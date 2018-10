“Siete días de Grilla”

Hay condiciones de igualdad entre los cuatro aspirantes a la rectoría de la UJED, cualquiera puede ganar, ojalá que los concejales no se equivoquen, que escojan al mejor hombre que puede recuperar lo perdido.

Un estudio levantado en las últimas horas en la casa de estudios precisa que hay similitudes entre Rubén Solís, Manuel Murillo y Jorge Cisneros, que tienen seguidores por cantidades parecidas, y que de los aspirantes Jesús Soto parece el más rezagado.

Cuestión de esperar a las campañas para ver cómo se sacan sus trapitos al sol, pues se teme que, a pesar del llamado que les hiciera ayer el rector encargado el despacho, Édgar Alan Arroyo, habrá guerra sucia.

Unos aseguran traer la fórmula para acabar con los otros y viceversa, por eso es obligado esperar las dos siguientes semanas para ver cómo golpean a uno o como se golpean entre todos, que ojalá no sucediera, pero…

Nosotros desearíamos que se cumpla con el llamado de Arroyo, que desplieguen una campaña de propuestas para sacar a la UJED del marasmo en que la sumieron más de diez años de caprichos.

La consulta nacional para definir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México desde luego que se hizo pensando en la opinión de la gente bien intencionada, honesta y acostumbrada a lo derecho, no a las trácalas, al chanchullo.

No pocos priistas y panistas, y parece que hasta perredistas, se han exhibido en redes sociales con imágenes en las que demuestran haber votado hasta en cinco ocasiones, como si fuera un triunfo invaluable.

La consulta es un extraordinario intento plural por conocer el sentir, el pensar verdadero de la gente bien nacida, de los mexicanos bien intencionados, y no de los corruptos, de los indecentes acostumbrados a lo chueco.

No debiera considerarse la opinión de los habilidosos y escurridizos que lograron sufragar varias veces, pero a eso se exponía la consulta, aun así, son menos los que acostumbran esas triquiñuelas para enseñar su andar por la vida.

Mañana, o pasado, ya que se tenga una suma de las voluntades emitidas, se procederá en consecuencia y, si las mayorías dicen que no quieren el nuevo aeropuerto en Texcoco, no se hará, así se caigan los mercados económicos en el mundo.

Está científicamente comprobado que en la construcción del nuevo aeropuerto se otorgaron multimillonarios contratos que al final harán ganadores a gente del gobierno y sus amigos.

La cancelación del aeropuerto en el vaso de Texcoco, junto con la cancelación del daño ecológico, traerá el impedimento de pingües negocios de mucha gente privilegiada.

Sospecha López Obrador que en lo que se lleva del nuevo aeropuerto se están fraguando una serie de transas multimillonarias que, por nada del mundo, deben pasar.

Y mucho del dinero que están empleando en el gran proyecto es nuestro dinero, es el dinero de todos los mexicanos aportado al Sistema de Ahorro para el Retiro, de modo que, bien ganado tenemos el derecho de opinar, y en su momento, cancelarlo, aunque muchos nunca hayan volado en avión.

El dinero que han gastado hasta ahora en el proyecto es nuestro dinero, no son recursos de los inversionistas, de modo que, como bien dijo López Obrador, que inviertan los señores inversionistas y que arriesguen, pero lo suyo, no lo de todos los mexicanos. Eso es lo que se juega en el nuevo aeropuerto.

Ulises Ruiz, el controversial exgobernador de Oaxaca, aseguró ayer en Querétaro que “en el PRI caben todos, menos los corruptos…” entonces, ¿quién cerrará la puerta?

Ulises, como “cuadro distinguido” o “distinguidísimo” del Partido Revolucionario Institucional de los viejos tiempos, sería el último en convocar a la limpieza, está más sucio que el palo del gallinero, pero ahí anda que quiere la democratización del partido.

Atribuyen en Oaxaca a Ulises la muerte violenta de decenas de maestros, pero también lo convidan con una serie de latrocinios que, más bien, debían tenerlo en la cárcel y no andar buscando el cambio en el PRI.

Y sí, tiene razón cuando asegura que el Revolucionario Institucional perdió de manera catastrófica el pasado 1 de julio, más que nada por la bola de rateros que egresaron de ese partido a dirigir al país o a los estados.

