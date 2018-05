“Siete días de Grilla”

Escaso mes y días le resta al proceso electoral en marcha y, las posiciones de candidatos y coaliciones no se mueven, son las mismas de hace cien días, por lo que algunos piensan que las votaciones serán mero trámite.

Y para acabarla de completar, el día que empiece el campeonato mundial de futbol, a mediados del mes que entra, los mexicanos se entregarán en cuerpo y alma a seguir a sus “ratoncitos” y la elección pasará a un segundo término.

Son esas las razones por las que no pocos creen que este arroz ya está por demás cocido, y que es cosa de tiempo para que todo se aterrice.

Sí, el súper líder sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, pero mientras no le levanten la mano, mientras la autoridad no le reconozca el triunfo en las urnas, aquello no podrá considerarse resuelto a su favor.

Es poco el tiempo que le resta al proceso electoral, ciertamente, pero en lo que falta pueden pasar muchas cosas. Se dan tragedias mucho muy lamentables en política, y de eso AMLO sabe mucho.

Además de que sus adversarios no terminan de aceptar la derrota, sino por el contrario, están creciendose al castigo y buscando la menor oportunidad para pegarle al líder y tumbarlo del pedestal por muy inalcanzable que parezca.

Un nuevo elemento importante se ha sumado a la elección, Televisa, con su renovada sección Tercer Grado, aunque ahora, cargado más precisamente a la franquicia más cercana al triunfo.

El pasado jueves revivió el programa Tercer Grado de Televisa que debutó con una entrevista a modo, precisamente a Andrés Manuel Lopez Obrador.

Lo entrevistaron Joaquin López Doriga, Carlos Loret de Mola, Denisse Maerker, René Delgado, Leo Zuckerman, Raymundo Rivalapacio y Leopoldo Gómez, siete verdaderas fieras de la entrevista, que esa noche lucieron como finísimos tapetes persas para que avanzara Andrés Manuel.

Y, Leopoldo Gómez, precisamente al abrir la audición, recordó que hace seis años el tema era saber si reconocería la derrota, y ahora el tema es su próxima victoria.

O sea, la poderosa empresa televisiva, famosa por quitar y poner presidentes, se subió al carro ganador antes de que sea tarde. Se abrió a favor del candidato de Morena para que los negocios sigan floreciendo.

Un día antes el Partido Revolucionario Institucional cambió de caballo a mitar de río y con las aguas turbulentas, pues a unos días de la elección quitó a Enrique “Clavillazo” Ochoa y puso a René Juárez Cisneros.

Los clásicos dirían que ni en política ni en ninguna otra actividad de la vida es posible cambiar de caballo a mitad de río. Es un suicidio lo que está haciendo el PRI, aun cuando hay voces tricolores que sugieren que con El Negro Juárez habrán de cambiar las perspectivas de triunfo para José Antonio Meade.

El guerrerense es de los priistas más rudos de los últimos tiempos. No es muy aseado para la toma de decisiones y creen que por ahí pudiera “salvarse” la campaña del ex secretario de hacienda.

El caso es que Meade está a más de 30 puntos de Andrés Manuel y a diez de Ricardo Anaya, de modo que si para alcanzar al “Chico Maravilla” se las verá negras, qué no tendrá que hacer para meterse a la pelea, y es ahí donde entran las “virtudes” del Negro, aun cuando…para pensar en el “chanchullo” sería necesario inventar algo más nuevo y de avanzada que los trucos conocidos al priismo, porque estamos hablando de muchos millones de votos que pudiera sacarles de diferencia López Obrador.

O sea, es posible pensar en el fraude si se trata de una diferencia de cuatro o cinco millones de votos, pero…si AMLO les saca diez o más millones de votos, cómo le harán? Verdad que necesitarían de trucos nuevos…?

Emilio Gamboa Patrón asegura que a Enrique “Clavillazo” Ochoa lo quitaron de la presidencia del CEN del PRI por las equivocaciones cometidas en todo el país a la hora de la selección de candidatos.

Escogieron a muchos personajes sin trayectoria, sin trabajo y sin merecimeintos, y despreciaron a muchos otros que sí tenían esos méritos, la mayoría de los cuales terminaron enrolados en otros partidos o se fueron de independientes.

