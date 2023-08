Siete Días de Grilla

Durango perdió anoche en un accidente automovilístico a Alejandro Wallander Hernández, de 61 años, un empresario que generó decenas o cientos de empleos permanentes e indirectos. Lo vamos a extrañar.

Anoche, hacia las 20:45 horas se produjo un encontronazo sobre la libre a Mazatlán en el que el vehículo en que viajaba el señor Wallander resultó el principal afectado junto a uno de sus acompañantes.

Ahora se están realizando las investigaciones para precisar cómo fue el percance y cuál la razón, aunque de antemano se advierte que la intensa lluvia y la escasa visibilidad del terreno y casi de todo el Valle del Guadiana pudieron ser la causa.

No obstante, lo importante y que debe subrayarse que la señora Mayté Vivó de Wallander, una mujer igualmente trabajadora e impulsora de diversas organizaciones empresariales, brazo derecho de don Alejandro, junto a sus descendientes, atraviesan por lo peor que se puede pasar en esta vida, la pérdida de un ser querido.

Sirva la presenta como homenaje de Contacto hoy a esa familia emprendedora que dejó huella entre los duranguenses, sobre todo en la creación de empleo y un ingreso seguro para mucha gente. ¡Descanse en paz..!

Esta semana se la ha llevado de principio a fin la discusión de los libros diseñados y redactados por el venezolano Marx Arriaga, que no tiene nada que ver su origen, pero México tiene miles de expertos que pudieron hacerlos.

No hemos visto uno solo de esos libros, por tanto no podemos opinar nada de su contenido, pero es mucho el escándalo que se ha levantado y por algo ha de ser.

Enseguida presentaremos a ustedes la opinión de una persona que sí sabe, que conoce los Libros de Texto desde sus orígenes y que puede opinar más que nosotros.

El problema es que, mientras en el resto de la República se ha armado la batahola por los nuevos libros, acá, el secretario de Educación Guillermo Adame está más que puesto para su reparto.

Aparte de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de la patria, ordenó (sus órdenes se cumplen, no se discuten) el retiro de todos los libros repartidos y que se almacenen en donde sea posible, porque no son aptos para la niñez mexicana.

Es un verdadero desmadere con el tema mientras el inicio del siguiente ciclo escolar se acerca. Adame sería el último en oponerse a los libros a pesar de que los maestros no saben ni la o por lo redondo de esos libros, qué tipo de clases van a dar.

Igual, las secciones locales del SNTE ni sudan ni se acongojan. Sorprende que no se hayan dado por aludidos a pesar de que es tema que compete directamente a los maestros y ellos nunca fueron comunicados de los cambios.

Jorge Alvarado Martínez: “Ya los tengo, ya los revisé… el análisis tiene mucho de verdad. Mi hipótesis es que los libros se empezaron a elaborar desde el año pasado, cuando no aparecían las matemáticas en los programas sintéticos o estaban muuuuuy desdibujadas. A partir de enero, en el marco del taller intensivo, aparecieron insertos contenidos y poda en el campo saberes y pensamiento científico pero los libros ya estaban en maquilación.

Ahora, se corrobora que los libros no serán más que un leve recurso de apoyo, no llevan la secuencia del programa (lo que era de esperarse si la secuencia la elaboró cada colectivo en el programa analítico).

El libro solo presenta cápsulas de proyectos a manera de ideas detonadoras para que el docente elabore los propios y en algún caso utilice alguna de estas “recetas”.

Finalmente; le tocará al docente diseñar o adaptar proyectos y hacer explícitas las matemáticas en ellos, porque sabemos que estas siempre están ahí, en cada instante de la vida cotidiana…

Copio texto de Raúl Rojas González, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015: “Los libros de texto gratuitos para las escuelas primarias en México existen desde principios de los años sesenta. En el archivo histórico de la CONALITEG (Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos) se pueden consultar las diversas ediciones que ha habido desde la generación 1960. Todos los hemos tenido en las manos y era siempre un momento especial cuando se nos entregaban al principio del año escolar.

En los últimos meses se ha criticado la desaparición tanto del libro de matemáticas como de español para el primer año de primaria en la edición 2023 de los libros de texto. Las protestas de especialistas y padres de familia no han tenido mayor resonancia y aparentemente la SEP impondrá su nuevo modelo educativo a rajatabla, sin haber tratado de alcanzar antes un consenso con las diversas entidades federativas ni con los actores involucrados en la educación de los niños. El caso del libro de matemáticas es lamentable por muchas razones.

