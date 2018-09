“Siete días de Grilla”

La naturaleza se ha ensañado con la parte norte del vecino estado de Sinaloa. Las inundaciones han replegado a los habitantes contra una gran realidad que urge de nuestro auxilio.

La región de Los Mochis ha sido la más castigada por las lluvias de distintos fenónemos naturales y, de entrada, además de los muchos miles de millones de pesos en pérdidas, ha dejado a miles de hermanos nuestros sin techo, sin comida y sin seguridad.

El gobierno está haciendo su parte al tratar de resolver los problemas relativos a servicios públicos, pero requieren esos miles o millones de sinaloenses de nuestra ayuda.

Algo que tengamos de más como víveres, ropa en buen estado, muebles diversos, medicamentos, agua y hasta dinero, hay que mandarlo para aliviarles en algo el mal momento por el que pasan.

Lo único que habría que sugerir es que no mandemos esos bienes a cualquiera. Hay que procurar canalizarlos a instancias serias como la Cruz Roja o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Aquí, además de Cruz Roja y CEDH, la dirección de Protección Civil del municipio y del estado está desplegando tareas para acopiar los donativos que les hagamos, y es a ellos a quienes hay que acudir con nuestros aportes.

Aunque parezca repetitivo, hay que tenderles la mano, así como ellos nos la han tendido en distintos momentos y que nos han ayudado a salir adelante. ¡Vamos en el mismo barco…!!!

La disputa final por la alcaldía de la capital parece que habrá de resolverse entre tres: José Ramón Enríquez, Jorge Salum y José Antonio Ochoa. A Gonzalo parece que no le atrae el cargo.

Obvio, marcamos a Joserra en primer lugar en virtud de que, por ser titular de la jefatura edilicia lleva mano para muchos de los efectos, y sus visibles adversarios tendrían una cuesta muy pronunciada para alcanzarlo.

Lo entienden a cabalidad tanto Salum como Toño, pero no les asusta, por el contrario, quieren pelearla, o mejor dicho, ya la están peleando, puesto que uno y otro trabajan ya en la materia, lo mismo que el oftalmólogo.

Ayer, Enríquez amarró apoyos de la Secretaría de Salud para el municipio y desde luego que cuenta para su hoja de servicios.

Salum sigue recorriendo la periferia “agradeciendo” el voto de aquellos que lo respaldaron en las urnas el pasado primero de julio, aunque… sabemos que es también para ir midiendo el terreno respecto a la campaña siguiente.

Toño Ochoa, no se ha visto en las calles, pero se asegura que está armando su equipo de trabajo con el que saldrá a la calle más pronto de lo que nos imaginamos.

No hay condiciones de igualdad para hacer la elección del nuevo rector. Los amarres que dejó Óscar Erasmo Návar tienen dedicatoria y una votación bajo esas circunstancias sería mera vacilada.

Tiene que limpiarse el proceso y luego, pero solo hasta entonces, reanudar la tarea histórica de elegir a un nuevo rector. Ya lo dijo la comisión de la verdad (?) hay dados cargados y hay que descargarlos para seguir con la intención original.

Se pretende que sean los propios universitarios quienes elijan a su nuevo rector, pero… que lo nombren bajo condiciones de igualdad en las que no haya ventaja para nadie.

El gremio odontológico de Durango está más informado del caso y nos hace llegar una encuesta levantada en días pasados en la que Jorge Arturo Cisneros aparece en el último lugar de las tendencias, y tampoco eso gustó a algunos sectores, por lo que, para que les guste, lo ponemos en primer lugar de las perspectivas del voto, encima de Rubén Solís y Manuel Murillo.

Solís es una de las pocas “vacas sagradas” que le quedan a la UJED, querido, respetuoso y respetado, y quizá por eso encabezaba, hasta nuestro comentario, la contienda. Murillo es el único miembro del Sistema Nacional de Investigadores con varios doctorados en el extranjero, además de ser un hombre parco, modesto y hasta humilde en su andar.

Otros ven en Cisneros las virtudes que pudiesen acercarlo en trofeos y medallas a los dos punteros de la competencia, pero los números probables marcan otra cosa.

Algo es cierto: La pelea, que hace un mes tenía por lo menos quince aspirantes, se va cerrando. No obstante que no hay convocatoria y tampoco tiempos marcados, parece dibujarse una competencia férrea entre los tres mencionados que, sin embargo, queda sujeta a la disposición final de reestructuración del comité o consejo electoral que pudiese darse en unas horas.

Es una verdadera majadería la que está haciendo el Gobierno Federal con los ejidatarios que tienen tomada la caseta de cobro de Garabitos, pues más de una vez les han asegurado que ya está listo el pago.

No hay seriedad en la administración federal, ya sea en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en la de Hacienda en otra instancia, pero lo cierto es que, aunque les han dicho que sí les pagan, nomás no terminan de hacerlo.

