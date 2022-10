“Siete días de Grilla”

Un poco rezagado pero el carnal Marcelo levanta la mano en Durango. Es la “corcholata” puntera hacia la candidatura presidencial que por momentos pareció rezagarse frente a Claudia Sheinbaum.

Aclarar a nuestros lectores que la denominación “corcholata” no es un término despectivo o cosa parecida. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó así a los que quieren la candidatura a la primera magistratura por Morena.

El tema es que el canciller mexicano está rezagado en la pre pre, dado que Claudia está ya presente en cientos o miles de bardas en la capital y los municipios más importantes.

El caso es que esta mañana llegó Jesús Valdez Peña, presidente de Avanzada Nacional, la plataforma que promueve a Ebrard Casaubón, además de Carlos Candelaria López, jefe de delegaciones de Relaciones Exteriores, que por igual es parte del comité promocional de Marcelo.

Esto apenas empieza, dijeron uno y otro. Estamos en tiempo para posicionar en firme al secretario de Relaciones Exteriores como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Lamentaron que estén impedidos por la ley para hacer más trabajo promocional. Sábados y domingos, sin embargo, son de asueto, no tenemos ningún problema para revisar a fondo e intensificar la promoción del canciller en nuestro estado.

O séase que, como dijeron los jilgueros televisos: Esto apenas empieza y empieza bien, pero arrancará mejor y muy pronto.

La casualidad es que tanto Esteban Villegas como Toño Ochoa están sorprendiendo a propios y a extraños acoplándose pronto a los problemas que agobian a los duranguenses.

Tomaron posesión de la gubernatura y la alcaldía en condiciones por de más desastrosas, con ambas instancias quebradas y con varios ceros a la izquierda, pero ya empezaron ambos a levantar el cadáver.

La administración estatal, por primer vez en muchos años está por cumplir su primer compromiso, el de entregar a tiempo las participaciones federales a los municipios, algo que para los gobiernos del interior viene a ser un milagro, pues en el pasado no faltaban pretextos para escatimárselos.

Y eso que el Art. 115 constitucional es claro cuando habla de los recursos que envía la Federación a los municipios. Los manda primero a las tesorerías estatales para que a su vez, y sin dilación, los remitan a las municipalidades, pero eso fue letra muerta en el sexenio pasado.

Ahora, las cosas cambiaron. La Secretaría de Finanzas estaba por enviar o ya envió las partidas correspondientes al primer mes de trabajo.

Y a la vez, el mandatario estatal no quita el dedo del renglón para componer el quebradero que le dejaron en todas partes. No es cosa sencilla, pero le está haciendo la lucha y eso es lo importante.

El caso del alcalde Toño Ochoa, lo decíamos, tan pronto se acomodó a la jefatura edilicia que parece haberla dirigido hace tiempo. Igual está respondiendo con soluciones, con remedios para las carencias. Ojalá así siga y no se distraiga en pequeñeces.

No dejó de impactar la aparición ayer de Jorge Mojica, exsecretario de Gobierno del pasado sexenio en el que no niega que se hayan dado las raterías de que se habla, y hasta aconseja se les demande lo antes posible.

Aseguró que “la Secretaría de Gobierno no maneja dinero…”, y nosotros le decimos que tenemos otros datos, que sí maneja, y mucho, dado que por eso se pelean no menos suspirantes.

Mojica, sin embargo, y aunque se quiera desmarcar del terrible pasado, formó parte de esa calamidad durante varios meses y de manera natural debió enterarse de las linduras que terminaron haciendo.

Aun cuando, la verdad, los meses que estuvo en la oficina no dan para lincharlo junto a la bola de ratones de dos patas que ahora andan al otro lado del mundo dándose vida de ricos.

Las ruinas en que se encuentran los hospitales del ISSSTE y del IMSS en Durango tienen que ser resueltas en el corto plazo. Los trabajadores, que tanto se esfuerzan para aportar sus cuotas, no reciben nada a cambio de lo que pagan.

En la semana hicimos público el relato de un maestro internado en la clínica “Santiago Ramón y Cajal” que se queja del estado vergonzoso de las instalaciones y el deficiente servicio médico a sus derechohabientes.

Aquello de que los hospitales del sector salud no tienen los medicamentos que requieren los enfermos, supera todo lo sospechado. Ahora los médicos ya no tienen ni recetario para ordenar algún producto, “recetan” en cualquier papel que encuentran, si encuentran.