Lo que se pierde al desaparecer el libro de matemáticas del primer grado. Una tradición de 63 años, a lo largo de los cuales la importancia asignada a la materia fue creciendo paulatinamente. Ahora, con los nuevos libros de texto para el primer grado, elaborados por la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, no hay ninguno asignado a las matemáticas. Ahora habrá dos libros con material educativo (“Nuestros Saberes” y “Múltiples Lenguajes”) y tres libros sobre proyectos que el maestro puede organizar en el aula, en la escuela o en la comunidad. Los dos libros de material educativo consisten en cápsulas de dos o tres páginas cada una, sin ningún orden discernible. Se pasa de las abejas al código Braille, a ejemplos de algunas figuras geométricas, a cuestiones de igualdad social, etc. Es una desordenada Wikipedia de cápsulas didácticas. La idea de la “nueva escuela mexicana” es que el maestro ya no enseñe materias específicas, sino que trabaje en proyectos con los alumnos. El maestro selecciona de las cápsulas aquellas que se necesitan para el proyecto, por ejemplo, la cápsula 20, la 45 y la 53, y así los niños supuestamente aprenderán español y matemáticas. De pasadita, mientras resuelven problemas sociales.

La realidad es que en el libro “Nuestros Saberes” cuando mucho 11 páginas están dedicadas a algo que se pudiera llamar matemáticas, además de que hay muchos errores conceptuales. Es inútil buscar en sus páginas un enfoque sistemático de los diversos temas que antes cubría el libro de matemáticas. No hay una sola página con espacio para resolver ejercicios numéricos o geométricos. No se necesita ser experto para saber que operar con los números y resolver problemas matemáticos no es algo que se aprenda en una mañana y ya. Hay que ejercitar y ejercitar (y ejercitar de nuevo) lo aprendido, con diferentes números y planteamientos hasta que se logra la destreza necesaria para resolver cualquiera de esos problemas de manera segura. No hay materias, en los nuevos libros no encontramos más que fragmentos de la materia matemáticas, esta desaparece bajo un cúmulo de “saberes” destinados a ser integrados en los proyectos “sociocríticos” propuestos en los tres libros de proyectos”.

Lo fatídico de la “Nueva Escuela Mexicana” no es solamente que prácticamente elimina a las matemáticas de los nuevos libros de texto, sino que todo eso se incrusta en un modelo que no es pedagógico sino político. De acuerdo con los documentos de la SEP, lo que se tendrá ahora en el salón de clases es una “ecología de saberes”, en donde el método científico no será preponderante. Se le contrapondrán “saberes” alternativos, “contrahegemónicos”, por ejemplo, los saberes de los pueblos originarios. Esas “epistemologías del Sur”, léase de los pueblos oprimidos, van a alfabetizar al pueblo y a concientizarlo al mismo tiempo. Son resabios de la “pedagogía del oprimido” de Paulo Freyre, ahora aplicado al nivel de todo un país como México.

El problema de la “nueva escuela mexicana” es que va a dañar sobre todo a las clases populares. La clase media ya hace tiempo que huyó hacia las escuelas privadas y ahí los nuevos libros de la SEP acabarán en el bote de la basura. Para las matemáticas las escuelas particulares van a usar cualquiera de los libros de muy buena calidad que venden editoriales mexicanas y extranjeras. La brecha de aprovechamiento escolar entre las escuelas públicas y las privadas seguirá aumentando. De hecho, en México se podría decir que tenemos un apartheid educativo, que solo se profundizará ahora que la SEP decidió que los libros de texto gratuito fueran guillotinados. ¿Y le importa eso a los responsables de los materiales educativos?

La idea rectora de la “nueva escuela mexicana” es, como dijimos arriba, la “ecología de saberes”, que no incluye necesariamente materias concretas, como el español y las matemáticas, sino consiste en estimular una aproximación intuitiva a la realidad a través de los proyectos sociocríticos. Es una ideología en la que no cabe el aspiracionismo ni el método científico. Evaluaciones de aprovechamiento escolar o de los maestros se califican de punitivas. Diferencias entre los estudiantes tampoco deben ser.

Una historia de los nuevos libros de civismo, ya utilizados en 2022, ilustra muy bien las cosas: en una carrera de educación física entre cinco estudiantes, el que lleva la delantera se detiene para que lo alcance el que va en segundo lugar. Los dos esperan a los que van en tercero, cuarto y quinto lugar. Ya todos juntos, corren hacia la meta y al llegar se abrazan. En la “nueva escuela mexicana” hay que nivelar el rendimiento escolar hacia abajo para que no haya disparidades, para establecer así una igualdad en la ignorancia.

