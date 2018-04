Siete Días de Grilla

7 Días de Grilla

Es la aportación colectiva de la redacción de Contacto hoy, y no precisamente marca la idea de la dirección.

“Estimado candidato, ¿qué no se da cuenta que la torpe campaña contra Anaya solo le sirve a López Obrador y que lejos de subirlo lo está bajando en las encuestas? Por favor detenga esa inutil campaña, haga un alto, un ajuste total”.

“Hasta hoy nada le ha dado resultado: las encuestas no mienten, estamos en tercer lugar y se nos acerca el cuarto. Fracturas, falta de interés, brazos caídos, estrategia fallida, falta de trabajo del PRI y una coordinación de campaña que no sabe del PRI, lo están hundiendo…”.

La categórica y sepulcral sentencia no es de alguien opositor al PRI, que sería lo normal, pero… es del priista Ulises Ruiz, líder de la corriente priista Democracia Interna. Encima de eso, José Antonio Meade dispuso arrancar su campaña hasta mañana o el próximo lunes.

No obstante, el equipo de campaña tricolor cree y cree bien que no hay nada para nadie, que arrancan las campañas y todo puede suceder de ahora en adelante. Un acierto del de abajo, combinado con una falla del de arriba puede catapultar a los de atrás y derribar a los punteros, por muy arriba que vayan, esa es la realidad.

Solo que, es necesario entrar a la campaña para que eso suceda, pero… el señor Meade, como “dándoles chanza” a los otros, soberbia tricolor pura, dispuso “respetar los días santos” para arrancar el domingo o el lunes, dependiendo del estado de ánimo en que se encuentre mañana.

Tiene razón el señor Ruiz, exgobernador de Oaxaca, entiende la triste realidad que vive el Partido Revolucionario Institucional, alerta a su candidato a que apriete truercas, cambie quizá de colaboradores y de estrategia, porque de lo contrario pronto pudiese alcanzarles el cuarto lugar.

La triste realidad, mientras tanto, marca a Andrés Manuel López Obrador como puntero con 42 por ciento de la intención del voto, por 25 por ciento de Ricardo Anaya (que luego de algunos días regresó al segundo lugar) y 23 por ciento de José Antono Meade.

El Barómetro Electoral Bloomberg informó sobre el resultado de su último estudio de mercado en el que precisa a los tres punteros y subraya que el cuarto lugar, Margarita Zavala, ha avanzado, pero muy lento para lo que requería para meterse a la pelea.

La “fotografía” electoral última de Bloomberg precisa que al arrancar las campañas el único que sumó fue Andrés Manuel. Anaya recuperó el segundo lugar, pero por puntos perdidos por Meade.

El proceso electoral entra así a su etapa definitoria en la que no habrá mañana. Es ahora cuando los supuestos, los asegunes y las vaciladas pasan al terreno de los hechos.

Y como para desesperación de sus opositores, el único que sumó en las últimas horas es precisamente López Obrador. Meade trató de golpearlo por la vía beisbolística y… salió ponchado.

El tabasqueño le respondió que “ya ni caliente, pues el equipo tricolor está siendo apaleado, resta la última entrada, está la casa llena en contra…”. Ya ni un ampayer vendido podrá revertir el holgado marcador.

Nadie entiende por qué el Instituto Nacional Electoral solo autorizó a Margarita de Calderón ir por la candidatura independiente, cuando hizo las mismas transas de los otros rechazados.

Está debidamente documentado que tanto Margarita como Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter hicieron trácala y media para juntar las firmas con que demostrarían la confianza del pueblo a su aspiración, pero al final solo a ella le autorizaron ir en la boleta.

Los tres, según revelaciones del propio INE, se valieron de toda clase de irregularidades para “juntas las firmas”, pues presentaron miles de copias fotostáticas en las que iban las credenciales de elector, entonces ¿por qué no eliminarla también a ella?

Y en las copias incluyeron, los tres, a miles de “ciudadanos” ya fallecidos o que cambiaron de residencia, dado que esos documentos les fueron vendidos por alguien que les convenció de ir con ese recurso, las copias fotostáticas, a pesar de que estaban prohibidas por la misma convocatoria.

Malo que nada más haya aceptado el INE a Margarita, aunque lo hacen, según los que saben, para que vaya a quitarle votos a Ricardo Anaya, y así ayudarle a José Antonio Meade, aunque… Meade no mejora… ni en salsa verde.

El alcalde José Ramón Enríquez hizo efectivo lo que tanto se rumoró, “chapulineó” para ir a buscar la senaduría que, por ir en primer lugar de la fórmula ya amarró, pero dejó muchos agravios que pueden incidir en los números finales.

El plan de Enríquez es tomar la senaduría del Frente por México y en uno o dos años empezar a buscar la gubernatura de Durango. Hacer pues las mismas maromas que hicieron varios exgobernadores.

Su caso es especial, porque pareciera que el poco tiempo que dirigió el Gobierno Municipal, apenas un año y medio, lo usó para pegarle a todo lo que se movía, desde chicos y grandes, blancos y negros, de todos colores y sabores.

