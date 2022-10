Pierden familias hasta 60 mp por fraudes en viajes

*Dan anticipos sin comprobar que promociones sean reales

Por: Andrei Maldonado

Héctor Zaragoza Solís, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Durango, afirmó que las pérdidas que se registran por fraudes de paquetes ofertados por falsos establecimientos en el estado alcanzan hasta los 60 mil pesos por familia.

Manifestó que el más común que se ha registrado en Durango es el fraude de los paquetes de 10 mil 800 pesos por persona para una semana en Cancún, por lo que han sido familias enteras de seis o más integrantes las que han caído en este tipo de engaño en donde les solicitan anticipo.

El entrevistado reconoció que 2022 es el año con el mayor número de fraudes detectados, ya que se tiene constancia de cuando menos dos casos por semana, aunque no en todas las personas han caído; “nos llaman preguntando si son agencias reales y ya nosotros los alertamos”.

Añadió que se han identificado cuando menos hasta ocho empresas falsas que utilizan como principal medio de difusión las redes sociales, lo que dificulta identificarlos; “hemos charlado con las autoridades de Seguridad y la Profeco a fin de generar alguna estrategia para darlas de baja”.

Por su parte, Francisco Casas Adame, representante de la Procuraduría Federal del Consumidor, indicó que tanto las agencias de viaje como la instancia federal estarán generando distintivos que podrán ser consultados fácilmente tanto en línea como en los espacios físicos de los negocios.

Indicó que entre las recomendaciones que se les hacen a quien esté buscando apartar un paquete turístico se encuentran que no dé ningún tipo de anticipo, pues las agencias hacen cobros completos; que los pagos sean a nombre de una persona y no a una empresa y que no tenga sede física.

