Piqué anuncia su retiro del fútbol profesional

Moscú, 3 nov (Sputnik).- El defensa central del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué anunció este jueves su decisión de retirarse del fútbol profesional a la edad de 35 años.

“El fútbol me lo ha dado todo, el Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo Piqué en un vídeo publicado en sus redes sociales.

En su último partido, el Barcelona se medirá con el Almería.

Piqué comenzó su carrera profesional en Barcelona, logró 30 títulos con camiseta azulgrana y dos como jugador del Manchester United, incluidas cuatro Ligas de Campeones.

A nivel de la selección ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. (Sputnik)

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp