“Siete días de Grilla”

El gobernador José Rosas Aispuro ha reactivado esta semana el proyecto del tren a Mazatlán, del que existe un notable avance en la obra civil y que ocuparía un presupuesto mucho menor, tres mil millones de dólares.

El mandatario estatal está sentando, por decirlo de alguna manera, las bases concretas de lo que puede ser el gran detonante en las comunicaciones terrestres de la entidad, el tren al Pacífico.

El Tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC) contempla el establecimientos de ocho parques industriales en el norte del país, que requerirían la movilización de enormes cantidades de mercancías provenientes de otras latitudes, especialmente de Asia.

Justo en esa realidad es donde ha retomado viejos aires la necesidad del ferrocarril al Pacífico y por lo que es obligado subrayar que la obra civil tiene un gran adelanto. No se partiría de ceros… requeriría de un complemento o una actualización que resultaría mucho más económica, lo importante.

Ojalá que, de proceder el proyecto, el propio gobernador Aispuro se erija en el cuidador de los dineros públicos y evite las porquerías que se hicieron durante la construcción de la súper carretera Durango-Mazatlán.

La súper carretera, que no autopista, es una soberana porquería porque los presidentes en turno, Felipe Calderón y Vicente Fox, más Enrique Peña Nieto, permitieron que una caterva de forajidos (los entenados de Fox, sobre todo, pero también amigos y cuates y cuatitas de los otros metieron su mano a la bolsa de los dineros de la obra) se robaron lo que pudieron y al final entregaron una serie de porquerías como carretera de cuota.

Hicieron lo que en su momento llamaron “El portento de la ingeniería mexicana…”, pero que otros luego corrigieron: “Es el portento de la corrupción en México…”, y nosotros, para no meterle más sal a la herida, nos quedamos con esa gran realidad, desde luego, por eso las calamidades que se viven todos los días y a todas horas en ese camino.

La posibilidad de que la siguiente gubernatura de Durango sea por dos años, desde luego no desanima a los suspirantes, por el contrario, no quitan el dedo del renglón a pesar del corto espacio de gobierno.

Hay quienes le hacen el “fuchi” a una administración de dos años, pero es mejor que nada y ya se están formando, a saber: Hugo Rosales Badillo, Francisco Javier Castrellón Garza, Esteban Villegas Villarreal, Adrián Alanís Quiñones, José Ramón Enríquez y Margarita Valdez. Si existe algún otro con posibilidades, por favor súmenlo a la lista.

Algunos no quieren a Rosales Badillo por distintas razones, y creen que por las mismas no debía encabezar ninguna lista posible, pero… Hugo es el único abierto a esa posibilidad y no lo esconde, por el contrario, lo trae a colación cada vez que tiene oportunidad, mientras otros creen que agazapándose pudiesen avanzar un poquito más.

Rosales Badillo la regó en la semana al bajarse de la elección federal y poner a su hermano Humberto. Ya lo dijimos, a la gente no le gustan esos arranques de prepotencia, pero cada quién…

El caso es que viene una semana importante para partidos y aspirantes en la que tendrán que inscribirse ante la autoridad todos aquellos que pretenden hueso y veremos por fin quiénes sí y quiénes no alcanzaron nada, en el entendido de que una diputación, local o federal, será el salvoconducto para llegar a la candidatura estatal, de otra forma, sin la curul, no alcanzarán ni reintegro.

No sabemos si agradecer o lamentar que el tío Joe Biden haya dispuesto enviarnos algo así como tres millones de vacunas Astra Zeneca, justo en el momento en que se discute la eficiencia del biológico creado en el Reino Unido.

Y no sabemos por qué siguen apareciendo secuelas de personas, algunas ya muertas, por supuestos efectos secundarios de la vacuna Astra Zeneca.

Reconocer lo que dijo el creador de la vacuna Sputnik V, Alexánder Guíntsburg, que en la construcción de las vacunas contra el coronavirus participaron todos los laboratorios y unos aportaron una cosa, otros otra y así, de tal forma que todas están elaboradas con los mismos elementos inmunizantes, son muy pocas las diferencias entre unas y otras.

Nosotros nos quedamos con la idea de ese científico. Seguimos creyendo en Astra Zeneca como creemos en las demás vacunas, pero no sudamos por calenturas ajenas. No somos candidatos a vacunación y no tenemos por qué estar sufriendo por problemas que no nos corresponden.

Aparte, hay que tomar en cuenta que aun suponiendo las secuelas dejadas por la vacuna, sería necesario comparar los casos adversos con la eficiencia mostrada en los millones de personas protegidas con esa marca.

La supuesta protección y vigilancia sobre la vacuna contra el coronavirus en Durango se estrella en las debilidades del sistema o en lo escurridizo de la gente, pero muchos aseguran haber ido a tal municipio a vacunarse.

Lento que es uno en el pensar, pero en realidad no sabríamos qué explicar sobre nuestra residencia en cualquier municipio del interior a las diez o quince personas que vigilan la inmunización.

No obstante, hay mucha gente conocida, y otra no tanto, que asegura que sin problemas se fueron a vacunar a Guadalupe Victoria, a El Salto, a Vicente Guerrero, etc., etc…

Repetimos, no sabríamos cómo explicar que vivimos en El Salto, o en Nuevo Ideal, pues en realidad todos nos conocemos, y no sería cosa sencilla llegar a Santiago Papasquiaro y decir que somos de ahí, como aseguran algunos que han procedido para obtener su vacuna.

O sea, la mentada vigilancia a cargo de personal de la SEDENA es puro cuento como cuento puro resulta el plan federal para aplicar las pocas vacunas que siguen llegando al país, que en el supuesto ya ha inmunizado a 4 millones de mexicanos, pero somos 126 millones, de modo que todavía faltan algunas en las que se irán varios años antes de que alcancemos el biológico.

Sí, los problemas del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como él lo adelantó, nacieron en la compraventa de un departamento en Santa Fe, Ciudad de México.

Ayer, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda explicó en la sección instructora de la Cámara de Diputados cómo y dónde está la sospecha.

Es que la operación fue hecha con dineros provenientes de empresas fachada o inexistentes más bien ligadas a cárteles criminales, es decir, sospechan de que el gobernador “lavó” dineros de procedencia ilícita, y que eso mismo le detectaron en otras operaciones realizadas en la compra de muchos bienes inmuebles propios y de sus más cercanos colaboradores y ni se diga familiares.

O sea que, García Cabeza de Vaca tiene que ir preparando una buena defensa para echar abajo los argumentos de la UIF, de lo contrario está echada su suerte encima de la oposición de la Alianza Federalista que, como también marcamos, no precisamente termina de tener unidad a su interior, para desgracia del mandatario tamaulipeco.

Ojalá que la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana concibieran una regla mínima para los aspirantes a diputados en la que se les obligue a cumplir, lo mínimo y, si no, echarlos pronto.

Suponen los que saben que un legislador, federal o local, se compromete a servir a los electores que en un momento dado votan por su candidatura, pero… en la estricta realidad, ya en la curul, se olvidan de todo, hasta de acudir a las sesiones.

Y como saben que no habrá consecuencia ninguna a su inacción o su irresponsabilidad, la mayoría de los diputados se la pasan vegetando durante tres años y dilapidando los dineros públicos. Eso es lo que encabrona.

Entonces, aunque parezca jalado de los pelos, las autoridades de la materia debían armar un librito en el que se precise cuánto y hasta dónde tienen que hacer en sus primeros meses o años de “trabajo legislativo”.

Y lo que son las cosas, que una vez que entienden los señores legisladores que el fuero les da hasta para desairar a los electores, se olvidan de ellos y les cierran las puertas. Si alguna vez atendieron en su oficina a uno de esos “molestos pediches”, no lo vuelven a recibir ni por descuido.

Sobra suponer que esa clase de “representantes populares” no nos sirven, no le sirven a la gente, y nada pasa si se van por donde llegaron, ¿o no?

Y mientras la autoridad hace su parte, los ciudadanos hagamos la nuestra. Revisemos y valoremos debidamente la trayectoria de cada uno de los aspirantes y decidamos si merece representarnos.

