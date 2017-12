“Siete días de Grilla”

Si hoy fueran las elecciones, las ganaría y de calle Andrés Manuel López Obrador, le seguiría Ricardo Anaya, y en tercer lugar quedaría el candidato del PRI José Antonio Meade.

Aun cuando existe la posibilidad de que aparezcan uno o dos candidatos independientes, los que resultaran, la pelea en serio por la Presidencia de México se advierte entre los aspirantes de Morena, PAN y PRI.

La distancia entre López Obrador y sus dos principales adversarios, Anaya y Meade, se estima entre 7 y 9 puntos que, según los expertos, le daría al tabasqueño para sostenerse en el primer lugar y asegurar la primera magistratura.

Aunque los “jilgueros oficiosos” perciben “el crecimiento innegable del aspirante del PRI, Meade…”, en los hechos el Partido Revolucionario Insititucional va dando tumbos, y por el contrario, cada vez se topa con muros más gruesos.

La imborrable estela de raterías de “cuadros distinguidos del PRI…” y la incesante aparición de más ladronadas, como “La Estafa Maestra” y la triangulación de dinero federal para el PRI por la que hay dos o tres detenidos ya, entre ellos un alto directivo tricolor, están construyendo el peor escenario para el tri a seis meses de las votaciones.

Suponían los priistas que al escoger “a su mejor pospecto…”, sería cosa de tiempo para ir midiendo su crecimiento y el acercamiento hacia el líder de la contienda, pero… no se observa por ninguna parte el tal crecimiento, por el contrario, parece cada vez más proclive a perder lo que ya tiene que a conseguir algún avance.

Meade arrancó su campaña en Chiapas, pero… todavía no se hacían las cuentas del gentío que arrastró el gran mitin, cuando empezó a circular en redes sociales el cobro de los “acarreados”, quienes aseguran que no les pagaron lo que les ofrecieron por ir a aplaudir.

El martes pasado REFORMA publicó que los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz se prestaron para “lavar” dinero federal y entregarlo al PRI. Aseguró el diario capitalino que estaban detectados 250 millones de pesos, pero… antes de terminar la semana se añadió que en la triangulación del dinero federal a los estados con elecciones participaron otros, Durango entre ellos, y dejaron abierta la posibilidad de que el dinero sea mucho más que los 250 millones mencionados.

——————————————

La triangulación del dinero federal al PRI, vía los estados de la República, sacudió y feo toda la estructura priista. Meade y Clavillazo intentaron negarlo, pero REFORMA respondió con más información y la policía detuvo al principal operador del saqueo.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general del CEN del PRI, además brazo derecho de Manlio Fabio Beltrones y amigo de Meade, fue detenido el miércoles en Chihuahua como responsable principal de la triangulación.

Todo, según la confesión de Gutiérrez, se hizo con la complacencia, autorización y ejecución del propio exgobernador sonorense, Beltrones.

Manlio Fabio quiso desmarcarse del espinoso asunto, pues veía: “Una ilegalidad en el debido proceso contra Gutiérrez…”, aunque nunca negó, ni siquiera intentó negar lo que bien puede ser su muerte política, si no es que hasta va a parar a la cárcel.

Ayer por la tarde circuló también en redes el borrego de la detención de Beltrones, aun cuando por la noche se negó, pero… de ninguna manera podrá librarse de la responsabilidad.

No se sabe cuánto “triangularon”, pero inicialmente se habla de 250 millones, aunque pudieran ser miles de millones de pesos, y lo más lamentable, que la “triangulación” fue autorizada por Meade o de menos, no fue impedida, como era su obligación.

——————————————

No están ustedes para saberlo, ni nosotros para inventarlo, pero mientras lamentábamos la detención en Chihuahua de Alejandro Gutiérrez, en Veracruz se capturó al exsecretario de Salud de Javier Duarte.

O sea, por donde se agarre al chayote, por ahí espina.

Y, al tiempo, empezó a hablarse de algún plan presidencial para tratar de componer un poquito las cosas o de perdido ver qué se puede recuperar de lo perdido.

