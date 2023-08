“Siete días de Grilla”

Arreciaron en las últimas horas las advertencias de que Marcelo Ebrard se va a Movimiento Ciudadano. Todo parece decidido, sospecha el excanciller que la maquinaria gubernamental se cargó a Claudia Sheinbaum.

Ebrard se queja de que Claudia ha gastado todo el dinero del mundo y, aunque entre el corcholatero se acordó lo contrario, nadie ha frenado a la exjefa de gobierno.

Hoy, Gerardo Fernández Noroña sale a defender el punto y a quejarse de Marcelo, niega el dicho de que Claudia está haciendo un gasto monumental (Gerardo está ciego o ya necesita lentes, no ve los miles de panorámicos con la promoción brutal de Sheinbaum en el país).

El caso es que, lo importante, que para muchos el único camino que le queda a Ebrard es el de Movimiento Ciudadano (Movimiento Desahuciado, le llaman) dado que las señales de palacio siguen descobijándolos a todos y protegiendo a la calaca Sheinbaum.

Y, aunque Claudia no enchila una gorda, las encuestas creíbles le marcan un descenso bastante importante frente a Xóchitl Gálvez, que trae súper fregados a los cuatroteros, pues resulta que esa jugada nunca la esperaron, y menos que fuese el propio Andrés Manuel López Obrador quien la empujara hacia la victoria. Si las elecciones fueran hoy, indefectiblemente triunfaría la panista. Veamos cómo se desenvuelven las aspirantes en los días venideros, porque de ahí depende mucho el futuro de los suspirantes.

Sin desconocer que Esteban Villegas puso todas sus canicas en las canastas de Adán Augusto y Marcelo Ebrard, todavía hay tiempo para corregir, pero es necesario esperar a que se anuncien los “resultados de las encuestas”.

Mientras, la bufalada está volcada en la causa claudista. El que menos anda ya buscando puentes para acercarse a Sheinbaum y siguen pronosticando la “muerte de Marcelo”.

También pensamos que AMLO está a tiempo de corregir, de entender que es mejor, mil veces, Ebrard. Marcelo es un político cuajado, que conecta en el momento con las masas, mientras Claudia se traba y luego no encuentra las palabas que enciendan las pasiones. Aun así, parece todo resuelto a su favor, que al final nada más le dieron atole con el dedo a Marcelo para que se quede a justificar la probable postulación de la exjefa.

Advertir que los frentistas están acusando una enfermedad parecida a la ceguera, pues hay entre ellos quienes piensan que Beatriz Paredes todavía puede “maromear” a Xóchitl.

No es extraño, es común entre políticos, que a pesar de las diferencias tan profundas entre X y Bety, hay quienes piensan que “la ciudadanía pudiese darle la confianza a Beatriz…”, cuando los efectos AMLO llevaron a X hasta el primerísimo lugar no nada más en los “taparroscas” (frentistas) sino en los de enfrente, los corcholatos.

Nuestras conclusiones sobre el Frente Amplio por México precisan que la mejor resulta X, que está mucho mejor posicionada que Bety, pero… en política nada está escrito. Suele caerse la sopa del plato a la boca.

Hizo José Antonio Ochoa Rodríguez su primer informe como alcalde de la capital de Durango y rompió con los caducos e inútiles moldes del pasado.

Antes, ya lo hemos dicho, la ocasión se prestaba para todo mundo estrenar garra, y de ser preciso trajes caros que nada más ellos usan. Ayer, “Apá Toño” acudió a rendir cuentas de su primer año de gobierno en pantalón de mezclilla y camisa casual. Uno que otro despistado llegó con traje al Palenque de la FENADU.

No duró más de hora el informe apoyado con herramientas digitales que, igual, le dieron el toque preciso y puntual al evento, para no quitarle tanto tiempo a los invitados.

Incluso el gobernador Esteban y su esposa Marisol iban en pantalón de mezclilla, y a ese pesar no se perdió la solemnidad de la sesión del cabildo.

No estamos seguros que la innovación de Toño pueda imitarse en los demás informes de gobierno, toda vez que vienen el del gobernador Esteban Villegas y los de los demás alcaldes, aunque… no es mala la idea del jefe de la comuna, puesto que no hay que hacer ningún gasto especial ni el alcalde ni sus gobernados y ese es el punto importante de la novedad mostrada ayer por “Apá Toño”.

La súper Durango-Mazatlán es una carreterita demasiado limitada como para entender que transitan pipas con doble “salchicha” o tanque y tráileres cargados en condiciones similares.

El incendio de ayer de un tanque cargado con gasolina luego de desprenderse del primero pudo causar una tragedia de magnas consecuencias, por suerte no pasó pero eso no quiere decir que no pasará algún día.

