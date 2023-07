Siete Días de Grilla

Xóchitl Gálvez hace dos semanas no era más que una senadora opositora, hoy, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, es una aspirante seria, formal y decidida a la Presidencia de México. El Financiero sostiene que va arriba del corcholatero.

El jefe de la nación la hizo no solo aspirante a la candidatura, sino un prospecto serio a la Presidencia de México. Le salió el chirrión por el palito, pues por tratar de acabarla terminó catapultándola hacia la candidatura.

Entonces le dijeron al jefe de la nación que no se acordara de Xóchitl, que no la mencionara nunca, pero el mandatario dale y duro todos los días, hasta que tuvo que aparecer el Instituto Nacional Electoral prohibiéndole que siguiera atacando a la panista por tratarse de injerencia en el proceso electoral de 2024.

López Obrador dijo el martes que el INE lo quiere “cepillar”, lo quiere callar y le prohíbe que vuelva a mencionar a la senadora.

Entonces, el miércoles aparecieron los aliados de Epigmenio Ibarra, su jauría de bots en sustitución del presidente López Obrador, pero… según la encuesta de El Financiero, mientras más la atacan, más la favorecen, y por más que le inventan fantasías, nomás no pegan, como no pega el corcholatero.

El jueves estuvo en esta entidad el presidente López Obrador, en San Juan del Río, un juego de sordos en el que el mandatario no vio ni escuchó a nadie, y menos dejó que hablara nadie.

La orden venía de muy lejos para que los guaruras presidenciales impidieran acercarse a nadie, ni a periodistas. Bueno, ni al nieto de Francisco Villa dejaron entrar al acto conmemorativo de su ejecución.

El mensaje llegó claro: El señor presidente no quiere hablar ni con la gente ni con los medios.

Nuestra respuesta: Nunca hemos pensado entrevistarlo, por nosotros no se preocupe. ¡Siga su camino..!

Nadie ha apagado el rumor del incidente ocurrido durante la ceremonia luctuosa de Villa, en la que Esteban Villegas le mostró una pistola propiedad del desaparecido general. López Obrador la tomó y se la entregó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien la hizo perdediza y nadie sabe a dónde fue a parar.

Quién sabe qué entendió el jefe de la nación cuando Esteban le mostró la pistola, pues ha de haber pensado que se la entregaban para que la destruyera el Ejército.

No nos consta, porque no estuvimos en el evento, y no estuvimos porque no quisimos, sino por que nadie nos invitó.

El caso es que para los más, el desplante impropio del presidente fue un agravio silencioso hacia el gobernador Esteban Villegas, pues al final nadie sabe nadie supo dónde quedó el revólver aquel que en el supuesto estuvo muchos años resguardado en Cuba, y lo que costó traerlo a sus orígenes.

Esta semana cruzamos dos veces el tramo Durango-Zacatecas ida y vuelta y, aunque no vimos una sola patrulla, pudimos salir bien librados a pesar de que en ambos casos pasamos hacia la medianoche.

El camino está tenebroso, ciertamente, pero lo transitamos sin mayor problema.

Ojalá que esta fuese la constante, que no nada más por tratarse de nosotros pudimos cruzar sin problema y que todo mundo pueda ir y venir sin dificultad.

Claro, de ninguna manera queremos negar los atracos sucedidos en el trayecto, pero en nuestro caso, incluso diría que llegamos hasta San Luis Potosí y cero problemas. Por el contrario, hay tanto punto para consumir las riquísimas tunas de la región que Dios quiera que todo mundo pueda tener nuestra experiencia.

Personeros de Gerardo Fernández Noroña sostienen que ya rebasó a Adán Augusto López, y que va por el liderato, aunque no revelan el origen de su hipótesis, el caso es que le echan porras al hablantín petista-corcholato. Cuestión de seguirle los pasos, no vaya a resultar cierto.

El tema atrae la atención de la fanaticada en virtud de que Adán Augusto es el mejor ubicado en la encuesta de El Financiero, cuyos números marcan a Xóchitl Gálvez arriba 5 puntos de Adán Augusto; 11 tantos por encima de Claudia Sheinbaum y 12 de Marcelo Ebrard.