Una limpia de rateros le vendría bien al PRI, solo que… nuestra preocupación es sobre ¿quién cerrará la puerta?

Ojalá que pronto, de una vez por todas, resuelvan el pago a los ejidatarios que tienen tomada la caseta de cobro de la súper a Mazatlán porque, como siempre pasa, cuando no se reparte bien el botín, hay motín.

Alguien desde adentro del movimiento nos hace llegar información hasta ahora clasificada en la que advierte que las barricas rebosantes de billetes han sido causa de más de un choque de trenes.

Se han pegado verdaderas “madrinas” de ojo moro y diente flojo, encarnizadas en serio, lo mismo entre ejidatarios que entre ejidatarias. Nada qué ver con los tongos de Saul “El Canelo” Álvarez y Golovkin, por lo que advierten que la circunstancia ha tomado relevancias bastante preocupantes.

Es inaplazable pues, que ya paguen a los ejidatarios para que se retiren de la caseta, antes que se exterminen entre ellos, pero andan muy cerca de un lamentable todos contra todos.

Otniel García Navarro salta a la escena al referirse a Ciudad Gobierno como un proyecto inviable, pues ni siquiera tiene el respaldo del cabildo que preside José Ramón Enríquez, y ahora Patricia Herrera aclara que los terrenos son del ISSSTE, no del Municipio.

Este borlote se está volviendo una bola de nieve rodando hacia abajo. Está creciendo en escozor en los distintos sectores sociales, pues aparenta ser una jalada de Joserra para ir ganando terreno electoral respecto a lo que viene.

Tres semanas después de colocar la “primera piedra” de Ciudad Gobierno, no han vuelto a poner ni una línea de cal como para saber por dónde será la entrada y dónde las oficinas más importantes.

Antes, ya salieron varios detractores, Otniel García Navarro entre ellos, que sugiere que más bien fue un petardazo de Enríquez para motivar a la gente que no votó por él el pasado 1 de julio.

El envidiable proyecto no tiene la autorización del propio cabildo de Joserra, tampoco cuenta con el respaldo de la Legislatura del Estado y nadie sabe de dónde sacarán los más de 400 millones de pesos estimados para la obra. La duda está penetrando con mucha rapidez a los distintos sectores sociales.

Y encima, ayer apareció la delegada del ISSSTE, la doctora Patricia Herrera Gutiérrez, y afirmó que hay una gran confusión en la gente, los terrenos donde supuestamente se colocó la primera piedra le pertenecen al ISSSTE. La propiedad está debidamente documentada, de modo que… más incertidumbre.

Ya en la semana ventilamos que el proyecto de Ciudad Gobierno destapó lo que existe tras bambalinas: La conformación del Todos Unidos Contra Joserra que advierte su intención de cruzarse en los caminos de Enríquez Herrera para que no pase de la senaduría y la alcaldía que tiene al mismo tiempo.

Y no se lo digan a nadie, por que luego se corre, pero en el grupo TUCOJO (repetimos que no es agresión ni albur) coinciden fuerzas pluripartidistas, gente que proviene de los distintos partidos que coincide por primera vez en algo.

Sobra explicar que el ambicioso proyecto Ciudad Gobierno viene a inaugurar la temporada de jaloneos que desembocará en un par de años con la elección del próximo gobernador.

José Ramón Enríquez pretende salir desde antes en busca de la estafeta estatal, pero… sus adversarios ya lo detectaron y se están organizando para impedírselo.

Enríquez Herrera se ha peleado con todo mundo en el PAN, excepto Víctor Hugo Castañeda y Juan Quiñones, partido que lo llevó tanto a la alcaldía como a la senaduría sin ser militante, de modo que solo se cerró las puertas. Nadie lo traga ni en chile verde en el blanquiazul.

Marta Palencia, una de sus promotoras, sugirió en la semana que José Ramón es el mejor del PAN para la candidatura municipal, solo que… Enríquez no es miembro de ese partido, amén de que desde el día que Fabián Gutiérrez le dijo a Rómulo Campuzano hasta de lo que se va a morir, acabó cerrando las puertas del blaquiazul al controversial alcalde.