No obstante que en campaña habló pestes de los “chapulines”, ahora es uno de ellos, y la verdad, no engañó a nadie, pues ya como alcalde nunca lo ocultó, lo dijo recio y quedito, que su proyecto era ir por la senaduría, ya en ella pasar a la Secretaría de Salud (suponía entonces que el guachicolero mayor, Rafael Moreno Valle, sería el próximo presidente de México) y de la SSA brincar al gobierno de Durango.

Y sí, de lengua me como un plato, pero… por lo pronto irá bien hasta el Senado, pero tendrá que sublimarse para armarla en la cámara alta y allanar los caminos que conducen a Durango, solo que para que eso suceda tendrá que limar asperezas, tratar de sobarle la espalda a todos los que vapuleó en su alocado gobierno.

Enríquez es uno de los políticos más irreverentes de los últimos tiempos. No sabe de respetos, no entiende de distancias y mucho menos de cortesías, de modo que lo que menos piensa es pedirle disculpas a nadie, por el contrario, si les parece bien y si no, pues que con su pan se lo coman.

Aunque, tiene un hueso mucho muy duro de roer en su encontronazo con el Centro Coordinador Empresarial. Agredió un día sí y otro también a los hombres del dinero, y no les piensa pedir ninguna disculpa, sino más bien todo lo contrario.

Los aires soplan en dirección al alcalde con licencia que lo hacen creer que no necesita de nadie, todos los astros parecen acomodarse en su dirección.

Aun cuando los empresarios estarían esperándolo para cobrársela a su silenciosa manera.

Respecto a la intensidad con que están circulando en redes los videos donde Joserra, en su pasada campaña, echa pestes contra los “chapulines” que dejan su primer cargo para ir por otro, nada tienen que ver los empresarios.

Gonzalo Yáñez y Margarita Valdez serán los candidatos a la senaduría por la coalición Juntos Haremos Historia. Los muchos nombres que se barajaron al respecto quedaron en absoluta y pura especulación.

Ni Jorge Herrera Caldera, ni Esteban Villegas, ni Otniel García, ni Héctor Vela, tampoco Óscar García ni nadie. Puro cuento que hoy, con la lista formal del PT todo queda superado, incluyendo la supuesta suma reciente de Nancy Vázquez.

No obstante, el Partido del Trabajo en Durango parte de varios ceros a la izquierda. La franquicia está bien medida por los duranguenses como una empresa de Gonzalo y sus amigos que, bien montada en el proyecto de Andrés Manuel, pudiese mejorar sus números el primero de julio, pero que tampoco se hagan ilusiones, porque como dicen, chango viejo no hace maroma nueva. La variante es que en la boleta va López Obrador, pero de ahí en más no existe otro aliciente como para votar por el PT, al menos al momento de arrancar las campañas.

Si Durango no tiene fiscal anticorrupción es parte de un plan nacional de alguien bien entendido, que no quiere que se acaben las posibilidades de seguir robando en el gobierno, y de ser preciso, que no voltee ni por descuido hacia atrás.

El nuestro, igual que otros nueve estados en la República, llevan años y felices días tratando de designar a los fiscales anticorrupción, que tendrían que perseguir a los ladrones del gobierno, y… mera casualidad, pero no terminan de avanzar.

Igual que en Durango, en las otras entidades de algo se valen, pero no avanzan hacia el paso definitivo.

El caso es que ni México como país ni Durango como estado tienen fiscal anticorrupción, por lo que es posible entender que ni se perseguirá, mucho menos castigará, a los que han saquedo las entidades.

Lo que pasa a nivel nacional y en las diez entidades referidas, incluido Durango, es lógico. Hay muchos allá arriba que se sienten ofendidos y, pues, ni castigarán a los ladrones de reciente cuño, y mucho menos a los que van por el mundo disfrutando las mieles de lo que se llevaron.

Mañana tenemos que adelantar los relojes y volver a discutir si es bueno o no lo es, pero mientras se aclaran los efectos físicos y sicológicos que engendra el cambio, vuelve el tema a la mesa de las discusiones.

Es que, el adelantar o atrasar los relojes provoca en los seres numanos un problema de tipo emocional que a muchos los acerca a extremos intolerables.

Entre otros efectos hay un desajuste en las horas de sueño. Uno tiene que dormirse más temprano, y no es fácil el retomar la rutina diaria, de ahí que vienen problemas por falta de sueño y todo el día anda uno en las mismas.

En el supuesto, los cambios de horarios traen beneficios como un menor gasto de combustibles que dañan a la ecología, por una parte, y generan un ahorro económico a los gobiernos, por la otra, pero no a la sociedad, de ahí la discusión.

Si hablamos de futbol, obligadamente tenemos que hablar de negocios, de ahí que con un par de juegos ganados el equipo de México ha alcanzado estatura de grande como para pensar que va a ganar el próximo mundial.

Son negocios, insistimos, y es de lo que estamos hablando, de negocios, no de balompié.

El otro día los “ratones verdes” le ganaron a Islandia, que aunque sea un país europeo es de los más flojos del Viejo Continente, de modo que para los expertos no representa nada esa victoria.