Y al final, hacen bien los inconformes, pues no es posible entender que les agandallaron sus terrenos y luego no les quieran pagar, o que quieran darles lo que se les antoje. ¡No es así…!!!

Más les vale, a la Federación, que atienda a los ejidatarios, que les pague pronto, porque se sabe que ya están tomando medidas que podrán parecer radicales, pero no les queda otra que endurecer la mano, pues han sido muchos engaños.

El último rumor indica que Banobras tiene ya el dinero y que, cuestión de esperar no sabemos qué, para proceder a la entrega.

Temprano empezó a circular un video donde policías preventivos surtieron y de fea manera a un muchacho, que tomado y como haya sido, no era para que lo vapulearan de esa forma. Nos acaba de llegar otro video en el que se aclaran paradas y motivos del incidente.

Pronto llegó al conocimiento de Óscar Galván y, a querer y no, dispuso que se llevaran a los uniformados y los fusilaran en juicio sumario para que no vuelvan a cometer otro atropello contra la ciudadanía. Es broma.

Ya en serio, mandó el caso a la comisión correspondiente para que revise y concluya si hay motivos para una sanción, aunque en la grabación sobran los elementos para así suponerlo.

Y es que, en realidad, no tuvieron razón los polis. No tenían para qué echarle bola y sobre todo, para qué golpearlo. Que la víctima andaba “tomadita”, pues sí, pero ni así les dio motivo para someterlo de esa forma.

Este asunto de los polis abusones se pone bueno, pues se nos hace llegar otra grabación en la que se aclara que el ya famoso Meny, en compañía de otros borrachitos, se hicieron los sonsos y pasaron por una banqueta que los albañiles acababan de “colar”. Uno de los trabajadores les reclamó el pisoteo de su trabajo y los inocentes muchachos volvieron a caminar por el concreto recien colado. Por ahí está la prueba para que juzguen, amigos lectores.

Una excelente noticia para México es el perdón otorgado por la autoridad de Malasia a los tres mexicanos, hermanos ellos, que fueron detenidos en 2012 acusados de narcotráfico.

Tras seis terribles años de sentencia capital, los abogados mexicanos finalmente consiguieron el perdón y, hayan sido o no culpables, es algo que debemos celebrar, que la representación mexicana en aquella alejada nación hizo algo bueno a favor de esos tres hermanos.

Los tres mexicanos fueron sentenciados a la pena de muerte, y en el supuesto estaban ya muy cerca de la ejecución. Solo quedaba la potestad del Estado de perdonarlos y, al final, como un milagro celestial, fueron perdonados.

Tienen esos paisanos nuestros una nueva oportunidad de vida. Ojalá la aprovechen y que reencaucen sus caminos para agradecer por tan grande favor.

Uyyy sí, qué bonitas carreteras tenemos en Durango, sin duda. Nada qué ver los frecuentes accidentes mortales que en ellas se registran, y no se diga en los caminos de cuota.

Arturo Salazar Moncayo, calificado ayer por Nancy Vázquez como “El Rey de los Moches”, aseguró que el 50% de las carreteras están en malas condiciones, y que así las recibió la actual administración, a pesar de los 6 mil millones de pesos que Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, aseguró al entonces diputado Óscar García Barrón haber enviado al final del pasado sexenio.

El Gobierno Federal publicó ayer a toda plana en varios diarios motivos publicitarios relacionados con nuestros caminos, y sobresale una gráfica en la que, aun con niebla, refleja un camino de altísima calidad.

La súper Durango-Mazatlán lo único que tiene sobresaliente es su precio: Es la más cara de México, y plagada de peligros, confusiones viales y hoyos por todos lados que, sin duda, son causa de los frecuentes accidentes mortales.

La Gómez Palacio-Jiménez o “Corralitos”, alguna vez fue carretera. Alguna vez tuvo pavimento, y de aquellos tiempos nada más quedan las cuotas carísimas que se siguen cobrando.

Ya se dijjo que usar ese camino por la noche es arriesgarse uno a todo, pero especialmente a dejar ahí la existencia, pues no se sabe ni por dónde transita uno, no hay líneas en el piso, tampoco muros protectores ni nada que le haga parecer carretera de cuota, ¿cómo entender esos anuncios..?

La Francisco I. Madero-Guadalupe Victoria es la primera o segunda causa de muertes en accidentes viales en la entidad, y no es por la gran calidad vial del camino.

Estos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí que andan bravos. Ya neutralizaron la elección de Marta Erika Alonso en Puebla y al exfutbolista Manuel Negrete le anularon su “triunfo” en Coyoacán.

Trascendió en estrados electorales que el TRIFE ordenó hacer el próximo lunes un recuento voto por voto, casilla por casilla, de la elección del estado de Puebla que en el supuesto eligió a Marta Erika.