Su partido, Movimiento Ciudadano, no le garantiza nada. Se vio claro el pasado uno de julio, pues alcanzó senaduría, pero por los votos del PAN, no por los de MC. No le es opción el naranja para llegar a ningún lado.

También está enfrentado Joserra con lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, que en algo le ayudó para que llegara a la jefatura edilicia, pero el PRD más bien anda buscando formas de salvarse y no andar salvando proyectos ajenos.

No se descarta que Enríquez pudiese hallar acomodo en el PRI, pero… tampoco el tri le resulta electoralmente atractivo luego de su casi extinción. El PRI, como el PRD, ya no quieren queso, sino salir de la ratonera.

José Ramón habría coqueteado en días pasados con la posibilidad de tomar la candidatura de Morena, pero… Yeidckol Polenvsky, su presidenta, aseguró al respecto que: “Ya estamos completos en Morena. Ya no cabe nadie más…”, además de que en el Movimiento de Regeneración Nacional hay de menos 10 suspirantes para la jefatura edilicia.

O sea que, a Joserra se le están acabando las opciones, no termina de cuadrar el posible camino que lo lleve a repetir y luego a ir por la grande.

Superada la emergencia provocada por “Willa” el martes pasado, las autoridades tienen que empezar a definir planes de acción para próximos eventos meteorológicos y evitar que resulten dañadas más personas.

La Comisión Nacional del Agua está obligada a prevenir y evitar consecuencias en las personas, y debe, debió hacerlo hace mucho, hallar maneras de evitar que haya más víctimas sobre todo respecto al desfogue de las presas.

Sería un crimen de grandes proporciones que ahora, cuando vivimos el boom de las redes sociales, de los medios de comunicación inmediatos, siguieran registrándose inundaciones con graves consecuencias por no haberlo comunicado a tiempo.

Algo se tiene que hacer, y mientras más pronto mejor, para impedir que vuelva a suceder lo que pasó el martes y lo que pasó en septiembre de 2016 cuando hubo cinco personas muertas.

O sea, hay mil formas de comunicarle a la gente la próxima venida de agua. Por redes sociales, por anuncios generalizados o, al final, a la antigüita, por perifoneo, que sería más tardado y más peligroso.

Saben más de uno que Carlos México Gamero, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, padece una enfermedad que le aflora con un tic nervioso, sobre todo cuando es entrevistado por los medios.

Hace días que alguien lo abordó por ahí en el centro, Carlos tuvo una repentina crisis nerviosa que hizo una serie de movimientos de cuerpo y mano que parecía estar drogado, y el video fue usado por algunos para acusarlo indebidamente.

Ahora se corre el rumor de que Gamero causará baja pronto de la UEPC debido precisamente al “descrédito” que le causó a la administración estatal por el susodicho video y otros en los que aparece haciendo los referidos movimientos nerviosos.

Extraña que hasta el momento nadie, ni el propio Carlos, se ha defendido, por el contrario, ha recibido hasta fuego amigo para ponerlo en el hazmerreír que acelere la anunciada baja.

O sea que, hay alguien que quiere que se vaya, pero por los efectos de tal enfermedad, y no por holgazán o ratero, que ah… cómo tenemos en la ciudad.

No tenemos la menor idea de qué hará Dorita González, la alcaldesa de Canatlán, para ir en busca de la diputación local, pero ya anda la señora más que puesta para sacrificarse en la legislatura.

La jefa de la comuna manzanera está fijando su mirada en una eventual diputación local, y para lo que se haga necesario está ya haciendo la lucha, no vaya a ser que la revolución le haga justicia.

Ha hecho un buen trabajo en la alcaldía canatleca, sobre todo en caminos, puentes, obras de agua potable, etc., etc., sin duda, poquito por arriba de los que han rendido en los últimos cinco trienios, pero… piensan otros, le falta, le falta a Dorita.

No obstante, bueno, y sobre todo por aquello del género, lleva ventajas sobre otros que traerían los mismos pensamientos.

Habitantes de los poblados Los Brotos y Las Negras, del municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. (límitrofes con Sinaloa) todavía esta mañana estuvieron lanzando llamados de auxilio para que les lleven víveres y ropa, pues también están incomunicados.