Ya basta que sigamos eligiendo buenos para nada que nada más van a las cámaras a hacer curriculum y así tener cara de presentarse a la siguiente elección precisamente con ese nuevo renglón.

Ojalá que a los electores se nos quite lo tonto, por decirlo de la mejor manera para no ofender a nadie, y que a la hora de votar llevemos ya un informe preciso sobre los merecimientos de cada prospecto y que, al final, votemos por él en función de su trabajo realizado y no de sus planes maravillosos que siempre se pierden en la realidad.

Obvio, desde luego que si por el trabajo realizado habrá de apoyarse o quitarse el apoyo a alguien, la realidad sería distinta para los candidatos de siempre, ya chole, como dijo AMLO.

Un partido político sigue presentando resistencias a someterse a la iniciativa 3 de 3, según el Instituto Duranguense de Acceso a la Información, pero… que nos digan cuál es el que se niega para no votar por sus candidatos.

Es que en la advertencia de la comisionada del IDAIP, Luz María Mariscal, da la información a medias o mocha que en un momento dado pudiese prestarse a la complicidad.

Sobra explicar por qué razones el partido de marras, que no nos precisan cuál, se niega a la iniciativa. Para no rendir cuentas y luego salir con que “ya eran ricos de nación…”.

Aparte, la regla es la regla y debe aplicarse. Partido que no se sume a la iniciativa, que no se le permita participar en el proceso, tan simple como eso.

La estrepitosa caída de Facebook, Whatsapp e Instagram enloqueció a medio mundo ayer por la mañana como muestra de la dependencia del ser humano por las redes sociales y que cada vez alcanza condiciones de alarma.

Vimos a muchos muchachos llegar casi a la locura al no tener manera de comunicarse con alguien. Muchos hasta destruyeron sus aparatos, según recuentos en el mundo, pues creyeron que estaba fallando su teléfono.

Y es que en infinidad de casos se estaban tratando temas de salud urgentes y en no pocos se cerraban diferentes acuerdos económicos de bastante importancia.

La realidad, sin embargo, es así. Los seres humanos pronto nos acostumbramos a esas vías de comunicación y luego no sabemos cómo actuar cuando hay problemas como el de ayer por la mañana.

Y, según relatos de los medios de comunicación en el mundo, la situación se repitió una y otra vez en todo el orbe, seña inequívoca de que todos estamos fallando, sobre todo porque no tenemos un plan “B” a la hora de estas contingencias, pues en los hechos no hay forma de establecer ese mentado plan “B”.

Ya dijimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene buena parte de razón en su reacción contra los jueces federales, que vuelven a darle para atrás en su reforma eléctrica, pero a ese pesar, el jefe de la nación se expone a actuar como pendenciero.

Ya se lo dijeron, nosotros también se lo dijimos, que los jueces pertenecen a un poder absolutamente autónomo al que encabeza AMLO y que por eso debe respetar los fallos que emitan, gústele que no.

Y en el caso, no nada más no los está respetando, sino que amenaza con castigarlos, ¿o no es eso lo que pretende en sus advertencias?

Cierto, muchos de los jueces federales acostumbraron la impartición de la justicia al poderoso caballero don dinero, de eso ya nadie tiene duda, pero la triste realidad precisa que el jefe de la nación debe concentrarse en el presente y no distraerse en el pasado. Le será casi imposible aclarar dónde hubo cochupos y dónde no.

Tiene que concentrarse en el presente para avanzar en terrenos más firmes, no pantanosos como los que está pisando. Además, él mismo dijo antes de asumir la primera magistratura que no se distraería en el pasado para no perder tiempo que luego tal vez no podría recuperar.

Oiga usted, qué bonito desmadre vial está ocasionando la obra del puente del bulevar Francisco Villa. Constructores y autoridades viales debieron evitar lo que ya se tiene, pero ni siquiera se han enterado de lo que sucede.

Han ocurrido distintos incidentes menores, pero no está exento el punto de registrar un problema mayor, con consecuencias desastrosas que no nos gustaría narrar.

Y es que, se trata del bulevar de más circulación en la ciudad, por tanto cualquier afectación menor repercute en grandes dificultades para la vialidad, precisamente lo que está pasando.