Y no mandan a los familiares a que les surtan la receta en la farmacia del hospital, sino a la farmacia más cercana con el consiguiente desembolso del paciente, cuando tiene, porque cuando no tiene se queda a esperar la muerte. No hay de otra.

Sin profundizar en las carencias de los hospitales citadinos, que están enfrente uno del otro, tenemos que recordar que tras las inundaciones del 2016, los expertos en infectología aconsejaron tirar ambos edificios y hacerlos de nuevo por la contaminación que alcanzaron todos los rincones de ambos inmuebles.

Solo que, si no hay para medicinas, mucho menos para un hospital nuevo. ¡Ni soñando..!

No está sencillo el remedio para tan grande calamidad, puesto que el día que se levante un nuevo hospital, será necesario correr, jubilar o pensionar a todo el personal, a todo, porque los vicios entre ellos ya son leyes.

Mucho de los problemas para que la atención a los enfermos mejore gira en torno a la indiferencia, apatía y mevalemadrismo que tanto se practica en esas instituciones, gracias al apoyo sindical.

Si algún día se llega a construir un nuevo hospital será imprescindible traer personal nuevo, con nuevas mañas si usted quiere pero, con ganas de trabajar, porque en el caso de ambos hospitales las conquistas sindicales rebasaron al derecho.

Son frecuentes los episodios en los que los camilleros se esconden para no trabajar, que han tenido que ser médicos y enfermeras los que se fleten a hacer el trabajo de aquellos, o de plano el enfermo no es movido.

Luego, el problema empieza desde que llega uno a los controles, ahí el personal se cree la última cerveza en el estadio. Llega el paciente y han de atenderlo hasta que terminan de pintarse las uñas o ya dejaron de mensajear, pero hasta que les resobra.

Es un cáncer ya extendido por todo el cuerpo lo que padecen ambos hospitales, y la única forma de atacarlo será extirpando las cosas malas y dejando las buenas.

Aunque, no nos hagamos ilusiones. Eso no pasará en el corto plazo, porque no está en el ánimo federal construir nuevos hospitales, pero al final, la realidad es que la atención a los pacientes no mejorará nunca si no cambian los edificios y las actitudes.

No entendemos todavía cómo las poderosas secciones sindicales del SNTE han permitido que malmodeen en el hospital a sus representados, activos o jubilados, pero ya debieron unirse para acabar con esa pudrición.

Los profesores Alfonso Herrera y Efrén Estrada, los nuevos dirigentes de las secciones XII y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben aliarse para exigir que a los maestros se les mejore la atención o que les regresen sus cuotas.

Algunos mentores que sufragaron en las dos elecciones recientes aseguran que le pidieron a Herrera y Estrada que vuelvan la cara a la clínica “Santiago Ramón y Cajal” y que profundicen en las calamidades que viven todos los días sus agremiados.

Obvio, y si defienden a los de su base, que se echen a cuestas la defensa de los demás burócratas, que de alguna manera forman parte de su familia, es decir, al final la afectación alcanza algún día a alguien de su familia, pero su sindicato no tiene la fuerza para exigir.

Nosotros aprovecharíamos para suplicarle a los nuevos líderes sindicales que defiendan a su gente y que, a la vez, hagan algo para recuperar la confianza que antes significaban en la sociedad.

Recordemos que maestros y sacerdotes eran los líderes naturales y morales de cualquier pueblo o ciudad. La gente acudía en automático a ellos por un consejo para atender tal o cual problema, pero eso ya pasó, ya quedó atrás.

Ojalá y se propusieran recobrar aquella devoción que les tenía la gente, aquella entrega, aquella confianza y respeto a ciegas con la que invariablemente acudían a ellos, porque además a la sociedad le hacen falta sus consejos.

Aunque en los últimos tiempos se han volcado pero en contra de la sociedad. Echándose a todo mundo en contra al abandonar las aulas, bloquear calles y edificios, pero sobre todo por dejar a los alumnos al garete de manera frecuente. Eso -seguramente lo saben- ha molestado mucho a los padres de familia que de pronto, ojalá lo hayan notado, dejaron de creer en ellos.

Mucho muy lamentable la revelación de Carlos Loret de Mola sobre el “hackeo” a los archivos digitales de la Secretaría de la Defensa Nacional. La seguridad de los mexicanos quedó en manos desconocidas.

Se trata, ya se aclaró, de más de seis “terabytes”, que es un mundo de información. Casi la historia completa de la humanidad en documentos 4K, en los que se exhiben muchas irregularidades del actual gobierno y hasta de nosotros, los gobernados.