Jesús Muñoz, un vecino de Los Brotos, por redes sociales todavía esta mañana nos hizo llegar un mensaje en el que asegura que ya vieron pasar los helicópteros de Durango hacia Los Angeles, pero que ni por descuido llegaron a sus comunidades.

Y, Los Brotos y Las Negras, dice Jesús, recibieron toda la furia implacable de “Willa”. El ojo del huracán golpeó de forma inmisericorde nuestra comunidad y estamos esperando la ayuda del gobierno, pues no podemos salir por los caminos destruidos, cerros desgajados y la avalancha de tierra y lodo que copó nuestras casas.

Como sucede cada año, llega a su fin el “horario de verano” y es necesario ajustar de nuevo el reloj, como lo indica una medida que se aplica desde hace bastante tiempo en el país, con las declaraciones de distintos organismos gubernamentales que hablan sobre importantes ahorros y resultados positivos por su aplicación, sin que hasta el momento los ciudadanos podamos reconocer un beneficio específico, concreto, con respecto al cambio.

Aunque se menciona la reducción en el consumo de energía, así como otras bondades, al parecer son conocidas solamente por quienes las anuncian, mientras muchas personas aún nos preguntamos dónde están estas ventajas, a quién realmente le beneficia este cambio de horario, pues de lo que sí se tiene conocimiento es de los inconvenientes que ocasiona atrasar o adelantar el reloj por la necesidad de cambiar algunos hábitos y el desajuste natural que tal situación ocasiona en las personas.

Resulta que algunos, como quien esto escribe, apenas nos acostumbramos a levantarnos más temprano cuando ya llegó la fecha para realizar un nuevo ajuste en el reloj, a lo cual es posible adaptarse en unos días, la pregunta aún es ¿cuál es el beneficio concreto, específico, para todos, con estos cambios de horario? Y todavía no hay una respuesta.

Sin negar el reto que para los gobiernos plantea el tema de la migración, y específicamente en el caso de México, por la llegada de miles de centroamericanos que pasarán por este país en busca de llegar hacia la frontera con Estados Unidos, se trata de una circunstancia que ya se reflejó en una serie de presiones por parte del gobierno del vecino país para detener esta situación, al tiempo que se plantea un tema de carácter humanitario por las necesidades de quienes dejaron su país, lo que sí resulta interesante es que el Presidente de la República haya ofrecido a estas familias la opción de quedarse en algunas entidades con el compromiso de apoyarles con empleo temporal, salud y educación.

Tal ofrecimiento no podría sino recibir la aprobación y reconocimiento por tratarse de una medida de carácter humanitario para personas que buscan mejores opciones de vida, si no fuera porque tal anuncio plantea algunas interrogantes, pues si en el país se tienen condiciones para asegurarle a una familia opciones para tener un ingreso, salud y educación, entonces ¿por qué tantos miles de mexicanos arriesgan cada año sus vidas e incluso las de familiares cercanos para cruzar la frontera con Estados Unidos?

¿No sería necesario que el mandatario nacional primero se asegurara de mejorar las condiciones de vida de la población a la que gobierna, para que no dejen su tierra, y luego, una vez atendido este tema, pudiera ofrecerlo a los habitantes de naciones vecinas? ¿No será candil de la calle y oscuridad de su casa, como dice el refrán popular?

A pesar de que el secretario de Gobierno asegura que hubo unanimidad en la decisión de incrementar las tarifas del transporte público en sus distintas modalidades, tanto las normales como las preferentes, lo cual se puede entender porque al menos los transportistas habían solicitado esta medida desde hace bastante tiempo, habrá que esperar si los usuarios de este servicio también aplauden la medida y si la reciben con entusiasmo a partir del 1 de noviembre, cuando entrarán en vigor, especialmente en el caso de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, a quienes ahora se dice que se les da un trato especial con una tarifa preferente que no existe en otras entidades.

Las autoridades parecen olvidar que se trata de una disposición que contempla la Ley de Transportes del Estado, que se aprobó hace algunos años y que deben respetar porque es su obligación, no porque le quieran hacer el favor a los ciudadanos.