Los mexicanos están hasta la madre de las ladronadas obsequiadas por “distinguidos cuadros priistas”. No quieren saber más de raterías, y por eso no votarán por el PRI.

La única posibilidad que tiene Enrique Peña Nieto de hacer algo por su partido es empezando a llamar a cuentas a los rateros, que son muchos, y si lo hace, quizá el pueblo vería otra realidad y cambiaría la dirección de su voto, pero solo hasta ver otra situación, no antes.

Es que -dicen algunos- “La Estafa Maestra” y la “triangulación” del dinero federal a los estados solamente pudo trascender desde el interior del mismo Gobierno Federal, y no de otras instancias.

Aunque… como la Chimoltrufia, decimos una cosa y nos desdecimos, pues cómo entender que a Rubén Moreira lo encuentren con capacidad para atender la secretaría de acción electoral del CEN del PRI, premio como más ratero, o cómo.

——————————————

Los duranguenses entienden ya por qué Óscar Erasmo Návar se ha emperrado en mantenerse al frente de la Universidad Juárez. Nada más eso faltaba, que nuestra casa de estudios también estuviera en la pueril “Estafa Maestra”.

Una institución educativa de tanto prestigio (?) como la nuestra, reducida a simple “lavadero” de dinero, limpio o sucio, pero que se prestó para que el Gobierno Federal extrajera de sus propias arcas muchos millones de pesos.

No dudamos que hayan recibido su correspondiente “moche”, pero ahora que se aclara que sí participó en ese enjuague tan apestoso, que se diga quiénes recibieron ese dinero y qué hicieron con él.

Claro, son nuestros nervios los que nos mueven a pensar en que sí se habrá de aclarar un día quiénes se echaron a la bolsa algunos o muchos millones de pesos para simular convenios con tal de recibir grandes sumas de dinero y regresarlo ya “lavado” a manos aún desconocidas.

Se trata de la más grande afrenta sufrida por la UJED en todos los tiempos, en la que alguna mente enferma o podrida por la ambición metió a la casa de estudios al pobre papel de “lavadero”, pero que tuvo la complicidad del rector y toda su camarilla, ¿o de alguien más?

——————————————

Nada nos dice que haya cancelado la Ley de Seguridad Interior el presidente Enrique Peña Nieto, pero que la haya dejado en manos de la Corte anima a muchos que duda el presidente.

Los mexicanos en su conjunto y no se diga la comunidad internacional han pedido al presidente Peña que la cancele y, quizá por eso, la envió al Senado de la República que por ahora volverá a tener la representación real de los mexicanos, a ver si los defiende.

Es que la referida ley se presta mucho a la confusión, no pocos creen que es el adelanto a la sofocación de protestas que puedan darse tras la elección de julio próximo.

El propio presidente Peña Nieto explica el día de la promulgación de la controvesial ley, que será el alto curepo colegiado nacional el que decida la suerte de esa norma, y hubo de enviarla a la Corte para que al final sea la instancia que decida si procede, si es legal y si no se contrapone a nuestra Carta Magna.

——————————————

Los periódicos del Grupo Reforma sorprendieron a la fanaticada el martes al publicar que la Secretaría de Hacienda “trianguló” cientos de millones de pesos al CEN del PRI con un procedimiento parecido a “La Estafa Maestra”.

Hacienda los envió al gobierno del priista Cesar Duarte, de Chihuahua, así como a otros estados, y la instancia estatal fingió comprar y repartirlos a diversos “proveedores”, para entregarlos limpiamente, o ya “lavados” al CEN tricolor.

Obvio, el madrazo pega en la pura frente de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la Presidencia de México, toda vez que los dineros pasaron primero por su mano, o de menos supo de lo que se trataba y no hizo nada para impedirlo.

Un día después de la escandalosa publicación, tanto Meade como “Clavillazo” Ochoa Reza negaron cualquier posibilidad de que haya sucedido la tal “triangulación”, aseguraron que era uno de los muchos ataques que sufrirá el PRI en su camino al triunfo en 2018.