La verdad es que la carretera de cuota al puerto no está en condiciones para resistir las enormes cargas que llevan los tráileres, de ahí las lamentables condiciones del camino y las frecuentes pérdidas tanto de vidas humanas como materiales.

Alguien debía meter en cintura a ese tipo de vehículos, que con su gran carga van desgraciando el pavimento a su paso y nadie se molesta en reparar esos daños.

Durango no está en condiciones de albergar una gran fábrica, de lo que sea, pero no tenemos la infraestructura que requiere una gran industria, no debemos esperar otra cosa.

Es que, con frecuencia leemos en redes que… “y dónde quedaron las fábricas que traería Esteban de China”, pero… pongamos los pies en la tierra y entendamos que ninguna firma se atrevería a invertir en Durango porque no hay condiciones de echarla a funcionar. No tiene nuestra entidad la mano de obra calificada que requieren las grandes fábricas.

O sea, ilusionémonos, pero no mucho, entendamos nuestra realidad y concluyamos hasta dónde podemos soñar.

Oprobioso resulta entender que una gran industria requiere una gran movilidad aérea y nuestra capital apenas tiene un par de vuelos a la Ciudad de México. No hay gran atractivo educativo como para ofrecer a las familias de los responsables de la supuesta fábrica, y por si fuera poco, nuestras escuelas se atoraron en carreras saturadas y con escasas perspectivas profesionales.

La vida está cambiando a velocidad supersónica con la aparición de la Inteligencia Artificial. Tenemos que entenderla rápido y bien para poder estar a la altura del progreso no de otros países, sino del mundo.

Y, hasta el momento, ninguna escuela le ha entrado a la IA de la más mínima manera. Seguimos un poco atrasados en la materia, por desgracia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que los libros de texto se repartirán gústele o no a los mexicanos, aunque… al mismo tiempo aparecen más amparos.

Es cierto, muchos no los hemos leído y no estamos seguros de lo que se quejan algunas personas y hasta expertos, solo que, el rechazo está subiendo de tono y eso es lo que debe preocupar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está precisamente para frenar los excesos de cualquiera de los tres poderes, y el querer imponer los libros contra la voluntad de los mexicanos es uno de esos excesos, por eso el órgano colegiado no lo permite.

Sí permite quejas como la del jefe de la nación contra el ministro Luis María Aguilar Morales, a quien ya se investiga al interior de la misma Corte, pues ha incurrido en hechos que despiertan sospechas.

O sea, la SCJN de ninguna manera debe permitir los excesos de que se acusa a Aguilar Morales. Se está investigando, y si se confirma alguna anomalía, desde luego será sancionado.

Finalmente, estamos a unas horas de que miles de alumnos y alumnas de nivel básico regresen a los planteles educativos, sin que hasta el momento la polémica en torno a los libros de texto disminuya y menos aún se le vea un fin, pues los señalamientos por los errores que contienen continúan, así como el rechazo de distintas organizaciones hacia este material, que incluso en algunas ciudades del país se ha convertido en cenizas debido a que hubo quienes respondieron al llamado de quemarlos, por no estar de acuerdo con el contenido de los mismos.

Es difícil predecir cómo trabajarán los maestros en las aulas ante esta situación, pues existe una disposición judicial para detener la distribución de los mencionados libros, por lo cual algunos gobiernos estatales han señalado que acatarán esta decisión, mientras otros desde hace tiempo expresaron su negativa a permitir que estas ediciones lleguen a los estudiantes.

Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su estilo acostumbrado, manifestó rechazo a esta medida, a pesar de tratarse de un mandato judicial, para indicar que continuará la distribución como se planeó de manera inicial.

La polémica en relación con el material educativo, como es el caso de los libros, se ha presentado en distintos momentos en la historia del país, en los cuales sin duda los más afectados son los estudiantes, a quienes en apariencia se busca proteger y ayudar, como pasa con este tipo de conflictos, sin que hasta el momento se le vea fin al que se presenta en la actualidad.

Lamentablemente, se trata de una afectación más a un sistema educativo que presenta fallas desde hace mucho como es el de nuestro país, cuyas consecuencias son difíciles de predecir.

Y ya que hablamos sobre el regreso a clases y todo lo que esto conlleva, otro problema que se vuelve recurrente es el de algunos padres de familia que por las prisas de los primeros días se ven implicados en los accidentes viales debido a descuidos y el aumento de tráfico en la ciudad.

En promedio se tienen entre 25 y 37 choques diarios en la ciudad, cifra mayor que la que tienen las autoridades de Vialidad, ya que muchos de los casos se resuelven en el lugar de los hechos entre los involucrados, sin la participación de los agentes.

