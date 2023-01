Sena de Negros

LOS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS…

Arranca un nuevo año y, con ello, también proyectos y propósitos de cada uno de los partidos políticos en Durango, pues hay a quienes les fue muy bien en la elección inmediata anterior y quienes deberán replantear su futuro a partir de resultados que no les fueron tan favorecedores; claro que el instituto político más fortalecido es el Revolucionario Institucional que de la mano de Arturo Yáñez Cuéllar buscará fortalecer cada uno de los comités municipales, tratando de llegar lo más fuertes posibles al 2024, cuyos comicios distarán mucho de parecerse a los del año anterior, de ahí que habrá muchos aspirantes que levanten la mano para las candidaturas, aunque no todos podrán con el paquete, por lo que dichas candidaturas no estarán tan baratas como algunos pudieran pensarlo y quienes aparezcan en las boletas será porque realmente han demostrado ser competitivos.

En el caso de Acción Nacional ya tiene nuevo pastor en la figura de Mario Salazar Madera, quien por su parte trata de fijar el rumbo que tomará el partido en los años por venir, por lo que de entrada sabe que no podrá entregar candidaturas en el 2024 a personajes impresentables para esa marca o que jugaron en contra de él en la elección interna del blanquiazul, por lo que la grilla va a estar buena, aunque se debe valorar que cualquier decisión que tome el PAN de cara a las próximas elecciones deberá cruzarla con su aliado el PRI, y es ahí donde algunos no pasarán ni siquiera el primer corte y se quedarán en el camino, pues aún duelen las traiciones que se cometieron en los comicios del 2022 y, al parecer, no se van a olvidar tan fácilmente o se premiarán dichas actitudes que trataron de descarrilar el proyecto de la coalición “Va Por Durango”, algo que sabe mejor que nadie el nuevo dirigente estatal.

Morena también podría vivir una metamorfosis a partir de que se den a conocer las bases para la selección de las candidaturas tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, las cuales empezarán a trascender a partir de septiembre, en las que habrá un choque de trenes entre quienes quieran repetir en esas posiciones y en quienes pidan una oportunidad, pues si se van a las encuestas, quienes actualmente ostentan esos puestos de elección popular tienen mayor nivel de conocimiento que quienes no están, lo que pudiera darles cierta ventaja, sin obviar que los partidos aliados como el Verde y el Partido del Trabajo también querrán tener una opinión al respecto y es ahí en donde Gerardo Villarreal y Gonzalo Yáñez tendrán mucho que decir al respecto e, incluso, querrán proponer algunas candidaturas, algunas de las cuales podrían transitar en esa negociación de los tres institutos políticos, salvo que los morenos quieran quedarse con todas las posiciones al ser el partido predominante de esa triada.

También habrá que ver lo que hace el Partido de la Revolución Democrática que, seguramente, seguirá pegado al PAN y ahora también al PRI, pues no le ha ido nada mal a Miguel Ángel Lazalde y compañía en esa unión de fuerzas que apenas en el 2022 prácticamente lo ganó todo de la mano de quien hoy gobierna el estado. Movimiento Ciudadano seguirá siendo controlado por unos cuantos y todo indica que repetirá al Senado, la misma fórmula del año pasado, esa que entregó resultados absolutamente contrastantes entre un aspirante y la otra y lo que pudiera volver a generar ruido si la asignación de las candidaturas se hace con demasiado descaro, algo que muchos y muchas dentro de MC no están dispuestos a seguir tolerando. De igual forma no hay que perder de vista las decisiones que tome Redes Sociales Progresistas y Ruta 5 que, hasta hoy, todo apunta a que irán una vez más con Morena, tope donde tope.

