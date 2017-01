“Siete días de Grilla”

Terminados los combustibles en las gasolineras no quedaba otro camino que la intervención de la Policía Federal para retirar a los inconformes que por cinco días tuvieron cerrados los accesos a los depósitos de PEMEX.

Anoche, confirmado por el dirigente de los gasolineros, Carlos Mijares, que se agotaron los combustibles en las 57 estaciones de servicio de la ciudad, se obligó la intervención de las fuerzas federales.

Muchos autos habían quedado tirados por los distintos rumbos de la ciudad por la falta de gasolina, y lo que seguía era la paralización de la industria y el comercio.

Esta mañana, cuando redactamos la presente, habían salido muchas pipas a surtir de los combustibles a las gasolineras, de modo que el problema estaba por superarse.

Recordemos que el pasado lunes el gobernador José Aispuro, luego de solidarizarse con los inconformes, les pidió que cuidaran sus acciones, que no incurrieran en actos ilegales que pudiesen acarrearles problemas de carácter jurídico.

Los protestantes, no nada más bloquearon los accesos a PEMEX, sino que se apoderaron de todo el bulevar De la Juventud, por lo que miles y miles de manejadores vieron impedido su camino, pero muchos otros miles estaban siendo alcanzados por el bloqueo a PEMEX y no tenían gasolina ni siquiera para regresar los autos a la cochera.

No cabía otra acción que el desalojo, puesto que los depósitos tienen la gasolina suficiente para salir del mal momento.

———————–

El último reporte del caso indica que desde temprano las pipas de PEMEX empezaron a surtir a las distintas gasolineras de la ciudad, con lo que es de suponer que el problema de escasez ha terminado.

Todavía no hay gasolina en las 57 estaciones de servicio, pero ya están siendo surtidas casi desde el amanecer, de modo que hoy, a más tardar, habrá de superarse el mal trago que estaba obligando a muchos manejadores a perder horas y horas para comprar algo de gasolina, ya no tanque lleno, puesto que en ninguna gasolinera se vendía tanque lleno.

La especie confirma que el desalojo de los inconformes era la medida necesaria para terminar con el hasta ayer creciente problema de desabasto.

———————–

Hay quienes se equivocan pensando que el operativo de desalojo lo ordenó el gobernador Aispuro Torres, cuando fueron instancias federales las que lo aplicaron con el respaldo de policías estatales.

El gobernador lo que ordenó es que en las acciones policiales participaran visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para asegurarse de que no se incurriera en excesos con los inconformes.

No hubo un toletazo, tampoco un maltrato a la gente, toda vez que los que tenían bloqueado el acceso a PEMEX tampoco opusieron resistencia. No hubo necesidad de emplear la fuerza.

Hay cuatro o cinco personas detenidas, pero se les capturó por la comisión de varios delitos de carácter federal. Fueron trasladados a las instalaciones de la PGR en la salida a Parral.

———————–

Es de marcar que tanto el gobernador Aispuro como su secretario Adrián Alanís estuvieron machacando con los inconformes para que condujeran sus protestas dentro de la ley, pero no les escucharon, por el contrario.

Existe un video en el que el secretario de gobierno encara a varios rijosos que de plano le faltaron al respeto y hasta lo retaron a golpes. Esos mismos individuos exigían llevar el movimiento a acciones más radicales, como la quema paulatina de las instalaciones de PEMEX hasta llegar a los grandes depósitos para que el presidente Peña Nieto revirtiera su decisión.

Estuvieron retando de manera constante al gobierno estatal, no obstante que el problema tiene su origen en la Federación, que fue el presidente Peña quien lo creó y en lo que la administración estatal nada tiene qué ver.

———————–

El gobierno del doctor José Aispuro Torres, lo dijo el propio mandatario desde el lunes que inició el bloqueo a PEMEX, está del lado de la ciudadanía y lo demostró el miércoles al anunciar la cancelación del cobro de tenencia y de placas.

La medida tendrá vigencia durante tres meses, pero es tiempo suficiente como para que todo mundo adquiera sus placas sin costo.