Entonces, si Gerardo ya rebasó a Adán Augusto, va por Xóchitl, aunque ya en serio, nos parece una vacilada que no podemos dejar pasar, sin demeritar que antes que ninguno de los demás corcholatos, Fernández Noroña recorrió todo el país y se piensa que ahora está retomando compromisos con los seguidores que logró contactar desde antes de todo este sainete.

Fernández Noroña regresará a Durango el próximo 30 del mes y se reunirá con las multitudes petistas. Nomás con que no utilicen la magia del Photoshop, porque entonces sí que la fregamos.

El estudio del periódico El Financiero sugiere que Xóchitl va arriba debido a la reacción de las mujeres ante los ataques desalmados del presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe de la nación la regó, nunca debió mencionarla.

El caso es que con su insistencia misógina provocó la unidad femenil en torno a Xóchitl, especialmente después de que el mandatario se burló de ella al decir que “una vendedora de tamales y gelatinas de presidenta de México…”.

Xóchitl, recordemos, ni siquiera es candidata del Frente Unido por México, pero el jefe de la nación desató toda su ira y la de sus chairos contra la pobretona mujer que, de inmediato la colocó en posibilidad de triunfo no nada más en la interna del frente, sino en perspectiva hacia 2024.

No le perdonan las mujeres de México al presidente López Obrador haberse volcado con todo el poder en sus manos contra una indefensa senadora. Ahora, ese golpeteo creó y sigue fomentando el “Efecto Xóchitl” que sigue, sigue y sigue creciendo.

Todavía no entendemos en qué quedó el problema de amoríos de Adán Augusto López con Andrea Chávez, pues de entrada trajo la desaparición inexplicable de su “jefa de ayudantes”, pero no pocos vaticinaron la caída del tabasqueño, y eso no ha ocurrido.

El chisme, sin duda, es un gran lastre que de no retirarse perjudicará a la larga o a la corta al aspirante tabasqueño, y será muy amigo del presidente Andrés Manuel, pero ni eso lo salvará de la hoguera mediática.

Los excesos siempre son malos, y Andrea se mandó. No nada más presumió avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que se volvió loca: Pidió públicamente el control absoluto de la campaña de Adán Augusto y ordenó a gritos histéricos hacerse a un lado a otros responsables del cuarto de guerra.

Apareció la foto del avión en la que ella misma tomó a sus familiares que viajaban en la nave y el mundo se vino a pique. Entonces se cantó la caída de Adán Augusto, pero… de algo se está sosteniendo para seguir en la pelea, aunque… sin perspectivas favorables.

Se espera que los recientes cambios dentro del Municipio de Durango vuelvan al gobierno más ágil, esto mediante la creación de un megainstituto que concentrará las acciones de distintas áreas, como de la Juventud, Familia, Mujer, Desarrollo Humano, así como Promoción Turística y Fomento Económico.

Aunque este proceso se realizará de manera paulatina y será en los siguientes meses cuando se modifiquen los demás reglamentos para que se puedan hacer cambios y se tengan directores generales en cada una de estas áreas, se espera que todo marche acorde a lo planeado y no se pongan trabas.

Y es que volver al gobierno más ágil, para darle mejores resultados a la gente, es algo vital en estos tiempos, para organizar mejor algunas áreas en apoyo a todos los ciudadanos.

El megainstituto coordinará esfuerzos de una mejor manera en temas específicos, como salud mental, donde se dará atención a las adicciones, prevención del suicidio.

Tras los rumores y polémica de nuevos cambios cabe señalar que con esta acción no desaparecerá ningún director, ya que cada uno seguirá en sus áreas, solamente habrá directores generales, también se usarán las mismas instalaciones que se tienen actualmente, no se contratará más personal ni se reducirá el que se tiene actualmente.

Lo que sí se harán reacomodos de personal para que puedan pasar a trabajar en las áreas donde se requieran más empleados, como serían las Servicios Públicos o la de Obras Públicas, por lo que habrá que ver qué tal fluyen las cosas, que todos adopten esta nueva forma de trabajar, sin contratiempos y sin grillas, pues el objetivo general es y será el poder seguir brindando mejores servicios a los duranguenses.