Pero esta cifra suele dispararse durante el regreso a clases, ya que los padres y madres tienen prisa en dejar a sus hijos en la escuela y a veces no salen con tiempo de sus casas, lo que aumenta la incidencia de choques, principalmente por alcance, que suelen ser los más comunes.

Y es que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas (AMASFAC) en Durango, se espera que durante el regreso a clases se pueda dar un incremento de hasta 15 por ciento en accidentes, por lo que no está por de más tomarse el tiempo para evitar formar parte de este tipo de percances.

Cruzamos nuevamente las carreteras de Zacatecas, de día y de noche y… no pasó nada. Sigue presente la Guardia Nacional en los distintos caminos de la vecina entidad y eso es seguridad para los viajeros.

La moraleja es simple: Sigamos utilizando el camino a Zacatecas, hagámoslo como lo hacíamos antes y visitemos de nuevo la hermosa capital zacatecana. No pasa nada.

Es que, al final, los viajes a Zacatecas, además de la experiencia inolvidable, sirven a la industria sin chimeneas de aquella entidad y viceversa, visitémoslos para que ellos nos visiten también y acá dejen su dinerito.

Todo mundo pide la detención de José Aispuro por el saqueo perpetrado contra las finanzas de la entidad, pero… se mantienen las cosas en materia jurídica, no hay una sola denuncia en su contra.

O sea, cómo se le detiene si no hay una sola acción penal en su contra. De nada serviría detenerlo, puesto que no se aclararían los temas que investiga la actual administración.

No tenemos idea de qué ocurrió en realidad en la pasada administración, si la robadera de sus colaboradores se generalizó y a discreción o sin límites, porque son varios los casos en que los exfuncionarios se robaron hasta el balde del trapeador, pasando por muchos miles de millones que la Federación envió para la atención de distintas carencias de los duranguenses.

Será por eso que la Fiscalía Anticorrupción anda buscando a varios exsecretarios para que vengan a explicar de qué manera tan imperceptible y fina “esfumaron” toneladas de billetes.

Aunque, eso también es cierto, tan culpable como los ladrones es quien los designó, o ¿cómo iba?

El gobernador Esteban Villegas tuvo otro breve encuentro con el líder nacional del PAN, Marko Cortés, y aprovechó la oportunidad para ratificarle su rechazo a cualquier posibilidad de Aispuro de llegar a algún puesto de elección popular.

Ya, no hace mucho, Esteban le había encargado el tema, pidiéndole a Cortés que no se le ocurra otra bofetada a los duranguenses y, hasta lo que escucharon las paredes, Marko admitió la inconformidad y la posible anulación de cualquier opción aispurista.

La otra vez, se escuchó en el peinador, Cortés le espetó a Esteban: “Y ahora qué hago, tengo compromisos con Aispuro…”. Ya se verá, y pronto confirmaremos hasta dónde acordaron.

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sí que es un loquillo. Niega que el Kremlin tenga algo qué ver en el misilazo contra el avión en que viajaban los dos mandos principales de Wagner.

Y… lógico, nadie en el mundo da crédito a su afirmación. Por el contrario, le recuerdan la muerte sospechosa de sus principales cuatro enemigos.

Uno hasta se “suicidó” aventándose desde un quinto piso, pero todos han acabado de forma lastimera, sin ninguna piedad. Uno, o dos fallecieron envenenados por una sustancia por de más sospechosa.

El caso de la muerte de Prigozhin y su segundo en el mando, sin embargo, debe subrayarse en virtud de que en junio pasado el grupo de mercenarios Wagner estuvo a punto de darle golpe de estado, de apoderarse de el Kremlin y hasta estuvo cerca de hacer a un lado a Putin, pero lo perdonó, ese fue su error, porque el casi muerto se levantó y ordenó derribaran el avión en que iban 10 personas.

Putin dice que sería incapaz y que se investiga para saber qué pasó en ese avión, aunque… lo que concluya esa investigación no convencerá al mundo de que fue un atentado oficialista.

Agarrón el que se darán mañana Max Verstapen y Checo Pérez, precisamente frente a los paisanos del multicampeón, en Holanda, donde el mexicano le pondrá marcación personal a su compañero en busca del podium.

Max sale en primero y Checo en sexto, de modo que no es mucha la distancia de la arrancada, y más si es la especialidad del tapatío, de acortar distancias por más difíciles que parezcan.

Mañana hay desmañanada, pues la carrera arrancará a las 6:00 horas tiempo del centro de México y ni cómo perdernos el majestuoso espectáculo en el que Verstapen tratará de lucirse ante los suyos. ¡Veremos..!!!