No es cosa del otro mundo el meter orden en la circulación, el problema es que en la apariencia no le interesa a ninguna autoridad o por lo menos no se ha percatado de las dificultades agravadas a lo bestia con los estilos gandallas de los conductores del servicio público y tampoco hay alguien que los meta en cintura.

En pláticas banqueteras, esas que se acompañan de un buen taco, nos vamos enterando de la efectividad de la Policía Ambiental, la recién instaurada corporación de vigilancia de áreas verdes del municipio de la capital. Son tan efectivos que han sacado a varios taqueros de invadir los espacios verdes de la ciudad.

Lo que nos cuestionamos es la definición de “área verde” que tienen nuestras autoridades capitalinas, pues el taquero con el que conversamos estaba ubicado a un costado de una larga franja de tierra, pasto seco y uno que otro pino opaco en el bulevar Francisco Villa, por los rumbos de la Ciudad Industrial.

No es de sorprendernos que los “poliambientales” encuentren pretextos de sobra para multar por poner sillas y mesas en áreas verdes si van con el librito en la mano haciendo su trabajo. Y es que según el mapa a Durango le sobran áreas verdes en cada fraccionamiento, pero que en la práctica no sean más que solares y lotes baldíos ya no es culpa de los nobles patrulleros ecológicos.

El Gobierno Municipal encabezado por Jorge Salum ha ido tratando de apoyar a la ciudadanía de muchas maneras, pero solo tratando, porque bien dice el refrán “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Durante esta pandemia en la que ya llevamos inmersos un año, han surgido muchos programas con la intención de “apoyar” al ciudadano duranguense, que tal vez al ponerlos dentro de una balanza vemos o notamos que son incompletos. Una triste despensita no va a dar de comer a una familia de 10 personas durante un mes.

Durante esta semana hemos visto programas de apoyo a guarderías, donde lo único que les dan son descuentos mínimos en licencias de funcionamiento, cuando simplemente y para quedar bien podrían condonar esas licencias.

También han pregonado un punto de entrega segura para las populares “nenis”, pero solo existe en un lugar a donde nadie quisiera ir, ya que la oficina de Fomento Económico no es un punto medio; podemos agregar a estas brillantes iniciativas los apoyos económicos donde pretenden que una familia pueda sobrevivir con solo 2 mil pesos.

Para no seguir regándola más en el Municipio deben dejar de tapar el sol con un dedo y dejar de pretender que esfuerzos mínimos son extraordinarios, cuando en realidad se debería pensar en las verdaderas necesidades del pueblo que gobiernan.

En semáforo amarillo la vida nocturna de la capital luce muy normal, como la que imperaba mucho antes de la contingencia.

Aunque algunos sectores siguen respetando las medidas sanitarias a cabalidad, como comercios, supermercados, restaurantes y oficinas, hay otros que tal parece que este semáforo epidemiológico les cayó como anillo al dedo para hacer y deshacer a su antojo.

Caso específico de los bares y salones de eventos, que de acuerdo con el anuncio oficial los primeros deben cerrar a las 12:00 de la noche, y los segundos operar al 50 por ciento de su capacidad y sin baile, pero tal parece que los Inspectores Municipales aplican esta disposición solo de dientes para afuera.

Parece que la extenuante labor de la “Brigada Covid” solo es contra los pequeños comerciantes y con fines recaudatorios pues en una semana llegan a sacar hasta 500 mil pesos de multas.

Pero no es lo mismo para las decenas de bares ubicados en Corredor Constitución, Corredor Guadiana y salida al Mezquital, donde se llegan la 1:00, 2:00 y 3:00 de la mañana y sigue la fiesta a todo dar, con música de dj’s o en vivo, a todo volumen y sin que las autoridades se lleguen a parar por el lugar.

Tal parece que las medidas solo aplican para los más fregados o los que tienen menos influencias, las multas solo van para tienditas, estéticas, tiendas de ropa, algunos bares y salones de eventos solo cierran las puertas para despistar, pero en el interior está repleto de gente, que sigue consumiendo por varias horas más, tomando cerveza, tequila y whisky a llenar y al pagar la cuenta hasta piden sus litros para llevar…