El PRI requería de escoger a sus mejores hombres para presentarlos ante la sociedad como la mejor opción y así empezar a recuperar la confianza que le han perdido los mexicanos.

Aunque, por los tiempos, ya no es posible quitar a nadie y poner a nadie. El PRI tiene que irse a la elección con muchos personajes insuficientes para las candidaturas.

Esa es una de las razones, dice Gamboa, por las que nuestro partido está anclado en el tercer lugar de las tendencias del voto, aun cuando a estas alturas ya no se puede hacer gran cosa para recuperar lo perdido.

Mañana estará en Durango el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortes, quien visitará la capital por segunda ocasión en la campaña en busca del respaldo de lo duranguenses.

Anaya, calificado por el presidente Enrique Peña Nieto como “El Chico Maravilla”, es el segundo en las clasificaciones electorales. Está a casi diez puntos de Andrés Manuel López Obrador, y cree, todavía es posible alcanzar al puntero.

Matemáticamente es posible alcanzar a Andrés Manuel, pero requiere Ricardo algo más que lo que está haciendo. Urge Anaya de un campanazo fuerte para acortar la distancia que ha tenido desde que salieron a la contienda.

La oportunidad pudiese presentarse en el segundo debate, sobre todo si Ricardo lleva mejores y más serios elementos que los presentados de forma exitosa en el primero, aunque…habría que esperar a ver como reacciona Andrés Manuel, que en el supuesto modificará su estrategia en el segundo encuentro.

Anaya, el segundo lugar en las tendencias del voto en México, estará pues mañana en Durango, donde pedirá a los ciudadanos su respaldo para vencer a López Obrador, por mucha delantera que lleve.

Muchos son los accidentes automovilisticos registrados en la súper Durango-Mazatlán gracias a las “trampas” que dejaron quienes “arreglaron” el camino, pues “construyeron” un acotamiento muy profundo.

Los manejadores piensan que se trata de un camino normal en el que hay que transitar por el lado derecho, y no pocas veces por el acotamiento, pero el susodicho acotamiento es una verdadera calamidad.

Resulta que quienes reconstruyeron la cinta asfáltica, particularmente en los primeros 30 kilómetros, dejaron el acotamiento muy bajo. En partes pasa del metro la profundidad, de modo que quien deba hacerse a su derecha para permitir el paso al que rebasa, cae sin remedio en esa trampa.

Son muchos los camiones cargueros, no se diga los autos particulares volcados en esa peligrosa trampa-acotamiento sobre la que no existe ni la más mínima advertencia a los manejadores.

O sea que, no les parecieron suficientes los riesos mortales que ya existían en el camino al puerto, sino que ya le reforzaron los peligros al viajero.

Y, por desgracia, el Instituto Nacional Electoral no hace nada para recobrar la credibilidad de los mexicanos, cuya mayoría cree que la autoridad se prestará para que el PRI y los demás hagan sus trácalas.

Teme la mayoría de los electores que tanto el INE como el TRIFE se agarren de la mano para dejar que los otros se despachen, y por lo visto el año pasado en el Estado de México y Coahuila, no se puede esperar cosa buena este año.

Ojalá que se equivoquen quienes piensan así del INE y del TRIFE, pero son tantas las ocasiones en que la autoridad ha dejado a los gandallas que hagan lo que les pegue su regalada gana, que ya no puede uno esperar cosa buena.

El primer domingo de julio los mexicanos sabremos cuánto sirven el INE y el TRIFE, y según los resultados que ofrezcan habremos de advertir si los conservamos o los mandamos al caño.

Los conocedores del boxeo creen que el comité de la feria y el comité organizador de la pelea anunciada se queda corta, pues ofrecen a Omar Chávez para la función estelar, cuando el muchacho hace años está retirado.

El hijo de La Leyenda anda urgido de una lana, y parece haberla encontrado en Durango, pero…no todos los aficionados se van con la finta, pues están al tanto de las limitaciones de Omarcito.

A menos que nos quieran vender espejitos, pero no pocos sugieren que dejen a Chavez en la función, pero que traigan algo más cotizado a la pelea estrella.

Está bien lo de la función, sin duda, pero Omarcito no está ni para 8 rounds, cómo querer ponerlo a pelear 10 rounds. A menos que le traigan un bulto de la categoría de Jorge Kawachi y así llevarlo hasta los cuernos de la luna, pero…ni así.