Sobre la tenencia, hay que aclarar, como aclaró el gobernador, que se está cobrando en otros estados y que por momentos llegó a pensarse que también aquí se cobraría, pero aquella tarde Aispuro también canceló la posibilidad de cobrar tenencia.

Así, demostró en los hechos que está con los ciudadanos. Que también resiente las decisiones difíciles como la del caso, y por lo menos hizo su parte en nombre de la administración estatal.

———————–

Es de recordar que los grupos de inconformes están convocando para esta tarde a la Gran Mega Marcha para protestar por el inmisericorde gasolinazo.

Todo está bien, insiste el gobierno estatal, que se hagan cuantas marchas sea preciso para ver si cambia de parecer el Gobierno Federal, pero que nadie se aproveche de la circunstancia para hacer ver su instinto criminal.

Cerca de medio millón de tiendas departamentales y de conveniencia del país han sido saqueadas al amparo de las protestas por el mega gasolinazo.

Sobra decir que la policía de los tres niveles de gobierno ha diseñado un operativo, no de vigilancia, sino de seguimiento a las acciones de los inconformes, precisamente para evitar que incurran en los actos vandálicos que se han visto en otros estados.

También está de más decir que si alguno o algunos se aprovechan de la multitud para querer hacer lo que ocurrió en otros estados, se actuará en consecuencia.

Cualquier protesta puede conducirse dentro de la ley y no pasa nada, máxime que el doctor Aispuro simpatiza en todo y por todo con los grupos que han actuado los últimos días. El problema está en que al movimiento se infiltren los “anarcos” famosos que están recorriendo el país y aprovechándose de movimientos como el de esta tarde para llevarlo todo a la ilegalidad.

———————–

Es de aclarar que las protestas contra el mega gasolinazo han redituado alrededor de cuatro millones de vistas en nuestra web y nuestras redes sociales, y que mañana pudiese rebasar los cinco millones.

Seña de que medio mundo se está informando en nuestras plataformas, no obstante que en los bloqueos más de una vez los inconformes malmodearon y gritonearon a los reporteros de los distintos medios.

Nuestros reporteros se han esmerado por relatar lo que está sucediendo, sin quitarle ni ponerle, y mucho menos sin tratar de defender a nadie, y no merecen el castigo de que son objeto.

“Pinches reporteros vendidos, debían informar de lo que realmente está pasando aquí…”, han dicho más de uno restregándoselo en la cara a los periodistas, cuando ellos, nos consta, han dado su mejor esfuerzo para poder informar en tiempo real de lo que sucede.

Esta madrugada, minutos después de las 4:00 horas que empezó el operativo de desalojo, nuestros reporteros, como los de dos o tres medios más únicamente, pudieron cumplir con su trabajo de manera por demás profesional, pero por lo mismo no durmieron.

No obstante, es de remarcar que entre la muchedumbre no falta el valentón que trate de encarar a los periodistas y los exponga como la causa del problema.

Ante la circunstancia, a partir de la fecha seguiremos cubriendo las distintas incidencias que se vayan produciendo, pero de lejecitos, precisamente para evitar que los vuelvan a malmodear y a hacerlos responsables de lo que sucede.

“Oigan pinches vendidos, por qué no publican nada en el canal 10 ni en el 12 o por qué no sacan nada en EL SOL…”, han reclamado a nuestros reporteros, cuando en la estricta realidad ellos representan a Contacto hoy, no a los demás medios.

Hay casos en los que por ese tipo de reclamos se prende la mecha y la muchedumbre ha terminado linchando a los reporteros. Eso no va a pasar con nosotros, seguiremos cubriendo los distintos episodios de esta molestia social, pero de lejecitos para no dar pie a que alguien provoque la acción del montón.

———————–

Tenemos la plena creencia de que el Gobierno Federal pudo pero no quiso anular el mega gasolinazo. Los economistas aseguran que casi la mitad de los nuevos precios se elevaron por impuestos, y no por el movimiento inernacional de los precios del petróleo.

La cosa es que el presidente Enrique Peña Nieto apareció dos veces en mensaje nacional en los que no dijo nada, y por el contrario, se expuso a la burla de los mexicanos, como puede comprobarse en redes sociales.