Incluso, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo en su cuenta de Twitter que no tenía elementos para culpar al PRI de lo relatado por los diarios de Reforma, pero…

El PRI parecía salvar el escollo agarrándose precisamente del tweet de Corral, cuando… tómala, las policías estatal y federal atraparon en Chihuahua a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, considerado el principal operador financiero de Manlio Fabio Beltrones a su paso por la presidencia del CEN del PRI.

Los mariachis callaron, y de qué forma, pues nadie volvió a abrir la boca para tocar el tema, dado que Alejandro fue secretario general del PRI cuando el sonorense era el dirigente nacional, y en el supuesto fue el orquestador de la operación por la que se “lavó” el dinero federal, que como por arte de magia pasó a ser dinero estatal absolutamente limpiecito.

Empero, alguien falló, pues dejó tales evidencias que para los investigadores fue sencillo aclararlo todo, y eso que los operadores habían advertido que hicieron una tarea altamente higiénica, sujeta incluso a cualquier auditoría.

——————————————

Ojalá que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana explique a los ciudadanos por qué insiste en que le entreguen los 270 millones de pesos que recibió el año pasado, si este año no tuvo elección, por un lado, y el siguiente corre por cuenta del INE.

Sirva la discusión que se hace en este momento para precisar los gastos del IEPC, que por nada del mundo se justifican, sobre todo si no tienen que atender alguna elección.

Es mucho el dinero que gasta el IEPC nada más por andarse “faroleando”. Si no tienen trabajo, que cierren y regresen cuando tengan alguna elección, y no que tengamos que estar sufragando esos dinerales que bien pueden servir para atender otras necesidades reales.

——————————————

Está científicamente comprobado que tres diputados locales sí pidieron, aunque en otra instancia, su notaría para cuando termine la actual legislatura.

Tendrán nuestro voto en próximas iniciativas siempre y cuando nos aseguren la correspondiente notaría, dicen que dijeron los tres susodichos.

Sin embargo, la petición la hicieron en otro lado, pues las notarías las autoriza el gobernador, y no otro poder, y la atenta súplica la plantearon en el seno de la misma instancia legislativa.

No tengo ninguna petición expresa de ninguno de los diputados, pero si algún día llega a mi despacho, me remitiré a la norma y a revisar la regla para la expedición de alguna patente, toda vez que los aspirantes a una notaría, antes de tener el permiso deben cumplir con una serie de requisitos del Colegio de Notarios de Durango, independientemente de lo que opine el gobernador, dijo al respecto el doctor José Rosas Aispuro Torres.

——————————————

Sabrán amigos que murió antier el Lic. Ignacio Ibarra Pérez, mejor conocido en los barrios bajos de la política de Durango como “El Caliente”, que mucho le dio al gobierno y al PRI.

Lo que no saben es que del gobierno nadie se acordó de Ibarra Pérez, salvo uno que otro verdadero amigo de Nacho, pero de ahí en más, la familia tricolor que tanto defendió El Caliente, ni se dio por enterada.

Así es la vida de ingrata. Luego, como dice la canción: El que muere ya no es nada, y de poco le sirve un puño de tierra, que luego ni eso le tiraron.

——————————————

A diferencia de otros años, cuando la cercanía de las celebraciones tradicionales como la Navidad y el Año Nuevo marcaba una especie de tregua en los temas políticos y decisiones gubernamentales, en este 2017 se presenta un panorama un tanto distinto.

Esto porque los aspirantes a la Presidencia de la República aparecen constantemente en los distintos medios de comunicación en lo que desde ahora parece una desesperación por posicionarse en el ánimo de la gente con miras a las elecciones del año entrante en algunos casos, y en otros por fortalecer los datos estadísticos que les favorecen, sin importar que se trate de una temporada en la cual se hace un alto en las actividades cotidianas para favorecer la convivencia familiar.

Sin embargo, esto parece no preocuparles a los precandidatos, como tampoco esta temporada ha sido obstáculo para que surjan nuevos escándalos que desprestigian todavía más a una clase política que cada vez es más cuestionada y rechazada por la población en general, como es la vinculación de varios exgobernadores en la triangulación de recursos públicos para canalizarlos a las campañas de su partido.