Ah, pero terminando el partido empezaron a soltar la imaginación, que todo está dispuesto para que el equipo mexicano vaya a Rusia, y no a cumplir, sino a ganar el certamen.

No obstante que para las casas de apuestas, que todo lo mueven con computadoras, México no tiene la menor posibilidad de ganar, simple y sencillamente porque no tiene los argumentos necesarios para triunfar.

Es entendible que los “ratoncitos” no podrán nunca sublimarse y sacudirse la historia verde de nuestro balompié. Es la lógica para que los aficionados seamos prudentes y no nos dejemos contar las muelas con las ilusiones con que siempre han mantenido a los aficionados.

Aunque muchas personas se encuentren en periodo vacacional la afluencia de personas en la calle es baja, ya que muchos descansan o acuden a las actividades religiosas que se presentan.

Por parte de las autoridades se encuentran en operativos de seguridad, tanto para las personas que viven en la capital, como para los turistas que llegan por temporada, un estudio de mercado del Centro de Negocios de la UJED proyectó que la mayoría de las personas se quedan en la entidad en sus vacaciones de Semana Santa y Cuaresma, y esto es comprensible con lo caro que resulta salir fuera y el poco dinero con que se cuenta.

Por lo que miles de familias aprovecharon eventos como el Viacrucis para salir y disfrutar esta temporada santa. Por parte de la Iglesia se hizo el llamado para vivir estos días con reflexión, donde se debe expresar el amor por los demás y el apoyo incondicional.

Aunque muchas familias siguen tradiciones como el no comer carne y estar en tranquilidad, Fray Laurencio Galván, coordinador del Viacrucis de San Agustín, recordó que lo más importante para los feligreses llega este domingo con la Misa de Resurreción, así que queda un día más para vivir la Semana Santa en paz y amor.

Termina la Semana Santa y todas las personas que tuvieron un período de asueto en los últimos días regresarán a sus actividades cotidianas con una normalidad cuestionable, pues luego de un cambio de rutina la mayoría reanudará sus labores en un mes que inicia y que trae consigo un horario que implicará iniciar el trabajo una hora antes.

Y es que el inicio del llamado “horario de verano” a pesar de estar vigente desde hace varios años hasta el momento no ha podido comprobar la utilidad que puede tener para la mayoría de la población, pues aunque se habla de grandes ahorros energéticos a nivel nacional que se traducen en millones de pesos, se trata de resultados que no se reflejan en un beneficio concreto para la población en general.

Durante las siguientes semanas, tanto adultos como jóvenes y niños pasarán por un período de adaptación a un cambio de horario, pues por mucho que digan que no representa problema y que el organismo se acostumbra pronto, quienes opinan de esta manera desconocen que se trata de un proceso que no es igual para todas las personas y que sin duda requiere tiempo, pues está demostrado científicamente que cambiar un hábito, como es la hora de levantarse, lleva alrededor de 20 días, situación que es necesario vivir dos veces al año.

Sin embargo, al margen de como viva cada persona el proceso de adaptación a este horario, lo que muchos ciudadanos aún nos preguntamos es ¿cuál es el beneficio concreto de este cambio? Porque cada vez que se acerca este cambio se habla de cifras, de ahorro de energía, de millones de pesos, pero la cuestión es dónde están, a quiénes favorecen estos resultados.

El ajuste a los relojes ni siquiera se refleja en el recibo de la luz, en el cual el cobro por el consumo de electricidad va en aumento tanto para los ciudadanos como para las empresas, además de que el desarrollo económico tanto del país como del estado depende de muchos factores y no solamente de cambiar un horario.

Ciclistas piden respeto, pero no respetan. Y es que continuamente se presentan casos de ciudadanos que viajan en bicicleta y se ven implicados en accidentes viales.

Pese a campañas que se han realizado por parte de grupos o clubes de pedalistas, donde a través de la difusión y pega de calcas promueven una mayor concientización y respeto por parte de los automovilistas, al parecer solo estos grupos se encargan de también respetar el reglamento.

Esto viene a colación porque son cientos de ciclistas comunes y corrientes los que diariamente salen en bici a su trabajo o a realizar sus labores, pero lo hacen sin tomar las debidas precauciones, pues viajan en sentido contrario, por en medio de la calle o de los carriles, ni qué decir de los que se desplazan sobre las banquetas o invaden carril.

Es necesario que haya mayor difusión por parte de las autoridades de Vialidad sobre este tipo de conductas, que a todas luces puede considerarse una infracción, por lo que no suena tan descabellado que así como a conductores de automóviles y motocicletas se les conmina a respetar la ley, también vuelvan a aplicarse operativos y multas contra los malos ciclistas.

Cabe recordar que en pasadas administraciones los ciclistas estaban registrados de cierta forma en el padrón vehicular, también portaban placas y eran objeto de infracciones. Aunque el retomar esta medida pareciera tener solo fines persecutorios o recaudatorios, sería buena forma de meter a los pedalistas al redil, pues en ocasiones por sus imprudencias son los que propician, los que salen más perjudicados y los primeros que se victimizan o reclaman los daños en algún accidente.