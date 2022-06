Rechazan médicos plazas de 40 mp

*Debido a que están en puntos de municipios alejados a la capital

Cerca de 200 médicos rechazaron las plazas que les ofrecía el Gobierno Federal por hasta 40 mil pesos mensuales, debido a que se ubicaban en puntos de municipios alejados a la capital, informó el titular de la Secretaría de Salud en el estado, Sergio González Romero.

Fue el pasado mes de mayo que la Secretaría de Salud a nivel federal anunció que se abriría el plazo para la contratación de especialistas en diferentes áreas, como médicos internistas, cardiólogos y neurólogos, entre otros, con hasta 500 plazas disponibles en el estado.

Sin embargo, cerca de 200 especialistas que se inscribieron en esta asignación de plazas se dieron de baja ya que, aseguraron, los espacios que se les ofrecieron eran en comunidades de difícil acceso, en donde no hay las condiciones mínimas para ejercer debidamente su profesión.

Y es que, desde que se dio la controversia por la contratación de médicos cubanos por parte del Gobierno Federal, al asegurar el Presidente López Obrador que esto era por falta de especialistas, los médicos mexicanos aseguraron que sí hay profesionales de la salud con especialidad.

Sin embargo, adelantaron, no irían a comunidades en donde no se les garantizara, entre otras cosas, su seguridad; “quienes rechazaron las plazas nos comentaron que es porque no hay garantía de parte de la autoridad sobre el tema de seguridad, porque son en comunidades en la Sierra”, dijo.

En ese sentido, González Romero ahondó en que habrá de esperarse a que se den las directrices a seguir por parte de la autoridad federal, para saber si habrá una nueva convocatoria, se reasignarán plazas o si a Durango llegarán médicos cubanos a ocupar los espacios disponbles.