Claro, hablamos del PRI, que nuevamente y para no perder lo que ya se ha hecho una costumbre, está de nuevo en el ojo del huracán, al igual que el anterior titular de la Secretaría de Hacienda, e incluso el precandidato tricolor a la Presidencia de la República, quienes también se ven afectados ya por esta situación, aunque es difícil en estos momentos definir si habrá consecuencias para quienes estén involucrados en posibles irregularidades.

Sin embargo, no hay duda de que tanto en las precampañas como los escándalos que involucran a la clase política ya no existe tregua ni siquiera por esta temporada, por lo cual no es de dudar que estas noticias incluso formen parte de las conversaciones en las cenas familiares en este domingo 24 de diciembre, pues cuando parece que se ha visto todo, nuestros políticos nos demuestran que no es así y nos asombran de nuevo, aunque sea en forma negativa.

——————————————

Los que andan muy contentos en estas fechas son los diputados del Congreso, pues luego de la clausura del período ordinario de sesiones se externaron satisfechos por el trabajo legislativo que se realizó desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre de este año, que incluyó la presentación de 85 iniciativas de ley, la promulgación de 7 nuevas leyes, la publicación de 163 decretos, aunque se deja pendiente un tema muy importante, como es la designación del Fiscal Anticorrupción.

De acuerdo a algunos legisladores se mantuvo un intenso trabajo tanto al interior de las comisiones como ante el pleno, pues se abordaron muchos asuntos durante este lapso, además de las iniciativas, decretos y nuevas leyes aprobadas también se presentaron puntos de acuerdo y pronunciamientos, se analizaron iniciativas que se tenían pendientes incluso de la legislatura anterior.

Antes de que concluyera este período ordinario de sesiones también se revisaron y aprobaron 39 leyes de ingresos de los municipios, además de la ley de egresos del gobierno estatal, todas correspondientes al 2018, además de otros temas que implicaron un intenso trabajo para los diputados locales.

Pero no todo puede ser tan perfecto, pues uno de los grandes temas que se dejan pendientes es la designación del Fiscal Anticorrupción, pues aunque se creó el Sistema Local Anticorrupción, el cual cuenta ya con leyes y una estructura para atender este tema, aún falta definir a la cabeza de esta tarea.

Además del concienzudo análisis de si se aprobaban o no un aumento de sueldo, aunque algunos diputados se mostraron en contra y otros a favor, finalmente este incremento tuvo luz verde para aplicarse el siguiente año, por lo que además de su jugoso aguinaldo decembrino de 100 mil pesos, más salario y prestaciones no cabe duda que nuestros representantes pasarán una de las mejores navidades.

——————————————

Trabajadores de la Secretaría de Salud podrán disfrutar la Nochebuena contentos, porque ya se les pagaron las prestaciones correspondientes por fin de año y también se les entregaron los vales de despensa, lo que también es un apoyo importante en su economía.

Algo que se temía no se fuera a concretar hasta que se aceptó el nombramiento de la nueva secretaria general del SNTSA, Miriam Vargas.

Sin embargo en la cuestión de desabasto de medicamentos hasta este mes no se ha podido resolver, pero no solo en la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el IMSS han sido señaladas igualmente por no brindar el medicamento a los pacientes, incluso muchas de esas quejas llegaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues no se está garantizando el derecho a la salud.

——————————————

En el tema de la evaluación educativa, que culminó el tercer fin de semana de diciembre, el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, aseguró que Durango fue de las entidades destacadas en realizar este ejercicio, ya que se tuvo una meta superior al 96 por ciento de asistencia de maestros, donde se evaluaría un total de 3 mil 300 docentes.

Aunque acudió la mayoría, algunos aún se muestran inconformes y accedieron a presentar la tan famosa evaluación no por convicción propia, sino por temor a que su salario les sea retenido como ha ocurrido con algunos “rebeldes” quienes llevan cerca de dos años sin percibir un sueldo, otros están buscando ampararse, si no lo cree basta con preguntarle a la dirigente de Mujer, Pueblo Magisterio de la CNTE, Bertha Alicia Reséndiz Aragón, quien pese a hacer plantones y bloqueos junto a sus compañeros siguen sin obtener respuesta de las autoridades.