Tuvo la infausta ocurrencia de presentar a Luis Videgaray como nuevo canciller, y tras darle posesión el muy ilustre señor declaro: “No sé nada de diplomacia, pero voy a ir aprendiendo…”.

Ahí está que a partir de esa desafortunada declaración todo mundo se tiró a la pesca, unos pidiendo tal o cual dependencia al fin que no se requiere experiencia y otros confirmando que la patria la lleva Peña Nieto a punta de vaciladas.

En la segunda e inútil comparecencia dijo el jefe de la nación que: “Ustedes qué hubieran hecho…”. Medio mundo le contestó: “Yo hubiera renunciado en el acto con carácter de irrevocable…”.

La síntesis de la dos ocurrencias peñistas han dado pie a millones de mexicanos para burlarse en serio del presidente.

También dice el presidente que por el mega gasolinazo no entrará un peso extra a las finanzas mexicanas. Entonces para qué carajos se dispuso el aumento, aunque los que saben de eso insisten que la mitad del mega gasolinazo es para impuestos, que sí se puede anular.

No se olvidará nunca que cuando Peña Nieto pidió confianza por las reformas energética y hacendaria, aseguró que al país le entrarían montones de dinero fresco con las empresas que vendrían a extraer el crudo en nuestras aguas. Más de una vez aseguró que no habría un gasolinazo más.

Síntesis: El presidente lleva a México por el despeñadero que quién sabe en qué termine cuando acabe su gobierno.

———————–

Y, aunque se haga un recuento de los diputados que aprobaron las reformas referidas, en la estricta realidad sostienen los legisladores que en la reforma no se contemplan más gasolinazos.

Es una argucia de la Secretaría de Hacienda para recaudar más dinero, o para meterle la mano a los bolsillos a los mexicanos y sacarle lo poco o lo mucho que llevan.

El problema está en que, el miércoles, un grupo de diputados del PRI, entre ellos los duranguenses Otniel García Navarro, Óscar García Barrón y Alicia Gamboa, salieron a respaldar las medidas adoptadas por el presidente Peña Nieto, pues de no haberse aplicado, nos habría ido mucho peor.

César Camacho, el líder de la bancada tricolor en la cámara, aseguró que de no haberse aplicado el mega gasolinazo se terminarían los servicios del IMSS y de otras instituciones médicas.

Es ignorancia de Camacho, o se hace pendejo al decir eso. Es una barbaridad del tamaño del mega gasolinazo, puesto que al IMSS lo sostienen los trabajadores y los patrones con sus cuotas, no el gobierno. Aunque para los jodidos vende ese temor de ver la desaparicion de instituciones como el seguro social.

Y, lo más lamentable, los mares de corrupción priista en que se debate el país pasaron desapercibidos para el presidente en sus dos fallidas alocuciones, cuando en el saqueo perpetrado por los exgobernadores se juntaría y sobrado para construir cinco o diez refinerías.

———————–

De última hora se dio a conocer la reunión de trabajo celebrada este sábado por la mañana entre los diputados locales del PRI y del PVEM, donde analizaron la forma en que se pueda eliminar de la Ley de Ingresos el cobro del refrendo, plaqueo y tenencia 2017, de manera que esto ayude directamente a la economía familiar.

Esto se traducirá en evitar el cobro a los ciudadanos de contribuciones que en estos momentos lastiman a los grupos más vulnerables.

Sensibles ante estos acontecimientos recientes los legisladores del PRI y la representación del PVEM en el Congreso del Estado están abocados a revisar el marco jurídico que regula los ingresos públicos con el fin de coadyuvar a encontrar una salida a este escenario adverso que enfrentan los mexicanos.

En ese sentido, los representantes populares, anunciaron que harán públicas, este lunes 9 de enero, las propuestas que llevarán ante el Pleno de la Sexagésimo Séptima Legislatura.

Reiteraron que la postura de los legisladores del Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista en el Congreso sea ejemplo de austeridad en su funcionamiento y que ello se refleje en beneficio de los más necesitados. Así mismo coincidieron en que el aumento a las gasolinas lesiona los intereses de los ciudadanos, por lo que habrá que estar a la espera este lunes y los días siguientes a ver si le dan luz verde a esta que sería una buena noticia para miles de duranguenses.