Es que, en la elección poblana, algo por demás sospechoso, arrasaron todos los candidatos de Morena, como en el resto del país, excepto Miguel Barbosa en la gubernatura. Creen que hubo “mano negra” y eso van a aclarar el lunes.

Aparentemente le ganó Alonso por una diferencia de alrededor del 4% de la votación, pero… en una primera revisión se hallaron anomalías que pudiesen empujar la anulación.

Marta Erika, la esposa del jefe guachicolero Rafael Moreno Valle, y sus seguidores, aseguran que no les incomoda el conteo, por el contrario, ratificará su triunfo obtenido por el apoyo poblano.

Barbosa, por su parte, asegura que ganó por una diferencia estimada en el diez por ciento de la votación, que Marta Erika no será gobernadora de Puebla, y los panistas sugieren que no permitirán se pisotee la voluntad de los poblanos.

Termina una semana de rumores sobre la posible renuncia de Alejandro Álvarez Manilla. Algunos hasta lo dieron por hecho a principios de semana, pero otros, más tranquilos, dicen que ocurrirá en las próximas horas.

Algunos ven al “Güerito” como el nuevo representante de Durango en la ciudad de México.

Otros lo hacen dirigiendo la oficina de prensa del estado, para la que incluso ya habló con su jefe inmediato Adrián Alanís, pero que el secretario de Gobierno no aprobó el cambio.

Y lo más descabellado: que se va a coordinarle la campaña a uno de los aspirantes a la alcaldía capitalina.

Nuevamente, la situación de los productores del sector agropecuario tiende a complicarse debido a las condiciones climatológicas que se presentan actualmente, pues el panorama que tienen en estos momentos es poco halagador, tanto para la agricultura como para la ganadería, pues mientras los agricultores tuvieron dificultades para sembrar de manera oportuna debido a que las lluvias se retrasaron con respecto al tiempo en el que se esperaban, los ganaderos enfrentaron problemas para alimentar a los animales.

Sin embargo, una vez que iniciaron las lluvias, la situación no mejoró mucho, pues en el caso de la agricultura las precipitaciones no se generalizaron en todo el estado, lo cual ocasionó que en algunas regiones lloviera mucho en unas horas y en otras no se registraran precipitaciones, lo que se reflejó en el desarrollo de las plantas, que no fue suficiente para que los campesinos puedan lograr las cosechas que se esperaban.

En la ganadería la situación también es complicada, como lo han manifestado distintos dirigentes de organizaciones campesinas y legisladores locales, pues señalaron que la irregularidad de las lluvias no permitió el crecimiento necesario del pasto para alimentar al ganado.

Todo esto indica que nuevamente se presenta una situación complicada para los productores del campo, pues habrá poca producción de alimentos en el estado, por lo cual ahora solo les resta esperar a tener un informe sobre los daños y pérdidas que ya se registran, para esperar apoyo a través de programas gubernamentales, al término de un ciclo agrícola que fue desfavorable para ellos.

Es muy conocido que cuando los clientes llegan en su vehículo a un centro comercial hay personas que se acercan a ofrecer el servicio de lavado de carro, lo malo que estos trabajadores no están regulados o vigilados por las autoridades, menos por los directivos del establecimiento, ante lo cual cometen abusos y hasta robos.

Esto porque en conocido centro comercial que se encuentra en Prolongación Pino Suárez se tuvo un problema con una de las personas que ofrece este servicio, ya que una señora aceptó le lavara su carro, pero cuando regresó se percató que le faltaban algunas cosas del interior de su unidad, al momento de enfrentar al joven este se hizo el ofendido, comportándose de manera grosera, insultando y despotricando en contra de la clienta.

Ante ello es necesario que estas tiendas tengan personal directamente contratado para ofrecer este servicio, pues quienes lo hacen son personas externas y por ende en situaciones como la mencionada no se hacen cargo ni responsables, argumentando que no trabajan para ellos, por lo que se debe poner orden por el bien del patrimonio de los usuarios y la afluencia de clientela a los centros comerciales.

Las lluvias continúan y los daños en las escuelas también, hasta el momento van más de 79 planteles a los que se les ha apoyado por parte de la Secretaría de Educación, pero ha sido en reparaciones menores como filtraciones pues no se cuenta con el recurso necesario para dar otro tipo de atención, aunque el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango también debe resolver algunas cuestiones de daños.

En el caso de la Secundaria Benito Juárez que se ve afectada en esta época, el secretario de Educación Rubén Calderón Luján advirtió que es un problema mayor, pues tiene que ver con el drenaje y corresponde al Municipio buscar una alternativa de solución.

Pero a como se ven las cosas, si no pueden solucionar el problema de los baches, menos el de renovar o cambiar la red en beneficio de la escuela y los alumnos.