Explíqueme alguien cómo está eso de que ya tienen detenidos a tres colombianos como posibles autores de asaltos a clientes saliendo de los bancos, y sin embargo, los atracos siguen.

Recordemos que antes ya habían caído otros tres muchachos, entre ellos un peruano, que también tenían ligas con los asaltos de las famosas motocicletas deportivas, pero…ya detenidos los asaltos siguieron.

Explíquenme si saben algo del tema, pues son muchos los detenidos y los asaltos se mantienen, o serán muchas bandas las que están “trabajando” entre nosotros?

No están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero una amiga de mi prima asegura que de plano un enfermo se dio de alta voluntaria al no soportar tanta mordida por decenas o cientos de chinches en al hospital No. 1 del IMSS.

No es cuento, ni fábula, ni nada que se le parezca. Es una gran verdad que desde hace varias semanas el puesto médico está infestado por chinches y quién sabe qué otras faunas mordelonas que ya han hecho correr a varios enfermos.

Esas chinches, dicen los que saben, no las tiene ni Obama, pero sí las tiene la clínica No 1 del IMSS, como para abonarle a las dudas eternas que dejó la inundación del 29 de septiembre de 2016, pues nunca se aclaró qué pasó con la contaminación, si la acabaron o mejor se acostumbraron a traerla por todo el edificio?

Se acerca una de las celebraciones más tradicionales en el país, como es el “Día de la Madre”, que es muy esperada tanto por la población en general como en particular por el sector comercial, el cual ya prepara una serie de promociones especiales para ofrecer el “regalo ideal” para las festejadas.

Con esto buscan aprovechar una de las fechas en las cuales se elevan de manera considerable las ventas tanto en los grandes establecimientos como en los negocios pequeños, donde lo mismo se pueden encontrar descuentos atractivos o pagos en tarjeta de crédito a meses sin intereses para quienes tengan la posibilidad de obsequiar desde aparatos electrodomésticos, ropa, perfumes, hasta una sencilla caja de chocolates, pasando por un ramo de flores, todo para festejar a ese ser tan especial como es la mamá, aunque mientras algunos las llevarán a comer a un restaurante o les comprarán un pastel, otros vivirán la nostalgia al recordar a las que ya no estarán presentes.

Ante el tinte comercial que adquiere esta celebración, ya se han reportado algunos casos de irregularidades en establecimientos que anuncian precios especiales por el “Día de la Madre”, pues todos buscan aprovechar esta fecha de manera válida al buscar mejorar sus ventas con llamativos anuncios sobre descuentos que realmente aplicarán, mientras también habrá casos de establecimientos menos escrupulosos que ofrecerán promociones engañosas.

Así que a tener cuidado en estas fechas, que la mezcla de emociones no lleve a realizar compras fuera de las posibilidades economicas o con planes de pago que a la larga solo causarán dolores de cabeza.

Ya que hablamos de deudas, siguen los abusos de los tan famosos despachos de cobranza, sin que las autoridades puedan hacer algo para remediar este problema.

A diario numerosos ciudadanos se ven hostigados y acosados por personas que solicitan el pago o liquidar una duda, tanto por llamadas telefónicas como visitas en los trabajos o casas particulares.

Y es que a las personas se les hace fácil el disponer de un crédito, llámese departamental, bancario, etc., por lo que empiezan a hacer uso a diestra y siniestra de la tarjeta, comprando a varios meses sin intereses, pero sin tomar las precauciones necesarias o sin organizarse para poder pagar o abonar a tiempo.

Está mal que los clientes queden a deber a tiendas departamentales o bancos de la entidad, pero existen varias razones para que de momento no puedan pagar, en ocasiones la morosidad se debe a la mala racha o situación financiera por la que atraviesan los deudores, a esto se suman los numerosos cargos que estas tiendas departamentales o instituciones bancarias se sacan de la manga en perjuicio de sus clientes.

En otras los intereses sobre los intereses también ocasionan que la deuda en lugar de bajar vaya creciendo, por lo que esta situación hace imposible que se pueda ir al corriente, por lo que por más que quieran resolver su situación los ciudadanos caen en la insolvencia.