Pd este último párrafo considero responde a una inclusión mal entendida; no se puede radicalizar. La atención a la diversidad y la equidad debe guardar un equilibrio con la competitividad y la aspiración al alto desempeño… Recordemos que la atención a las aptitudes sobresalientes también es inclusión y que el aprendizaje colaborativo busca la mejora entre pares, no la condescendencia.

Créditos Fernanda Aragón Romero.

Muchos de los accidentes automovilísticos registrados en los últimos días, no le busquemos, son debidos al exceso de velocidad y al descuido de quien lleva el volante.

En la mayoría de los casos eso es lo que pasa, aunque en otros son manejadores desconocidos los que pierden el control de la unidad y van a estrellare en vehículos que, sin embargo, eran conducidos con atingencia o bien.

Los expertos dicen que la única forma de evitar un accidente en carretera es bajar la velocidad. Incluso, por ahí se habla de que: “Mi padre Dios se baja del auto después de los 120 kilómetros por hora…”.

Lo mejor es no buscarle, hay que quitar el pie del acelerador y, así, viajar en condiciones de seguridad y de poder llegar con bien a donde vamos. No hay de otra.

Estos días vinieron a Durango corcholatos y taparroscas y nada más Gerardo Fernández Noroña la hizo gacha porque nadie lo entrevistó. Beatriz Paredes y Manuel Velazco vinieron, vieron y se fueron.

Ah, pero el petista hasta echaba espuma por la boca cuando se quedó esperando a los reporteros.

Noroña rápido sacó conclusiones: “Ah, es que el gobernador pedorro (así lo dijo) ordenó a todo mundo que nadie me entrevistara…”, como si todos los periodistas fueran sus pendejos que se nos controla de esa manera.

Los candidatos o aspirantes a lo que sea, corcholatos o taparroscas, deben pagar su promoción, la están pagando y por millonadas. Los partidos políticos les dan lo suficiente para que paguen. Los partidos mismos son los mejores negocios del mundo.

Mientras los medios de comunicación, los periodistas, de ahí comemos. Es de la publicidad de lo que sobrevivimos.

Los reporteros, fotógrafos, camarógrafos y auxiliares que luego se requieren perciben un sueldo por su trabajo. Los vehículos, la gasolina y su mantenimiento, nadie nos los regala, eso debe saberlo el más conocido como “Changoleón”, porque lo vimos que preguntó: “Y por qué cobran las entrevistas…”.

Oiga usted, qué delicia escuchar a esa gran cantante Valeria Graciano, que tuvimos el privilegio de conocer prácticamente desde que nació en el hermoso estado de Kansas.

Vale lució un vestuario incomparable creación del excelente diseñador duranguense Diego Herrera de Macario, que así se ha convertido en el proyectista de cabecera de la gran cantante méxico-americana, nacida allá, pero de padres duranguenses.

El caso es que el concierto de Valeria atrajo la atención de decenas de vecinos de las colonias Maderera, Santa María, Morga y las del rumbo que abarrotaron los tendidos para ver por primera vez a la excelente cantante prácticamente oriunda del barrio.

Anoche, Víctor Navarrete, abuelo de Valeria, se comprometió con la asistencia para que Vale venga a mostrar sus cualidades artísticas cada vez que sea posible y seguir mostrando aquí su evolución en el canto, que tiene las necesarias para llegar lejos.

Los vecinos de los fraccionamientos Lomas del Parque y Lomas del Sahuatoba, hartos de las visitas indeseables, colocaron un anuncio enorme, como para que no digan que no lo vieron, en el que advierten a los delincuentes.

Hace días que los vecinos están sufriendo el hurto de diversos objetos, por lo que se organizaron y definieron colocar un C5 local, exclusivo para ambos fraccionamientos con el que se les está dando seguimiento a los ratones de dos patas.

El sistema de vigilancia seguirá a todo el que llegue a ambos fraccionamientos y dejará de seguirlo para que siga su camino, pero por otras partes de la ciudad.

La advertencia es clara, ratón que agarren en la ratonera le pondrán a comer mucho queso, hasta que se gibe, que no les quedará ganas de volver a delinquir, al menos en ambos fraccionamientos.

Ojalá que la idea de los vecinos de Lomas del Parque y Del Sahuatoba se extienda hacia otros fraccionamientos vecinos que, por ahora, están abandonados a la buena de Dios. Ojalá.