Alguien debía decirle a Aeroméxico que se mida con sus tarifas o que se vaya a tiznar a su mauser, porque para el rumbo que llevan las cosas, en un par de meses costará lo mismo volar de Durango a la Ciudad de México que viajar a Europa.

La twitera Yola Díaz publica hoy su queja sobre el costo de volar de Ciudad de México a Durango: 8,407 pesos por un boleto de adulto, cuando en otras aerolíneas y tal vez en la misma Aeroméxico es posible viajar a cualquier parte de Europa con once mil pesos en clase turista.

Luego, eso lo saben las autoridades pero les vale, o por lo menos no hacen nada. Ofrecen tarifas desde 1,300 pesos viaje redondo, solo que, cuando usted habla para reservar uno de esos asientos, “ya se agotaron” y solamente quedan los más caros, los de casi 9 mil pesos.

Volar a esas tarifas resulta por de más prohibitivo para quienes tengan y más para quienes no tengan, pero con esas “promociones” resulta mil veces mejor viajar por tierra, antes que permitir que nos sigan metiendo la mano a los bolsillos.

Pediríamos a PROFECO siga de cerca el TAR y otras aerolíneas, pues a veces cumple y a veces no con sus itinerarios, y cuando hacen un trayecto se les pone y cancelan el regreso causando estragos a mucha gente y, nadie parece enterarse del caso.

Les presumimos que en la semana hicimos doble viaje por tierras zacatecanas y sanluisinas, pero no les dijimos que la autopista a San Luis Potosí tiene solamente dos casetas que cobran 45 y 50 pesos por grandes tramos recorridos. Nada que ver con el peaje que le roban a uno en nuestros caminos.

Y vaya que la autopista Zacatecas-San Luis Potosí se encuentra en inmejorables condiciones, debidamente señalizada y con cero baches u ondulaciones como las que adolece la súper Durango-Mazatlán.

Y eso que la Durango-Mazatlán tiene la caseta de cobro más cara no solo de México, sino tal vez del mundo, la de Coscomate, que cobra casi 500 pesos por cruce.

Total, el cuento es solamente un distractor para nuestros lectores, de ninguna manera pretende satanizar a la súper carretera, que no autopista, más cara del orbe.

Quién sabe si la fanaticada se trague el cuento del descenso en la mesa de Alacranes de Durango, pues estaba en la Liga de Expansión no por un favor de alguien, sino porque se ganó el lugar a rajatabla, con campeonatos.

Y para que los federativos vengan y de un plumazo manden al conjunto arácnido a la categoría inferior.

Las mafias futboleras en todo lo alto, puesto que Alacranes tenía todo para seguir buscando el ascenso a la primera división, que es un decir, puesto que por otra mafiosa decisión se acabaron los ascensos y descensos, con lo que se olvidó la competencia, pues no importa perder todos los partidos, no descenderán, y tampoco importa ganar, pues no se gana nada.

No entendemos cómo de un plumazo le arrebataron el lugar que había ganado con méritos propios, y menos le entendemos a eso de que “regresará a la Liga de Expansión para el siguiente torneo…”.

Todavía no ha transcurrido una semana desde que inició la feria y las quejas por distintas situaciones que se han detectado en las instalaciones se han mutliplicado y han ocasionado polémica entre la población.

Lo cual, al margen de que las autoridades puedan comprobar que en efecto hubo anomalías y sancionar a los responsables, refleja tanto el uso de las redes sociales por parte de la población para hacer señalamientos, denuncias y críticas, como también que después del tiempo que transcurrió sin que se realizaran estos festejos debido a la pandemia, las personas que asisten al recinto ferial para divertirse, también ponen más atención en detalles que tal vez anteriormente pasaban inadvertidos.

Situación que sin duda le dará más trabajo a las autoridades encargadas de revisar todos los temas en ese lugar, aunque también habrá más críticas, que finalmente tendrán que llevar a una mayor revisión en aspectos de sanidad y seguridad, pero también a que los propietarios de los establecimientos y las personas que acuden a estos festejos tengan una mayor precaución con lo que hacen, porque muchos ojos, o más bien teléfonos, los vigilan.

