no tiene buen ingreso ni buen presupuesto, porque ya la cobija no alcanza, sí necesitamos que el Gobierno dé muestras también de transparencia, que la gente sepa con más profundidad en qué se gasta el dinero”, señaló el legislador.

Planteó la necesidad de que haya responsabilidades y consecuencias para quienes infringieron la ley, distrajeron recursos o hicieron mal uso de ellos, pues consideró que la gente está ávida de ver consecuencias, además de que se tienen que hacer ajustes fuertes en el gobierno.

De la misma forma, consideró que es necesario que la Secretaría de Finanzas sea más eficiente en la recaudación de ingresos, pues el tema del replaqueo, que se aprobó porque se necesitaban ingresos, no será la solución para siembre, por eso el gobierno tiene que cobrar mejor.