Un día después de la revelación de Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en la mañanera música de Chico Ché, para preguntar “quién pompó”, creyendo que se trataba de la filtración solo de algún dato perdido.

Pero… oh, sorpresa, están trascendiendo infinidad de temas sobre los archivos de la Sedena en los que se confirma el grado de penetración de la delincuencia a la Presidencia de México.

Además de la revelación de muchos datos importantes en los que están envueltos los integrantes del primer círculo del poder en nuestro país. O sea, no es cualquier “filtración”, es una intromisión total en lo archivos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde existe un informe detallado de usted, de mí, de nuestros vecinos, de nuestros amigos y hasta de mi bisabuelo, que yo ni conocí, para acabar pronto, pero eso nos habla de la gravedad de la penetración hasta los archivos que tan celosamente se guardaban en la Secretaría de la Defensa Nacional.

No estaría mal, de ninguna manera estaría mal que el futbolista Jurgen Damm aspire a la Presidencia de México. Es un muchacho sano, honrado, trabajador y sencillo que sería un buen jefe de la nación.

Sorprendió a medio mundo la aparición ayer de un mensaje en el que Damm asegura hablar tres idiomas y estar muy cerca del cuarto, el francés, de modo que sería el primer políglota en la Presidencia de México.

Se apunta Damm para ganar la Presidencia de México para el período 2030-2036 y, como les digo, me gusta su aspiración, es auténtica, original y respetable, por qué no pudiera ser jefe de la nación, si hay la seguridad de que daría un poquito más que otros.

“México -dice Jurgen- necesita gente capaz, preparada pero sobre todo honesta para guiar al país a su máximo potencial. Déjenme levantar la 14 con la Gran ave y jugar 5 años más (apenas tengo 29) para después mandar hermosos centros desde palacio nacional…”.

Y no lo dijo Jurgen, lo decimos nosotros, es un excelente futbolista, que sobresale del montón, puesto que mucho tiempo fue el extremo derecho más rápido del mundo, por lo que no pocos lo veían como corredor en el futbol americano, pero Damm nunca oyó las ofertas.

Muchos no dan crédito a las pretensiones de Jurgen, pues “la política es otra cosa…”, aunque… otros, verdaderos papanatas, por decirlo de alguna forma, que hasta malos fueron para robar, pues dejaron huellas por todos lados han llegado a gobernadores (Cuauhtémoc Blanco) y hasta a presidentes, sin ofender claro.

El anuncio que hizo el Gobierno Federal sobre las medidas que se aplicarán para frenar la inflación en el país no deja de ser un conjunto de buenas intenciones, respaldado por distintos grupos empresariales que ofrecieron su colaboración para lograr un objetivo que de manera inicial se puede considerar sumamente difícil de alcanzar, no por pesimismo, sino por todos los factores que inciden en esta situación y que no necesariamente dependen de las acciones gubernamentales, ya que hay circunstancias de carácter internacional que afectan estos índices no solamente en México, sino en todo el mundo, las cuales difícilmente podrá controlar el gobierno de una nación, incluso ni los de varios países, ante la complejidad de la situación económica que se vive actualmente.

No hay duda que el objetivo de tales medidas es atenuar el constante incremento en los precios tanto de productos de la canasta básica como los de consumo generalizado, para que la población con menos recursos económicos y la que tiene un poco más se vea beneficiada.

Sin embargo, aunque se trata de acciones que iniciaron en este año, hasta el momento han dado muy pocos resultados, como ya lo han señalado especialistas en todo el país, quienes no se muestran optimistas con el nuevo acuerdo que se anunció en días pasados, por lo cual solo queda esperar que se den algunos beneficios con estos acuerdos, aunque no reviertan una situación tan compleja como la que se vive actualmente…

Entre los documentos “hackeados” a la Sedena está uno en el que la inteligencia nacional considera probable la coronación de México en el mundial de Qatar.

No es vacilada, es en serio, así se explica un informe militar en el que se advierte al gobierno de la posibilidad de que los ratoncitos se traigan la copa y el desmadere que pudiesen ocasionar en los festejos.

La verdad, sin entrar en detalles, quien elaboró ese sesudo informe demostró no saber mucho de futbol, porque en las computadoras de Las Vegas, nuestra representación futbolística tiene 0.00000000000001 por ciento de posibilidades de llegar a la final y ganarla.

